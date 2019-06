Falleció Lucho Avilés, uno de los pionero del periodismo de espectáculos en Argentina, tenía 81 años. A mediados de mayo se había roto dos costillas al caerse en la calle. Nacido en Uruguay, Avilés desarrolló una trayectoria de más de 50 años en los medios de nuestro país: a su lado hicieron sus primeras armas referentes como Jorge Rial y Marcelo Polino.

Mi pesame al maestro de todos los que pudieron aprender de su sabiduria para conocer el ADN de la farandula argentina.Tuvo la mejor visión y por supuesto era URUGUAYO. Mi pesame a la flia del GRAN #LUCHOAVILES Me dijo el mejor piropo #YEGUAPENSANTE

Murió Lucho Avilés El pionero Un grande No lo puedo creer . Son esas personas que crees que no van a morir nunca 😪 Q.E.P.D. pic.twitter.com/IZ16u9Ir5A

No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dió la primera oportunidad en la tele. Un cabron querible. Un abrazo a su esposa y su hijo. https://t.co/b96VpmOL1M

