Diputados se niegan a establecer alcohol cero al volante. ¿Por que?

Diputados se niegan a establecer alcohol cero al volante. ¿Por qué?

Lo primero que hay que entender es que los diputados y senadores son bastante drogadictos a los barbitúricos, cocaína, porro y alcohol, ellos sus colaboradores y sus familiares, es por este simple motivo que no quieren avanzar en alcohol cero en Argentina y el segundo motivo es que los policías del país corren la misma suerte, en tercer lugar los jueces de falta son más alcohólicos que los senadores ,diputados y policías pero son mas drogadictos empedernidos que los diputados y no pueden labrar un acta en su sano juicio. El problema son ellos, no la gente que cumple en un 89% las reglas que les imponen. Los noticieros están llenos de bibliotecas completas de intendentes, diputados, senadores hijos de ellos, policías ; y jueces ; completamente borrachos en las rutas.

Los Diputados alcohólicos no quieren aprobar algo que cruce sus convicciones de borrachos empedernidos.

Con familiares de víctimas, Diputados debaten proyectos para establecer alcohol cero al volante.

El análisis de los proyectos se realiza en la Comisión de Transportes. Fueron invitados representantes de asociaciones civiles y familiares de víctimas de accidentes de tránsito, que exponen en torno a las consecuencias ocasionadas por conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol.

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, que preside el jujeño Jorge Rizzotti (UCR), retomó este martes el debate de los proyectos que establecen el alcohol cero al volante, con el objeto de prohibir en todo el país que las personas conduzcan después de haber ingerido bebidas alcohólicas, y que continuará el miércoles con la disertación de otros especialistas.

De la reunión participaron representantes de asociaciones civiles y familiares de víctimas de accidentes de tránsito y especialistas, que exponen en torno las consecuencias ocasionadas por conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, coordinados por la diputada del Frente de Todos, Jimena López, vicepresidenta de la comisión.

El primero en exponer fue el jefe de Toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Damin, quien dijo que el alcohol «es un depresor de conducta» y sostuvo que provoca «disminución de reflejos y capacidad para advertir un riesgo, ver un peligro y tomar una decisión».

Además precisó que «la población muy joven consume alcohol y psicofármacos» y dijo que en la población adulta «el 95 por ciento de los argentinos consume alcohol».

“En nuestro país consumimos diez litros de alcohol puro por habitante y por año. Esto nos ubica terceros en América, con 9,8%”, precisó Damín.

Por su parte, Carlos Silvestri García, integrante de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, pidió que la ley de tolerancia cero «no pase a ser un mero cascarón vacío» y afirmó que «las víctimas de familiares somos usuarios de la energía renovable del dolor, que no conoce de renovaciones de medio término, ni de descanso. Nosotros ya perdimos. Esta lucha es para los que continúan y ahora la pelota está del lado de ustedes, que tienen la gran chance de pagar esa deuda con la sociedad».

Durante la reunión, que se desarrolló en la sala 1 del Anexo de la cámara baja, los familiares de las víctimas colocaron fotos de sus hijos y portaron carteles pidiendo la reforma del Código Penal, así como remeras con leyendas e imágenes de sus seres queridos.

En tanto, Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa, relató el hecho en el que falleció su hijo, lamentó la falta de solidaridad y empatía de la sociedad, y dijo que la educación vial «debe ser obligatoria y jamás se cumplió», al tiempo que pidió a los legisladores que sancionen la ley de alcohol cero y la reforma del Código Penal: «Nuestros hijos merecen justicia, piensen en los que vienen. Por favor, legislen», enfatizó emocionada.

Debate

Continuará este miércoles a las 14, con la presencia en la comisión del ingeniero Fabián Pons (presidente del Observatorio Vial Latinoamericano), y los especialistas Fernando Campagnini y Esteban Bicarrilli.

En la última reunión expusieron miembros de la fundación Madres del Dolor y el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

En ese encuentro, Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor y copresidente de la Asociación Mundial de Víctimas de Tránsito, informó que «En Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales».

«La primera causa de muerte en los jóvenes en la Argentina no es la droga, no es el hambre, ni la delincuencia que son temas muy importantes, pero el primer motivo por el cual pierden sus vidas es por hechos viales que son más fáciles de evitar», sostuvo Perrone.

Por su parte, Martínez Carignano precisó que «según datos de Ciudad de Buenos Aires, nacionales e internacionales, el alcohol está presente en al menos 1 de cada 4 siniestros viales que terminan con muertos, siendo los principales afectados los jóvenes».

Entre los proyectos que se encuentran en estudio, los impulsados por el diputado Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos) y María Lujan Rey (PRO) establecen la prohibición a los conductores de todo tipo de vehículos para circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero.

La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.

En tanto, la «tolerancia cero» con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados que la normativa actual que permite el 0,5 de alcohol en sangre.