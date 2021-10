Aprovechá las liquidaciones

La época de liquidaciones nos permite aprovechar para ampliar nuestro guardarropas con prendas y accesorios estratégicos, que puedan combinarse con lo que ya tenemos y brinden versatilidad a nuestros outfits.

Sin embargo, en algunas ocasiones, terminamos gastando de más, o comprando prendas que nunca usamos y solo significan una pérdida de tiempo y dinero, ocupando lugar en el placard… Por eso es tan importante que las liquidaciones se usen para hacer compras inteligentes.

¿Cuáles son los tips para asegurarnos que las compras valgan la pena?

El presupuesto: por estar en temporada de liquidación, todo nos parece más barato y podemos terminar gastando más de lo previsto, e incluso comprando prendas que no son las más sentadoras para nuestro cuerpo (sea por el calce, el largo, la textura, el color, etc). Como solemos pagar con tarjeta, tampoco tenemos tanta conciencia de cuánto vamos gastando en cada local, así que es importante tenerlo en cuenta para evitar quedar en rojo o destinar más dinero del que teníamos previsto, que ciertamente implica que no nos podamos dar otro gusto o adquirir algo que necesitemos de otro rubro.

La lista: antes de salir a comprar, hacé una lista con aquello que verdaderamente necesitás, como pantalones, un nuevo blazer o calzado.

No caer en la tentación: no entres al local y empieces a agarrar perchas con prendas que te parecen lindas o te llaman la atención. Por el contrario, se sugiere que recorras todo el local observando las prendas. Por cada prenda que te interese, pensá en el uso que le podrías dar y cómo la combinarías con otras prendas que ya tengas.

Considerá tu tipo de cuerpo

Adquirí prendas sentadoras para tu tipo de cuerpo y proporciones. El objetivo es siempre lograr una imagen positiva y armónica y las prendas nos ayudan a lograrlo si las adquirimos en base a nuestra morfología.

Las proporciones también importan: si el torso es corto, por ejemplo, deberemos optar por prendas superiores que no sean demasiado cortas.

Para prendas y accesorios cercanos al rostro, lo ideal es que los colores pertenezcan a la paleta personal.

Piezas fundamentales

Invertí en prendas de calidad que puedas usar por bastante tiempo y evitá gastar demasiado dinero en modas pasajeras ya que después puede resultar difícil incorporarlas al outfit cotidiano.

En qué vale la pena invertir

– sweater o cardigan: ideal para la transición de un clima a otro

– camisas: por el mismo motivo, incluso podemos incorporar aquellas con cuadros, sobre todo si son en tonos más combinables, por ejemplo, cuadros en la gama de los azules que para primavera podamos combinar con jeans para un look 100% denim

– prendas básicas: como remeras de manga larga de algodón en tonos lisos, que podemos usar solas o combinadas con alguna prenda que sea sin mangas para la transición

– leggings

– camperas de cuero



Lo ideal es invertir en prendas en tonos neutros para lograr más versatilidad, aunque obviamente si encontrás una prenda sentadora y en otro color que puedas combinar, es interesante aprovechar la liquidación.

El calzado de primavera-verano sigue siendo bajo, así que sin dudas, una buena inversión serán las ballerinas, que en la temporada que viene, se acompañan, no sólo de leggings y chupines, sino también de pantalones anchos.

Por último, pero no menos importante, considerá la composición de tu guardarropas en base a tus actividades cotidianas: si gran parte de las prendas son para el trabajo, no será lo más aconsejable adquirir demasiadas prendas que no puedas usar por no disponer de tiempo.