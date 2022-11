Avenida Alcorta

Comuna 14 – Barrio de Palermo: 14/11/2022 – 17:73:00 Hora Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

La Avenida Alcorta es una zona netamente de los porteños más ricos de la Argentina los conocidos coloquialmente como «Gorilas» ó «Antiperonistas», esto es así porque en casi en todas las elecciones está zona de la que hablamos tiene casi el 70% 75% de votos a los partidos políticos de derechas y centro derechas.

Podemos decir que es el Beverly Hills de Buenos Aires.

Hay dos sectores el de Palermo Chico o Barrio Parque y de la mano de la izquierda mano Alcorta está el más sofisticado de todos los barrios latinoamericanos, las zonas de las embajadas de Palermo Chico, que es la crema de la crema de las construcciones de los multimillonarios de 1900.

El video muestra los Árboles de los Bosques de Palermo.

Neptuno está en Alcorta pero llegando a Dorrego.

Hablemos ahora de Alcorta

La avenida Presidente Figueroa Alcorta es una importante arteria de la ciudad de Buenos Aires, Argentina

Debe su nombre a José Figueroa Alcorta, el único argentino que tuvo el honor de ejercer la titularidad de los tres poderes del estado: fue diputado nacional, en 1891 y 1895; vicepresidente de la Nación —por ende, presidente del Senado— entre 1904 y 1906, presidente de la Nación Argentina entre ese año y 1910, y juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de 1915, siendo su presidente desde 1929 hasta su fallecimiento en 1931

La traza de la avenida ocupa el espacio que a mediados del siglo XIX correspondía a las vías del ferrocarril que llevaba a San Fernando (luego, absorbido por el Ferrocarril Central Argentino), sobre la ribera del Río de la Plata. Posteriormente se realizaron sucesivos rellenos en la franja costera, y las vías se corrieron hacia el este, liberándo la antigua traza.

Con el impulso brindado a la zona norte de Buenos Aires, y existiendo allí el Parque Tres de Febrero, se diseñó una avenida paralela a la Avenida Alvear (hoy Avenida del Libertador) que también llevase hacia el principal espacio recreativo de la ciudad. Esta nueva vía fue terminada para 1910, en el centenario de la Revolución de Mayo, y por ello su primer nombre fue, precisamente, Avenida Centenario. Luego, y por un breve período, tuvo el nombre de José Félix Uriburu, primer dictador de la Argentina (1930-32), hasta que adoptó su denominación actual.

La avenida Presidente Figueroa Alcorta en Palermo

Al cruzar la calle Tagle, la Avenida Figuero Alcorta ingresa a la zona del Barrio Parque o Palermo Chico en Palermo. Se trata de una de las zonas más exclusivas y reconocidas por su belleza en Buenos Aires; ya que fue proyectada como barrio para la clase alta según los conceptos de urbanismo francés por el paisajista Carlos Thays, en 1912. Fue ocupada primero por casas y mansiones de las familias aristocráticas, pero con el desarrollo inmobiliario posterior a 1950, la mayoría de las construcciones en la Avenida Figueroa Alcorta fueron demolidas para erigir edificios de departamentos. Muchas de las sobrevivientes alojan hoy en día diversas embajadas, como las residencias Dodero y Larivière (ambas en manos de España), la embajada de Irán y la de Uruguay. En 2005 se construyó en esa zona la Torre Grand Bourg, un lujoso edificio de departamentos que adoptó el estilo francés asociado con las viejas casonas del lugar, generando una discusión dentro del ambiente de la arquitectura por haber adoptado un estilo anacrónico.

Otro notable edificio en ese importante sector de pocas cuadras de extensión es el Palacio Alcorta, un complejo de viviendas de una manzana completa que se diseñó utilizando la estructura proyectada en 1927 por el arquitecto Mario Palanti para un extraordinario concesionario de vehículos Chrysler, que poseía una pista circular de pruebas en su azotea. En la vereda opuesta se encuentran la Embajada del Uruguay y el Instituto San Martín de Tours, perteneciente a la Orden de San Agustín, y en la siguiente cuadra se halla el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fundación Constantini) un exitoso museo privado de arte inaugurado en 2001, que se ha ganado un lugar en el circuito cultural de Buenos Aires. Sigue el complejo de mega-torres residenciales Le Parc Figueroa Alcorta (arq. Aisenson, 2004), una de las cuales alcanza los 170 metros de altura. A su lado se encuentra el centro comercial Paseo Alcorta (arqs. Lier y Tonconogy, 1989), y en la siguiente cuadra está el Cuerpo de Policía Montada.

A partir de la Avenida Casares, Figueroa Alcorta ingresa al Parque Tres de Febrero, uno de los principales pulmones de Buenos Aires, conformado por un amplio conjunto de espacios verdes con avenidas vehiculares curvas y lagos. En la zona de Palermo Vivo, atraviesa el Planetario Galileo Galilei, el Club de Amigos, donde al ser un club absolutamente elitista no vas a encontrar a nadie amigo, todo lo contrario te miden por la billetera que tenes y el Jardín Japonés. Se destaca en este tramo una columna babilónica, réplica de una de las del Palacio del rey Ciro II en Persépolis, regalada por el Sah de Irán en 1972.

Atraviesa además los Bosques de Palermo, y las vías de los ferrocarriles San Martín y Mitre, junto al Tennis Club Argentino. Cruzando el viaducto ferroviario revestido en ladrillo y con estructura de hierro, realizado por británicos, se encuentran el Velódromo de Buenos Aires y el Instituto Sara Eccleston. Entre las avenidas Dorrego e Intendente Guerricó, la Avenida Figueroa Alcorta se abre en dos brazos que conforman una elipse, ya que vuelven a unirse luego de 500 metros. Más al norte, siguen el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y el Depósito General San Martín de AySA. De la vereda opuesta, la extensa Plaza Armenia posee un gran lago con cisnes y patos.

Mezclamos ahora Alcorta con Cerati

Gustavo Cerati es el autor de «Avenida Alcorta» un tema importantísimo en la carrera artística del rock star argentino.

Es un tema netamente que aborda la problemática de aquellos años ochenta locos de Buenos Aires, pero fundamentalmente de los pibes y pibas del barrio de Palermo, un barrio de lo más sofisticado del mundo y cutre y berreta a la vez.

Grandes artistas porteños viven y vivieron en el barrio más grande de la Ciudad de Buenos Aires.

Charly y Gustavo vivieron en los revolucionarios ochenta que se produjeron en Buenos Aires pero las zonas más potentes fueron Centro, Palermo y San Telmo.

Letra de »Av. Alcorta»:

Avenida Alcorta, cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí Providencia puede ser azar Donde estemos juntos será nuestro hogar No sé, no sé donde estás Y me vuelvo extraño. Esta canción es droga para mí Un imán que atrae toda la ansiedad Ya sé, ya llegué hasta aquí Y no quiero pasarme. Avenida Alcorta, cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí No sé, no sé donde estás Ya sé, ya llegué hasta aquí Y te extraño tanto… He encerrado el cielo para tí No tengo tierra para mí. He encerrado el cielo para tí Ya no tengo tierra para mí.

