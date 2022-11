Balenciaga demanda a los productores de su polémica campaña con niñas

Balenciaga siempre es noticia. Balenciaga ahora demanda a los responsables de su polémica campaña con niñas y accesorios sadomasoquistas.

Las imágenes generaron indignación y algunos acusaron a la casa de modas de «promover abiertamente la pornografía infantil».

La casa de modas de lujo Balenciaga ha demandado a los productores de su reciente y controvertida campaña publicitaria, que, entre otras cosas, mostraba un documento judicial que hacía referencia a la «pornografía infantil», informa New York Post.

La demanda fue presentada esta semana ante un tribunal de Nueva York (EE.UU.) contra la productora North Six, el escenógrafo Nicholas Des Jardins y su empresa homónima, exigiendo una indemnización de 25 millones de dólares por los daños causados. Balenciaga alega que North Six y Des Jardins incluyeron en las imágenes la copia de un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre las leyes de la pornografía infantil sin su conocimiento.

La campaña publicitaria, que fue contratada por Balenciaga, también mostraba a niñas junto a accesorios sadomasoquistas, pero en la demanda no se hace mención a esto. La casa de modas exige una «reparación por los daños extensos» provocados por los demandados, cuyas acciones fueron «malévolas o, al menos, extraordinariamente imprudentes».

«Mala conducta»

«Como resultado de la mala conducta de los demandados, el público y los medios de comunicación han asociado falsa y horriblemente a Balenciaga con el repugnante y profundamente inquietante tema del fallo judicial», señala la compañía. «Los demandados son responsables ante Balenciaga por todos los daños resultantes de esta falsa asociación», agregó.

Las polémicas imágenes generaron indignación y algunos acusaron a la casa de modas de «promover abiertamente la pornografía infantil y el sexo con niños», por lo que la empresa tuvo que emitir disculpas públicas y retirar la campaña publicitaria.

QUE PASO

the brand «Balenciaga» just did a uh….. interesting… photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about ‘virtual child porn’

normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s

— shoe (@shoe0nhead) November 21, 2022