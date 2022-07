Banco Central

El Banco Central impulsa la bicicleta financiera, ahora se denomina instrumento. Esta película ya la vimos y termina en estallido social, con precios relativos carísimos para la población, ajuste de precios en dólares y la risa de las 1000 familias más ricas de la Argentina que van a poder llevarlos dólares al exterior. Por eso festejan la llegada de Sergio Massa. La película se denomina «Default Kirchnerista» o «Quemamos todas la banderas». Ya se dieron: la suba de la tasa de interés y la unificación del Ministerio de Economía, que unifica la política económica. Eso hizo que el mercado respondiera bien, al menos inicialmente.

Un ejemplo de evasores empedernidos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) irrumpió en el predio ferial de la Sociedad Rural y detectó que un 37 por ciento de los stands tenía al menos un trabajador no registrado, es decir en negro, según informó el Ministerio de Trabajo en un comunicado.

La llegada de la «Plata dulce»

La película que vimos todos

El filme está ubicado en un período en el cual por diversas razones de orden interno y externo, en Argentina cayó la actividad industrial, se incrementó la actividad financiera y el número de bancos en tanto la deuda externa aumentó de manera prácticamente exponencial. Plata dulce es una película argentina de comedia dramática-histórica de 1982 dirigida por Fernando Ayala en base al guion de Oscar Viale y Jorge Goldemberg. Protagonizada por Federico Luppi y Julio de Grazia.

Llegan al Central para hacer la receta del FMI: Ajuste y bicicleta financiera

El objetivo del Banco Central es que las liquidaciones de soja sean, al menos, unos US $2.500 millones por arriba de las esperadas hasta el 31 de agosto próximo.

El nuevo instrumento para incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo, que fue aprobado este martes por el Banco Central (BCRA), ya quedó operativo y los bancos estarán en condiciones de ofrecerlo a sus clientes desde el próximo lunes.

Así lo confirmaron fuentes del BCRA, en referencia a la posibilidad de depositar el 70% de los pesos obtenidos con la exportación de soja en una cuenta que ajusta diariamente por variación del tipo de cambio, y el 30% restante a comprar divisas al «dólar ahorro» (oficial + 65%), que el viernes cerró a $226,50 en el Banco Nación.

El objetivo del Banco Central es que las liquidaciones de soja sean, al menos, unos US$ 2.500 millones por arriba de las esperadas hasta el 31 de agosto próximo, y que ayuden así a reforzar las reservas internacionales.

El Banco Central impulsa la bicicleta financiera.

Cómo funciona el sistema

Puntualmente, la norma establece que los productores podrán depositar el 70% de los ingresos producidos por la venta de soja en una cuenta a la vista (es decir, con acceso en cualquier momento a esos fondos) que se ajusta de forma diaria en función de la evolución del tipo de cambio A3500.

Además, por el 30% restante se permitirá la formación de activos externos al valor del dólar oficial más el impuesto PAÍS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP.

El Banco Central impulsa la bicicleta financiera.

Implementación

«De ninguna manera se trata de un dólar agro, ni un tipo de cambio diferencial. Sólo habilitamos dos instrumentos de inversión para los productores de soja», aseguró días atrás el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Aún así, para que los bancos puedan ofrecerlo deberán readaptar sus sistemas informáticos que, si bien tienen la obligación de ofrecerlo a sus clientes, no están forzados a hacerlo a través de la web, por lo que la adopción dependerá del volumen de clientes en el rubro agrícola.

El Banco Central impulsa la bicicleta financiera. Bancos y financieras les llegó el dinero fácil

Los principales bancos con clientes del sector agro, tanto en la zona núcleo como en otros puntos del país, confirmaron estar trabajando en su implementación, aunque no creen llegar a ofrecerlo efectivamente el lunes próximo ya que están en una «fase técnica y de entendimiento de la norma» hasta su lanzamiento efectivo.

Desde el BCRA aseguraron que «no hay ninguna norma pendiente» para que se haga efectiva, aunque sí una medida «inesperada e innovadora» y que, por ello, es probable que demore «entre una semana y 10 días» para su cumplimiento efectivo.

De todas formas, están confiados en que tendrá una buena recepción una vez que esté disponible.

El Banco Central impulsa la bicicleta financiera.

Expectativas

«Seguramente podamos obtener 2.500 millones de dólares, muy posiblemente más. Creemos que esa es una cifra posible. Vamos a ver si el incentivo lleva a una venta mayor», puntualizó Pesce en una entrevista radial, en la que enfatizó que la medida es «conveniente» ya que se trata de «una solución a un problema que nos plantea una cadena productiva, como lo hemos hecho con las pymes en su momento».

Según cálculos del Ministerio de Agricultura, actualmente hay cerca de US$ 10.000 millones en granos que aún no fueron liquidados, de los cuales una porción más pequeña -cercana a los US$ 3.000 millones- está en centros de acopio pero aún sin precio fijado, por lo que aún no se concretó su venta.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central. El Banco Central impulsa la bicicleta financiera.

Ventajas para los productores

El atractivo que le da la norma al productor para vender sus granos es múltiple.

Por un lado, pueden acceder casi sin límite -por el 30% de la venta que hagan- a la compra de dólares a un tipo de cambio que es un 25% más barato que el Dólar MEP (cerró a $280 el viernes), un mercado al que pueden acceder legalmente para vender los dólares que obtengan de esta operatoria.

Además, no sólo pueden depositar el 70% de los pesos en una cuenta que les paga un interés igual a la variación del tipo de cambio en forma diaria, sino que pueden acceder a los fondos depositados en esa cuenta en cualquier momento, sin tener que esperar los 30 días -como mínimo- que tiene un plazo fijo.

Actualmente no existe en el sistema financiero argentino un producto de este tipo y su novedad es, justamente, uno de los motivos que demora su puesta en marcha.

Para poner un ejemplo del funcionamiento: en una venta de granos de soja por $1 millón, el productor podrá hacer un depósito por $700.000 y, con los $300.000 restantes, adquirir US $1.324,5 al precio del denominado «dólar ahorro».

La otra ventaja para el productor es que esos dólares son de libre disponibilidad por lo que puede dejarlos en el banco, retirarlos o usarlos para comprar insumos o hacer cualquier operación financiera habilitada.

Si, por ejemplo, decidiera vender esos dólares vía MEP obtendría unos $370.000, lo que implica una ganancia inmediata de unos $70.000.

«El productor tiene la ventaja de no asumir los riesgos de mantener la cosecha en los campos y poder aprovechar cualquier oportunidad de negocios por la disponibilidad inmediata y automática de los fondos. La estructura de este régimen considera prácticas comerciales y de ahorro tradicionales de la actividad», aseguraron desde el BCRA.