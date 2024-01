Bopreal: Luis Caputo solo colocó el 10% a los importadores que no le creen nada

Vender humo en la City porteña aunque seas amigo de José Mercado compra todo importado, no significa que te compren Bopreal.

Luis Caputo es el ministro de Economía de Argentina desde el 10 de diciembre de 2023. Es un economista argentino que se desempeñó como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, pero los importadores en la City no le creen y solo compraron el 10% de la oferta Bopreal.

El Banco Central adquirió U$S211 millones, la mayor compra de divisas de 2024.

CAPUTO NO CONVENCE NI A PROPIOS NI A EXTRAÑOS!

El presidente había prometido terminar con la emisión monetaria, sin embargo lleva niveles récords en su primer mes de mandato. No cumplió y se le complica todo con el DNU.

El bono que lanzó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para resolver la deuda comercial no termina de convencer a los importadores.

Segundo traspié del Banco Central de Argentina con uno de sus principales instrumentos para absorber pesos y desarmar el cepo cambiario.

Arrancó bien bajo el interés por el bono.

Sólo se colocó el 10% del monto buscado hoy con el «Bopreal».

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió este jueves U$S211 millones en el mercado único de cambios y alcanzó su décimo séptima rueda con saldo positivo.

Se trata de la mayor compra de divisas en lo que va del año. De esta manera, tras la devaluación realizada por la administración del presidente Javier Milei acumula U$S3.306 millones.

Los Bopreal son los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, un instrumento financiero emitido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en dólares estadounidenses para importadores de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago por importaciones de bienes con registro aduanero y/o servicios efectivamente prestados anteriores al 12 de diciembre de 2023.

Los Bopreal tienen un plazo de 10 años, con un cupón de interés del 6% anual. Pueden ser amortizados anticipadamente, a elección del importador, en cualquier momento antes del vencimiento.

Los Bopreal están dirigidos a importadores que tengan dificultades para hacer frente a sus obligaciones de pago por importaciones realizadas antes del 12 de diciembre de 2023. Estos importadores pueden acceder a los Bopreal mediante una licitación pública realizada por el BCRA.

Los Bopreal tienen como objetivo facilitar a los importadores el acceso a divisas para hacer frente a sus obligaciones de pago. También tienen como objetivo contribuir a la normalización del comercio exterior de Argentina.

Los Bopreal fueron lanzados por el BCRA en enero de 2024, como parte del plan económico del gobierno de Javier Milei. El gobierno espera que los Bopreal ayuden a reducir la deuda externa de Argentina y a mejorar el acceso a las divisas para las empresas importadoras.

Según los datos del BCRA, a enero de 2024, se habían licitado Bopreal por un valor total de 10.000 millones de dólares.