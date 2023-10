Bullrich consideró que «no fueron convenientes» los guiños de Macri a Milei

Patricia Bullrich ganó las elecciones internas de Juntos por el Cambio, pero su espacio político no la apoyó y los votantes no la acompañaron. Como resultado, quedó en tercer lugar, muy lejos del primero.

Mientras tanto, Mauricio Macri mantuvo conversaciones con Javier Milei, lo que fue interpretado por algunos como una traición a Bullrich. La exministra de Seguridad consideró que los guiños de Macri a Milei «no fueron convenientes».

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró hoy que «no son convenientes» las declaraciones que hizo ayer el expresidente Mauricio Macri sobre una posible alianza de la coalición opositora con el postulante a la jefatura del Estado de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, si se impone en los comicios de este año, y cuestionó que el exmandatario haya hecho «una definición de este tipo cuando hay una lucha diferente» en la campaña electoral.

«Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente, nuestra fuerza esta trabajando unida para ganar las elecciones», expresó la candidata en declaraciones a la Radio Urbana Play.

La postulante al Poder Ejecutivo se refirió de esta manera a las declaraciones que hizo el exmandatario durante la presentación de su libro Para Qué en el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Macri reiteró ayer su respaldo a Bullrich y auguró un triunfo a JxC, pero dijo que en caso de no ganar las elecciones espera que los legisladores de su espacio acompañen a candidato a presidente por LLA Javier Milei

“Si no llegamos, espero que nuestra coalición apoye las reformas razonables” que podrían ser impulsadas por un eventual Gobierno de LLA.

Para el Presidente, Bullrich no «conoce las más elementales garantías constitucionales»

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, «no conoce las más elementales garantías constitucionales», al rechazar su propuesta de grabar las conversaciones entre personas privadas de su libertad y sus abogados defensores, y aseguró que durante su gestión «el Estado nacional no espió a nadie».

«Si alguien me dice que quiere poner escuchas para ver lo que dice un procesado con su abogado es que no conoce las más elementales garantías constitucionales», afirmó Fernández esta mañana en declaraciones a Radio 10.

El mandatario también remarcó que durante su gestión «el Estado nacional no espió a nadie».

«Yo me jacto de que saqué a todos los espías del sistema judicial argentino con un trabajo formidable que hizo primero (la interventora de la AFI) Cristina Caamaño y continúo (el candidato a vicepresidente) Agustín Rossi y que ahora sigue la actual interventora (Ana Clara Alberdi)», aseguró.

El Presidente realizó estas declaraciones luego de que ayer Bullrich propusiera modificar el Código Penal para grabar las conversaciones de las personas privadas de su libertad, incluso cuando estén conversando con sus abogados defensores.

«Lo puedo grabar, tenerlo como elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo como un sistema de protección a esa comunicación», dijo Bullrich en una entrevista al canal Neura Media.

La idea de Patricia Bullrich de grabar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados defensores generó un rotundo rechazo de juristas y académicos, que consideraron que se trata de una propuesta «ilegal» y «prohibida» en Argentina por la Constitución Nacional, al igual que en «todos los Estados democráticos» del mundo y a diferencia de lo que ocurre en naciones regidas «por la ley de la selva».

Exjueces, abogados y profesores universitarios alertaron que la hipótesis de la candidata a presidenta de JxC viola una «garantía elementalísima», que es la defensa en juicio de las personas y sus derechos, no sólo para la Argentina sino para todos los países democráticos del mundo.