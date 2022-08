Calendario Pirelli 2023

El título del Calendario Pirelli 2023 de Emma Summerton es «Cartas de amor a la musa» y contará con algunas de las modelos más destacadas del mundo, que seran fotografiadas por Summerton en Nueva York y Londres.

El concepto del Calendario Pirelli 2023 se centra en las Musas, personajes imaginarios y arquetípicos que inspiraron a la fotógrafa a lo largo de su vida. Es un homenaje a todas las mujeres que han inspirado a Summerton, desde su madre hasta una colección de cantantes, actrices, artistas, escritoras, activistas, pintoras y muchas otras. Muchas de sus ideas proceden de estas mujeres, tanto reales como imaginarias.

«Desde el principio de mi viaje con la fotografía siempre me ha impulsado quién es la mujer de mi reflejo. ¿De dónde viene? ¿Adónde quiere ir? ¿A quién ama? ¿Cómo ama? ¿Qué la impulsa? ¿Cómo se imagina a sí misma en el mundo? ¿Cómo se convierte en la imaginación de sí misma? Primero me hago estas preguntas y luego las proyecto en la historia que intento contar o en la emoción que espero transmitir. La intención es inspirar al espectador para que abra su mente y sueñe conmigo», explica la fotógrafa australiana, que fotografió la 49ª edición de The Cal™ durante tres días en Nueva York en junio, seguidos de una sesión de un día en Londres en julio.

«El trabajo de Emma Summerton me llamo la atencion porque sus fotos representan un mundo onírico y mágico, muy rico en color e imaginación. Y como vivimos en una época en lo que lo «real» y lo «irreal» se encuentran cada vez con mayor frecuencia, ella me pareció la artista perfecta para interpretar este momento y, al mismo tiempo, hacer una gran contribución al patrimonio del Calendario Pirelli», afirma el Sr. Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Pirelli.

Estas son las musas que encarnan las modelos.

Adwoa Aboah, la Reina;

Adut Akech, la Atrapadora de Sueños;

He Cong, el Sabio;

Cara Delevingne, la intérprete;

Ashley Graham, la activista;

Bella Hadid, la Sprite;

Karlie Kloss, la experta en tecnología;

Precious Lee, la contadora de historias;

Lila Moss, la vidente;

Sasha Pivovarova, la pintora;

Emily Ratajkowski, la escritora;

Guinevere van Seenus, la fotógrafa;

Lauren Wasser, la Atleta;

Kaya Wilkins, la música.

La presentación de «Cartas de amor a la musa» tendrá lugar, como es habitual, este otoño, en noviembre.

Título: «Cartas de amor a la musa»

Fotógrafo: Emma Summerton

Edición: 49

Talentos: Adwoa Aboah, Adut Akech, He Cong, Cara Delevingne, Ashley Graham, Bella Hadid, Karlie Kloss, Precious Lee, Lila Moss, Sasha Pivovarova, Emily Ratajkowski, Guinevere van Seenus, Lauren Wasser, Kaya Wilkins

Rodaje: 3 días en Nueva York (Pier59 Studios), 1 día en Londres (Big Sky Studios)

Diseño del calendario Dirección artística: Tenzin Wild

Director de casting: Piergiorgio Del Moro

Diseñador de escenarios: Viki Rutsch

Estilista: Amanda Harlech

Estilista de cabello: Eugene Souleiman

Maquillador: Hiromi Ueda

Créditos fotográficos: From the backstage of the 2023 Pirelli Calendar by Emma Summerton, photo by Alessandro Scotti.