Catsuit

Un catsuit es una prenda de una sola pieza que cubre el torso y las piernas y frecuentemente los brazos.

Por lo general, están hechos de material elástico, como lycra, gasa, spandex (después de 1959), látex, velur o terciopelo, pero pueden usar materiales menos elásticos, como cuero o PVC.

Los catsuits se cierran con frecuencia mediante una cremallera en la parte delantera o trasera. Los catsuits también se utilizan para llamar un poco al señor que te está dando vueltas por el jardín.

Los catsuits se usaron ocasionalmente como un artículo de moda en varias ocasiones desde la década de 1960 hasta la de 1990.

Los personajes femeninos principales de la serie de películas Underworld y The Matrix vestían catsuits.

Britney Spears lució un catsuit rojo en el vídeo Oops!… I Did It Again.

En tenis Serena Williams llevó una vez un catsuit negro durante el Abierto de Estados Unidos de 2002 y el Torneo de Roland Garros 2018.

Catsuit la opción más arriesgada

Es sin duda la opción más arriesgada y no apta para cualquiera. Si los Catsuit están de moda, en su versión del mono, el resultado es este. Absténganse las que tengan el más mínimo amago de michelín. Es ideal de jacquard estampado de flores, con el bolso a juego de Prada.

En vinilo permite transmitir sensualidad a través de su diseño, lo podes usar sin mangas, enterizo elastizado con cierre en la parte delantera y trasera. En Negro generalmente son talles adaptables. Otros son confeccionados en Lycra de excelente calidad que no transparenta ni se deforma! Super cómodos y frescos.

Algunos modelo no posee costura al frente, solo en los laterales y espalda. Los Animal Print Leopardo confeccionado en Lycra de Seda se usan elastizádos.

En blanco se usan de Lycra pura de excelente calidad. Opacas y flexibles. La tela es fresca con grosor suficiente para evitar transparencias y a la vez garantizar firmeza en el calce.

Con esta tela se realizan trajes de baño y ropa deportiva, es por eso que no se transparenta a pesar que sea color blanco. Los talles ceden para un talle más o un talle menos, esto quiere decir que si engordas o adelgazas de todas formas va a quedar perfecto.

