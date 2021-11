Cepa B.1.1.529 de Sudáfrica rompe planes en todo el mundo.

Una nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica genera preocupaciones entre la comunidad internacional debido a su número elevado de mutaciones y su rápida propagación.

La cepa identificada como B.1.1.529 es «la más preocupante que hemos visto», advirtió Susana Hopkins, asesora médica principal de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, debido a la elevada tasa de transmisión en la ciudad de Gauteng, cerca del área dónde fue descubierta.

«Lo que hemos visto en Sudáfrica es que estaban en un punto muy, muy bajo, con una cantidad muy baja de casos diarios, y en un período de tiempo menor a dos semanas han duplicado su cuadro epidemiológico,» comentó Hopkins.

Asimismo, los expertos han expresado su preocupación por las múltiples mutaciones que tiene la B.1.1.529, que «quizás dupliquen las que hemos visto en la variante Delta», según el secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid. «Eso sugeriría que podría ser más transmisible y que las vacunas actuales que tenemos podrían ser menos eficaces,» explicó.

Además, Botsuana, Israel, Bélgica, y Hong Kong ya han registrado personas infectadas con la nueva cepa. En total, son 61 casos confirmados. En este sentido, Israel, Alemania, República Checa y el Reino Unido anunciaron que prohíben a sus ciudadanos viajar al sur de África, así como la entrada de extranjeros procedentes de esa región.

Se desploman los principales índices bursátiles de EE.UU. en medio de la propagación de la nueva variante de coronavirus B.1.1.529

Tras el descubrimiento de la nueva variante, potencialmente resistente a algunas vacunas, en las últimas 24 horas, el valor del bitcóin y el precio del petróleo también sufrieron una caída.

El índice Nasdaq Composite, que se basa en las cotizaciones de las empresas de alta tecnología, cayó a 15,468 puntos (un 2,38 % menos). El índice Dow Jones perdió un 2,92 % hasta los 34,761 puntos. Mientras, el índice S&P 500, que incluye las 500 empresas estadounidenses de mayor capitalización, se situó en 4,590 puntos (un 2,35 % menos), según los datos oficiales a las 16:22 (GMT).

Tras el descubrimiento de la nueva variante, potencialmente resistente a algunas vacunas, en las últimas 24 horas también se registró una caída del 9 % del valor del bitcóin, hasta situarse en 53.651 dólares la unidad.

El precio del petróleo también ha sufrido un fuerte revés esta jornada ante temores a una nueva desaceleración económica como consecuencia de la nueva variante del coronavirus. El barril de crudo de la marca Brent para entrega en enero cotiza con una depreciación del 5 % en el mercado de futuros europeo, hasta situarse en los 77,85 dólares.

La variante B.1.1.529 se detectó por primera vez el 11 de noviembre en Botsuana, donde ya se han secuenciado tres casos. Más tarde se confirmaron seis casos en Sudáfrica y uno en Hong Kong en un viajero que regresaba del país africano.

Tras la aparición de la nueva variante en el sur de África, varios países, entre ellos Israel, Alemania, República Checa, Reino Unido y España anunciaron que prohíben a sus ciudadanos viajar al sur del continente, así como la entrada de extranjeros procedentes de esa región.

The news about the new COVID variant is very concerning.

I have talked to scientists and vaccine manufacturers today. They share the concern.

Please get vaccinated as soon as possible, if not done yet.

And follow the known rules to protect yourself. https://t.co/eSKPzr8J5Q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021