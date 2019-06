Cineclub YMCA presenta: Medio siglo de la llegada del hombre a la Luna.

Compartí :-) .







CINECLUB YMCA

Temporada XII

Reconquista 439

Entrada libre

www.cineclubymca.blogspot.com

Ciclo

50 AÑOS DE LUNA

SUEÑOS Y FANTASÍAS

En el mes en que se cumple medio siglo de la llegada del hombre a la Luna el Cineclub YMCA proyectará algunas historias en las que el cine se permitió soñar con el satélite. Incluye una función con material fílmico y música en vivo. Como siempre, con entrada libre y gratuita en Reconquista 439.

El 20 de julio de 1969 Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo XI, se convertía en el primer hombre en pisar la Luna. Luego lo haría Edwin Aldrin, mientras en el módulo quedaba orbitando Michael Collins, los astronautas elegidos por la NASA para el desafío que cambiaría para siempre la carrera espacial.

“Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”, dijo Armstrong al concretar la hazaña que cumplió el sueño y las fantasías que dominaron el imaginario de los hombres sobre la Tierra, reflejadas en todas las artes, incluso el cine, ya desde sus comienzos.

Por eso en este ciclo decidimos rendir un pequeño homenaje a este acontecimiento que cumple 50 años, proyectando algunos cortos y películas que imaginaron el espacio exterior, y el material de la propia NASA con el alunizaje en Súper 8, en una función que incluirá otras proyecciones en fílmico con música en vivo por Martín Tomás.

Emiliano Penelas

Programador

Miércoles 3 de julio, 20 horas

CON DESTINO A LA LUNA

(Destination Moon, Estados Unidos, 1950, color, 92 minutos)

Dirección: Irving Pichel

Elenco: John Archer, Warner Anderson, Tom Powers, Dick Wesson y Erin O’Brien-Moore.

El gobierno estadounidense ha estado intentando durante décadas sin éxito la creación de una nave para llegar a la Luna, hasta que un grupo de particulares deciden fabricar en secreto un cohete propulsado con energía atómica.

Cuando ven peligrar la misión por temor a un sabotaje, deciden adelantarse a sus enemigos y despegar con destino a la Luna… Ganadora del Oscar a los mejores efectos especiales.

Miércoles 24 de julio, 20 horas

SUEÑOS Y FANTASÍAS SOBRE LA LUNA

EL VIAJE A LA LUNA

(Le voyage dans la Lune, Francia, 1902, color, 14 minutos)

Dirección: George Méliès

Elenco: Georges Méliès, Victor André, Henri Delannoy, Jeanne d’Alcy y Bleuette Bernon.

Un grupo de astronautas viajan en una cápsula espacial de la Tierra a la Luna. El mago francés Georges Méliès (1861-1938) y su obra que trascendió todos los tiempos y fundó los parámetros de la ciencia ficción y los efectos especiales. Versión remasterizada con los colores originales, reestrenada en el festival de Cannes, musicalizada por Air.

50 AÑOS EN LA LUNA

(Idem, Argentina, 2009, blanco y negro, 23 minutos)

Dirección: Mariano Santilli

Elenco: Román Tsymball, Mykola Dykyy, Yana Solomajina, Alejandro Lieersch, Viviana López.

Nazar está obsesionado con la Luna. De pronto, comienza a presenciar episodios en los que percibe luces misteriosas que lo acechan. Nazar tiene una revelación y cree recibir una misión de seres extraterrestres por lo que decide construir su propia nave y viajar para descubrir la verdad.

EXCURSIÓN A LA LUNA

(Excursion dans la Lune, Francia, 1908, blanco y negro, 7 minutos)

Dirección: Segundo de Chomón

Productora: Pathé Frères

Un grupo de astrónomos discute la posibilidad de realizar una expedición a la luna. Hacen construir un cohete-bala, que es disparado a la boca del satélite mediante un cañón. Excursion dans la Lune, también titulada Voyage dans la Lune y Nouveau voyage dans la Lune, es una remake de la exitosa Viaje a la Luna (1902) de George Méliès, con algunas escenas adicionales, dirigida por el español Segundo de Chomón.

RADAR MEN FROM THE MOON

(Idem, Estados Unidos, 1952, blanco y negro, resumen de 7 minutos)

Dirección: Fred C. Brannon

Elenco: George Wallace, Aline Towne, Roy Barcroft y William Bakewell.

Los objetivos estratégicos en la Tierra están siendo destruidos por un arma desconocida. ¡El jefe de seguridad del gobierno, Henderson, sospecha que es un “rayo atómico” que se origina en la Luna, y asigna al Comando Cody, científico y hombre de acción con un traje volador secreto, la investigación. Proyectada en Súper 8 con música en vivo.

A 20 MILLONES DE MILLAS DE LA TIERRA

(20 Million Miles to Earth, Estados Unidos, 1957, blanco y negro, resumen de 7 minutos)

Dirección: Nathan Juran

Elenco: William Hopper, Joan Taylor, Thomas Browne Henry, Frank Puglia y Bart Braverman.

Un cohete espacial del ejército norteamericano, que regresa de una exploración a Venus, se estrella en el mar delante de la costa siciliana trayendo un recipiente que guarda una masa gelatinosa que pronto se convertirá en un monstruo del espacio exterior gracias a las maravillosas animaciones del maestro Ray Harryhausen. Proyección en Súper 8.

ALUNIZAJE DEL APOLO XI

(Idem, Estados Unidos, 1969, blanco y negro, 8 minutos)

El 20 de julio de 1969 la nave Apollo XI el hombre pisaba la Luna por primera vez con Neil Armstrong y Edwin Aldrin, bajo la atenta mirada de Michael Collins desde la órbita del satélite. El material Proyección en Súper 8 desde la filmación oficial de la NASA y música en vivo.