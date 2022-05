Club Atlético Palermo. Cantina Palermo. Fitz Roy 2238

Club Atlético Palermo

El Club Atlético Palermo nace casi a orillas del arroyo Maldonado.

A comienzos del siglo XXI los nuevos concesionarios del bufet del Club Palermo reformaron el salón adecuándolo como restorán. Como lo había sido ya en la primera mitad del siglo XX, el establecimiento se convirtió en un activo foco de expresión cultural, donde tuvieron lugar peñas folklóricas, milongas, recitales de grupos musicales y coros, exposiciones de pintura y escultura o representaciones teatrales, y las tradicionales fiestas familiares del barrio. Además abrieron el lugar a reuniones políticas que abarcaron a todas las expresiones. También se creó una biblioteca.

Historia del Club Atlético Palermo

El Club Atlético Palermo fue fundado en 1914 por un grupo de vecinos del barrio. En un primer momento se ubicó sobre la Av. J. B. Justo y Soler, y sólo era un club de fútbol. Pero al poco tiempo se mudó a su actual espacio en la calle Fitz Roy donde también, con los años, se desarrollo en bochas y básquetbol. Para los años ’50 el club era el más destacado, junto al Club Gimnasia y Esgrima, en básquetbol. Pero el alto costo de manutención llevó que el club dejara de realizar actividades federativas. También el club Palermo fue sede de las grandes orquestas de esos años, como la de Osvaldo Pugliese o Di Sarli, inaugurando una de las primeras milongas del barrio.

Instalaciones

Actividades

4 Salones de Usos Múltiples

1 Quincho

1 Gimnasio

Yoga

Tango

Tai Chi Chuan

Tae Kwondo

Pintura

Escuela de Vóleibol

Escuela de Básquetbol

Bowling

Arco y Flecha

El Club Atlético Palermo —habitualmente llamado simplemente Club Palermo— es una institución centenaria argentina fundada el 21 de julio de 1914 en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, siendo el club más antiguo de su zona.

Goza de una alta consideración y prestigio dentro del barrio de Palermo.1 Nació como club de fútbol en el último tramo del período en el que este deporte se consolidaba como pasión popular. Sin embargo, sus mayores logros los ha obtenido en el básquetbol.

A lo largo de su historia el restaurant del Club Atlético Palermo, hoy conocido como Cantina Palermo, recibió la visita de importantes orquestas de tango de los años cincuenta como la de Osvaldo Pugliese o Cayetano Di Sarli, el “señor del tango” y fue sede de las primeras milongas del barrio.

El club fue fundado en 1914 y es probablemente el más antiguo de Palermo.

En fútbol infantil es semillero. De aquí surgieron figuras entre las que se destaca el actual número 9 de la selección Gonzalo «Pipita» Higuaín.

Si bien los antecedentes deportivos son importantes, más destacable aún es el papel que tuvo el club en la actividad social de un barrio emblemático como Palermo en el que las familias de inmigrantes y las viejas familias criollas se integraron para formar una fuerte clase media típica de la Argentina del siglo XX.

Club Atlético Palermo. El club, institución social y deportiva

La tradición del club como institución tiene raíces británicas. Los primeros clubes londinenses nacieron con un sentido eminentemente social, y por lo tanto resultaban instituciones elitistas, frecuentadas por caballeros y burgueses.

Durante el Imperio Victoriano las dirigencias coloniales de las innumerables posesiones inglesas de ultramar remedaron a esos clubes londinenses, haciendo de ellos el centro social de la colectividad británica, segmentada de la vida social de los naturales de las colonias. A diferencia de los clubes sociales ingleses, reservados exclusivamente a los hombres, en estos clubes situados en el extranjero participaban también las familias de los administradores coloniales, oficiales del ejército imperial destacados en la colonia, y miembros importantes de la colectividad británica local, generalmente grandes comerciantes o terratenientes. Paulatinamente se incorporaron los juegos y deportes, más con una función recreativa y social que competitiva. Algunos deportes eran de origen británico, como el críquet, pero otros, como el bádminton, fueron adoptados de la India, como también el polo, que jugaban los oficiales de caballería. La movilidad de los funcionarios coloniales facilitó que muchos juegos y deportes se difundieran a lo largo y a lo ancho del Imperio.

El club en la tradición rioplatense

El club como institución resulta ajeno a las formas sociales de la tradición hispánica. Sin embargo desde tiempos lejanos Inglaterra tuvo ambiciones territoriales en la región (Invasiones Inglesas, ocupación de las Islas Malvinas, etc.) e intereses comerciales (asiento de esclavos de Buenos Aires, Empréstito Baring Brothers, Ferrocarriles, etc.), por lo que las colectividades de origen británico fueron importantes y numerosas (galeses en Chubut, irlandeses en Exaltación de la Cruz, etc.) Para 1838, por ejemplo, la colectividad escocesa en Buenos Aires resultaba lo suficientemente numerosa como para que se fundase el colegio San Andrés, Saint Andrew’s Scots School. La diferencia idiomática, y a veces la religiosa, propiciaban la vida en colectividad de los inmigrantes británicos, y los primeros clubes resultaron en su mayoría patrimonio de esas colectividades.

El Club Atlético Palermo y la Cantina Palermo: El menú

El Lugar es un «club» literal, la ambientación del lugar es cantina futbolera, la temática la cumple a la perfección. Recomiendo la Milanesa de Napo para compartir con ensalada. Recomendable pero hay que ir con tiempo ya que es por orden de llegada y se llena. Excelente calidad de la comida y la atención por parte de los mozos. Ambiente familiar. Súper recomendable por calidad y precio.

El barrio del Club Atlético Palermo

Entre estos clubes surgidos en este período de cambio estructural nace, como club de fútbol, el Club Atlético Palermo, precisamente en el barrio en el que se jugara aquel histórico primer partido de 1867. Coherentemente con su génesis, muchos de estos clubes eminentemente populares surgirían en áreas periféricas, áreas periurbanas o suburbanas en explosivo proceso de crecimiento demográfico donde confluían criollos e inmigrantes, trabajadores y marginales, elementos urbanos y suburbanos y rurales, como resultaban las riberas del arroyo Maldonado o del Riachuelo de los Navíos, valles fluviales recurrentemente anegadizos, o aquellas tierras que antiguamente fueran propiedad de los Jesuitas y que recientemente loteadas daban paso a nuevos barrios cuyos nombres evocaban a sus antiguos propietarios: La Chacarita, Colegiales, La Paternal. El Club Atlético Palermo nace casi a orillas del arroyo Maldonado. Se trata de un barrio periférico al casco histórico de la ciudad, intersticio parcialmente suburbano, parcialmente rural, entre la vieja Ciudad de la Trinidad fundada por Juan de Garay y el pueblo de Belgrano, enhebrados por el camino de Santa Fe, hoy avenida. Entre ese camino y el río de la Plata se ubicaba la inmensa quinta que fuera de Juan Manuel de Rosas llamada Palermo de San Benito, o San Benito de Palermo, ya convertida en el Parque Tres de Febrero durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.

La geografía apuntala lo jurisdiccional. En el arroyo Maldonado terminaba la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y comenzaba el Partido de San José de Flores, del que luego se desprendió el Partido de Belgrano. Precisamente en este punto en el que el Camino de Santa Fe cruza el arroyo Maldonado desaparece la barranca, que es el albardón del Río de la Plata, para dar paso al valle fluvial del Maldonado. Hacia el Norte, en lo que fuera jurisdicción del Partido de Belgrano, la barranca aún hoy se percibe claramente en la gran manzana en la que se asientan el Regimiento de Granaderos a Caballo y otras instituciones militares, la embajada de Alemania y la iglesia de San Benito-estas dos precisamente en el barrio de San Benito- y en las Barrancas de Belgrano, próximas a lo que fuera en centro del pueblo. Hacia el Sur la barranca se percibe en el Jardín Botánico y la manzana en la que se alzaba la vieja cárcel de Las Heras. Existía paralelo al Camino de Santa Fe (avenidas Santa Fe y Cabildo), que corren por lo alto de la barranca, otro que corría al pie de la barranca (avenidas Las Heras y Luis María Campos), el camino del bajo, también conocido como Camino de las Cañitas, por las cañas que crecían en los bajos anegadizos. Pero en el cruce del Maldonado la barranca desaparece y ambos caminos paralelos se hacen uno solo desde Plaza Italia hasta Plaza Falucho, para vadear el arroyo.

Hacia el centro de la ciudad, cruzando el arroyo Maldonado, hoy entubado bajo la avenida Juan B. Justo se encontraba el barrio de Palermo, cuyo nombre le debe al antiguo propietario de esas tierras, Juan Domínguez Palermo, barrio de guapos orilleros que describió Jorge Luis Borges. Hacia el Norte, las quintas que rodean al pueblo de Belgrano, como la de José Hernández, autor del Martín Fierro, poema gauchesco por excelencia. Ese pueblo de Belgrano fue fundado en 1855 y en 1880 fue fugaz capital de la Nación.

En ese intersticio urbano, ubicado más allá del Maldonado, interactuaron entonces el guapo suburbano y el gaucho rural, dando carácter a un barrio que terminó de definir y urbanizar el inmigrante de múltiples orígenes -particularmente españoles e italianos- que masivamente se radicó en él. De este conjunto diverso fue resultante el grupo humano que creó al Club Atlético Palermo y se vio reflejado y representado en él, pues estos clubes de los barrios periféricos se convirtieron en las entidades verdaderamente representativas de sus barriadas.

