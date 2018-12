¿Cómo saber si es realmente amor al primer click?

Parece insólito pero no lo es. Muchas personas que conocen a alguien a través de un portal de citas o de una aplicación aseguran que sienten que el vínculo con el otro lleva una vida. ¿Falsa sensación de intimidad o conexión instantánea? La Web plantea esta disyuntiva y es bueno saber que un desconocido sigue siéndolo hasta que, precisamente, lo conocemos.

Estas son algunas cuestiones a tener en cuenta cuando una relación virtual avanza de manera acelerada y los protagonistas de la historia romántica aún no se han conocido cara a cara:

1. No hay que idealizar: ese otro es aún una construcción virtual, en la que la fantasía y las virtudes imaginarias juegan un rol preponderante. Es bueno tener esto presente para no atribuir a ese hombre o mujer características que aún no sabemos si posee.

2. El amor es una construcción: recién se están colocando los cimientos de esta relación que ha nacido en el contexto de la virtualidad. Faltan aún muchos ladrillos para que la “obra” avance. Es bueno imaginarla pero no apurarla para que resulte sólida.

3. Las expectativas no son buenas: es lógico que una vez que conectamos con alguien, que se produce esa chispa, comencemos a fantasear acerca de adonde podremos llegar con esa relación. Es importante relacionarse desde la ilusión pero nunca desde modelos mentales predeterminados de cómo podría llegar a ser una pareja. Eso es mucha presión para uno y para la persona a la que estamos conociendo. Cada quien llega a una pareja con su historia personal y sentimental.

4. El otro aún es un desconocido: no hemos de suponer que sabemos de otra persona cuando recién estamos en los inicios de un vínculo. Todos somos desconocidos hasta que logramos intimidad y vamos quitándonos nuestros “disfraces” sociales. Aunque la cercanía virtual se asemeje mucho a la real tiene sus diferencias, por eso es bueno no postergar el contacto face to face. Los portales de citas como Match.com son un puente maravilloso para encontrar pareja. Y a partir de allí, comenzar a trabajar en la relación, conociendo día a día al otro en su individualidad.

5. El enamoramiento no es amor: es ese estado mágico en el que surgen cantidad de emociones positivas a nivel físico, emocional y mental. Su duración varía pero es normal que nos sintamos “tontos”, aturdidos y capaces de hacer cualquier cosa por aquel al que endiosamos por despertar en nosotros estas sensaciones. El enamoramiento puede durar varios meses, un año inclusive. Después comienza la labor amorosa. Moraleja: el enamoramiento (virtual o real) no permite razonar con claridad ni tomar decisiones. Precaución.

Recuerda: el amor de tu vida puede estar a un clic de distancia.

