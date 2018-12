El Paseo del Rosedal de Palermo: El Puente Blanco o Puente de los Enamorados

Dentro del parque 3 de Febrero, en Palermo, se encuentra el Rosedal, con una colección de más de 18.000 rosas y un lago que lo rodea.

También cuenta con un anfiteatro, un patio andaluz y el Jardín de los Poetas, con los bustos de distintos poetas y escritores célebres como Alfonsina Storni, Dante Alighieri, William Shakespeare, entre otros. Posee una gran área en donde se encuentran casi 20.000 rosales, de más de mil variedades. De estas, las más comunes, son: ‘Elina’, ‘La Sevillana’, ‘Johan Strauss’, ‘Charles Aznavour’ y ‘Frederic Mistral.

La Rosa es un género de plantas de la familia de las rosáceas (Rosaceae). Son arbustos espinosos y floridos. Se le llama rosa a la flor y rosal a la planta. Estas flores son muy famosas por su empleo en jardinería, para la fabricación de perfumes y para la comercialización.

El Rosedal es un emblema del diseño paisajístico y regala una imagen privilegiada dentro de la Ciudad: su particular encanto, resultado del trabajo de una de las grandes figuras del urbanismo porteño, le otorga una identidad propia. Conocer el Rosedal es una de las tantas buenas excusas para visitar el Parque 3 de febrero.

El día de San Valentín en El Puente Blanco o Puente de los Enamorados

El puente Blanco o el de los Enamorados lo encontramos en el Rosedal de Palermo. Es un sitio obligado para los enamorados porque según la leyenda para proteger su amor, deben tomarse la mano, pisar el primer escalón y ambos pararse en medio del puente y darse un beso. Se ha convertido en un ritual que podemos llevar a cabo en Buenos Aires, pero no sólo por la leyenda, sino también por la belleza del parque, rodeado de miles de rosas. Es conocido como Puente Helénico o Griego

El Puente Blanco o Puente de los Enamorados: es, como su nombre lo indica, el elegido por las parejas que mediante un ritual buscan proteger su amor.

El día de San Valentín es una celebración tradicional que ha sido asimilada por la Iglesia católica con la designación de San Valentín como patrón de los enamorados. Se hizo popular en muchos países, y en tiempos modernos especialmente en los anglosajones expandiéndose a otros lugares a partir del siglo XX principalmente el día en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de san Valentín. En algunos países se conoce como día de los enamorados y en otros como el día del amor y la amistad.



Todo comenzó a celebrarse en los países anglosajones y luego se extendió al resto del mundo.

¿Por qué se festeja ese día? Existen varias teorías. Una se sitúa en Roma del siglo III cuando se prohibía el matrimonio entre los jóvenes porque se consideraba que los solteros sin familia eran mejores soldados. El sacerdote Valentín, por el contrario, decidió realizar estas uniones y por eso el emperador Claudio ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270.

Otra de las historias, la más reciente, es de 1840 cuando Esther A. Howland comenzó a vender las primeras postales masivas de San Valentín, con corazones y Cupido como protagonistas.

En 2014 el Papa Francisco participó en la celebración de San Valentín para devolverle el sentido religioso junto a 30.000 parejas de prometidos en la Plaza de San Pedro.

En Argentina (14 de febrero), se le llama “Día de los enamorados”, y se celebra la unión entre las parejas. No es usual el envío de tarjetas o corazones, algo que es considerado más propio del mundo anglosajón. Aunque si se acostumbra a regalarse flores y bombones. Tampoco es el único día relacionado con el amor: la semana previa al Día del Amigo (20 de julio), se celebra la Semana de la Dulzura, que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En esta semana es habitual regalar golosinas y besos.



Mick Jagger en Palermo

En su cuenta de twitter.com Mick Jagger escribió. ‏@MickJagger Great to be back in Buenos Aires. Had a lovely walk in the park today. See you all at the show on Sunday!

La llegada de Rod Stewart al Rosedal

La llegada de Rod Stewart a la Argentina despiertó la emoción de los miles de fanáticos que agotaron las entradas del show en Geba del 16 de febrero. Rod Stewart es un artista que sorprende con adaptaciones de sus mejores éxitos: en agosto de 2017 se unió con el grupo DNCE (de ventas multi platino) para el lanzamiento de una versión totalmente renovada de una de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos, “Da Ya Think I’m Sexy”, incluida originalmente en su noveno disco “Blondes Have More Fun” de 1978. La misma se presentó con gran éxito en los premios MTV VMA. El 14 de febrero, día de San Valentín, en el Centro de convenciones del complejo Costa Salguero: habrá un evento social exclusivo y de primer nivel que contará con una recepción y una cena con lo mejor de la gastronomía argentina. El viernes 16 de febrero, Rod se presentará en el Estadio Geba para dar su segundo y último show en Argentina, cuyas entradas se agotaron en diciembre. Serán más de 21 mil personas las que bailarán al ritmo de sus mejores éxitos como “Maggie May”, “You wear it well”, “Hot Legs”, entre otros.