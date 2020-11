Controles de alcoholemia. Vuelven las multas.

Compartí :-) .









A partir de la reapertura de bares y restaurantes en el marco del Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha, se retoman en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires los controles de alcoholemia y estupefacientes que realizan los Agentes de Tránsito todos los días del año. Para poder restablecer este tipo de controles, debido a su dinámica y particularidad, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas junto al Ministerio de Salud de la Ciudad elaboraron un protocolo especial para cuidar y prevenir contagios tanto de las y los conductores como de los y las Agentes que realizan el operativo.

“Volvemos a hacer controles de alcoholemia en la Ciudad, con todos los cuidados para que no haya riesgo de contagio. Como ya podemos circular libremente, sin restricciones, consideramos que es el momento de que vuelvan para garantizar la seguridad de todos los que circulan, y que nadie tenga que sufrir consecuencias porque otra persona comete la imprudencia de manejar alcoholizado.” Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires.

La importancia de estos controles reside en que 21% de los siniestros fatales registrados en la Ciudad de Buenos Aires están relacionados con el consumo de alcohol. Una conducción adecuada requiere lucidez y capacidad de reacción, el consumo de estas sustancias aumenta el riesgo de siniestros viales y la gravedad de las lesiones ya que afectan la capacidad para conducir: disminuyen los reflejos, la atención y la coordinación.

“Sabemos que alrededor del 21% de los siniestros fatales registrados en la Ciudad de Buenos Aires están relacionados con el consumo de alcohol, por eso es nuestra prioridad estar presente en las calles para garantizar la seguridad vial de todos los actores del tránsito. Debemos seguir trabajando para cuidar a los vecinos y vecinas, y para seguir construyendo una ciudad más responsable con el compromiso de que los que decidan tomar, no manejen.” Juan José Mendez, secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre enero, febrero y marzo, se habían llevado a cabo 90.592 controles de alcoholemia, de los cuales resultaron positivos 1.106 (1,2%).

Cómo será el operativo:

● Habrá dispuestas dos zonas bien delimitadas: la primera, para un primer control con alómetro, y la segunda, para el test con alcoholímetro que determinará el dosaje de quienes resulten positivos del primer control.

● Los Agentes de Tránsito a cargo del operativo, mantendrán la distancia social en todo momento, harán uso permanente de barbijo triple capa, guantes de examinación, máscara acrílica, y dispondrán de alcohol en gel para desinfectarse las manos. El uso de material preventivo será obligatorio durante todo el control y contarán con material de repuesto para su reposición.

● El o la Agente de Tránsito responsable de manipular el equipo de medición de tipo alcoholímetro, realizará el recambio de guantes entre control y control.

Paso a paso del control:

1) Verificación de la documentación.

2) Examen con equipo tipo alómetro.

3) A quienes den positivo en el examen alómetro, se les realizará el test con alcoholímetro para determinar dosaje.

Control con equipo tipo alométrico:

● El o la Agente de Tránsito colocará su cuerpo de costado y no de forma directa, evitando que exista una línea directa entre ambos.

● Se le explicará brevemente el procedimiento al conductor del vehículo.

● Con un soporte alargador que ayuda a mantener la distancia, se acercará el equipo para que la persona realice el control.

● En caso de haber más de una persona dentro del vehículo, todas deberán usar cubreboca y no retirarlo en ningún momento, con excepción del conductor, para la realización de la prueba.

Control para determinar dosaje con equipo de medición tipo alcoholímetro:

● El o la Agente de Tránsito proporcionará el material descartable al conductor siendo éste quien debe romper el envoltorio, manipular la boquilla tanto para acoplarla al equipo de medición como también para su posterior retiro.

● Se solicitará al conductor que se acerque lo más que le sea posible al borde de la ventanilla.

● El o la Agente de Tránsito extenderá de manera completa su brazo y antebrazo alcanzando la mayor distancia posible entre él y el sujeto a examinar tratando de ubicarse a la vez al costado de la ventanilla del conductor para evitar quedar dentro del ángulo de soplo directo.

● Independientemente de cuál sea el resultado del test, la boquilla quedará en poder del conductor, indicando que la misma no sea arrojada en la vía pública.

● En caso que se obtenga un resultado por encima de los dosajes máximos permitidos, además del procedimiento habitual, se solicitará al presunto contraventor que aguarde dentro del vehículo, con el cubreboca colocado, evitando lo más posible la cercanía con el personal del operativo, y se dará aviso de cuándo debe abandonar el vehículo.

Gráfico del control

Legislación alcoholemia

Al igual que la Legislación Nacional (Ley 24.449 y modificatorias), el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad establece como límite máximo tolerado de alcohol en sangre, 0.5 gr/l para vehículos particulares. Éste además, es el límite tolerado más habitual en el mundo.

Actualmente el límite máximo de alcohol en sangre es:

● 0.5 gr/l en conductores de vehículos particulares.

● 0.2 gr/l en conductores de moto vehículos y 0.5 gr/l en acompañantes.

● 0.0 gr/l en conductores profesionales (taxis, colectivos, camiones, etc) y principiantes.

Contravención: alcoholemia positiva

Cuando el control de alcoholemia arroja un resultado mayor al permitido:

● Se labra una contravención, se retiene la licencia del conductor (se otorga una licencia provisoria por 3 días corridos; antes eran 40 días, se cambió con las últimas modificaciones del Código de Tránsito y Transporte) y se remite el vehículo.

● Se imprimen dos tickets con el resultado del test realizado y se procede al labrado de actas e informes.

● Se remite el vehículo a la Playa de Acarreo correspondiente; previa realización de la Constancia de Remisión del vehículo detallando el estado general del mismo (no se cobra el acarreo).

● Se le informa al presunto contraventor que deberá presentarse en la Fiscalía dentro de los 5 días hábiles de labrada el acta Contravencional para regularizar su situación.

● Se comunica a operadores la medida adoptada quienes, a su vez, la informan a la Fiscalía.

● No se puede ceder el volante en caso de ir con un acompañante.

Infracciones

● Negativa a someterse a control: el conductor de un vehículo que se niegue a someterse al control de alcoholemia, estupefacientes u otras sustancias similares, será sancionado con una infracción de $5.355 (300 UF) con agravante transporte público $12.840 (600 UF).

● Contribución a conducción peligrosa: el acompañante en un moto vehículo que supere los límites permitidos de alcohol en sangre, será sancionado/a con multa de $2.140 (100 UF).

*El valor de la UF es de $21.40

