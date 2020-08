Compartí :-) .













En diciembre de 2019 el oficialismo del Jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodriguez Larreta aprobó en primera lectura un proyecto que declara innecesarios para la Ciudad 13 inmuebles de dominio público y sujetos a disposición que se encuentran en las comunas 1, 3, 4, 7, 9 ,12 y 14.

Estos inmuebles, que en teoría son innecesarios, podrían ser destinados a distintos proyectos con iniciativa en las comunas, pero la Ciudad elige venderlos.

Ayer en una Audiencia Publica, legisladores y legisladoras del Frente de Todos y la Comunera de la Comuna 14 María Paz «Pacha» Carreira Griot propusieron que uno de esos inmuebles que queda en la Avenida Santa Fe 4358/4364 (Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 174, Parcela 2d) sea destinado a la Asociacion Civil Mocha Celis, que brinda educación primaria, secundaria y talleres de oficio y formación profesional para el colectivo travestri trans particularmente pero también a toda la comunidad.

La comunera de Palermo manifestó que «este es un inmueble que tranquilamente podría contener y abrazar a la comunidad travesti trans y brindarle la posibilidad a la Asociación Mocha Celis para que con este espacio pueda ampliar y crecer este proyecto que hoy lamentablemente se encuentra bloqueado y acotado».

Al respecto de la institución, el director del Bachillerato y presidente de la Asociación Mocha Celis, Francisco Quiñones Cuartas contó que desde hace casi 10 años tienen que sostener este espacio de manera autónoma, aunque se lo reconoce por ser el primero en el mundo con estas características y que aún en pandemia, sin recursos y sin edificio, sostienen las clases de manera virtual y atienden con alimentos y medicamentos a más de 800 personas trans en capital.

«Nuestro proyecto de escuela no es una segunda oportunidad sino una oportunidad del Estado de estar presente y reparar esa persecución histórica a la que ha sido sometida esa población. Somos el único espacio que acerca ese derecho de tener estudios», subrayó y agrego: «es un plan integral, un polo educativo y cultural que necesita este edificio. No es verdad que los edificios no sean de utilidad en todo caso están mal administrados.»

Al argumentar el por qué es fundamental ese edificio de la comuna 14, María Paz Carreira Griot manifesto: «en Palermo tenemos una deuda con el colectivo travesti trans. Las compañeras han sido víctimas de discriminación, de persecución y de violencia institucional. Este es un momento de reparar esos daños que como sociedad hemos hecho, en los que se ha sometido a las compañeras a situaciones innecesarias. Palermo es uno de los lugares que ellas eligen transitar y habitar, entonces tener un lugar de integración como lo es la Asociación Mocha Celis con estos casi 10 años que llevan de gestion dentro del Bachillerato Popular es fundamental, y desde mi rol institucional apoyo esa gestión para que que siga creciendo este proyecto, y para eso necesitamos un edificio para la Mocha.

También puso en evidencia que «no hubo ninguna consulta sobre los inmuebles que están mencionados en el proyecto en las juntas comunales y eso es grave, queremos discutir lo que pasa en nuestros barrios, para eso nos han elegido también.»

El ejecutivo de la Ciudad no solo continúa haciendo de la Ciudad un negocio, sin lugar a que la comunas puedan destinar proyectos a cada uno de esos inmuebles, además el bloque del oficialismo en la Legislatura no respeta la cautelar presentado ante la Justicia por distintas organizaciones porque la convocatoria a las audiencias públicas virtuales no garantizan la participación de la ciudadanía, la audiencia de ayer debía ser suspendida.

Pero, los negocios de Larreta no se suspenden ni en pandemia, los inmuebles que son de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad seguirán siendo presos de los negocios inmobiliarios y el distrito una escribanía porteña.

#EdificioparalaMocha