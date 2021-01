Coronavirus: «Si algo malo puede pasar, pasará»

Compartí :-) .









Mientras el sábado llegarán desde Rusia 300.000 dosis del segundo componente de la Sputnik V, en medio de un debate ridículo por que cantidad de dosis le van a dar a la gente, los casos en todo el mundo aumentan a una velocidad sin precedentes.

«Si algo malo puede pasar, pasará»

El vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá el jueves, tendrá una duración de 40 horas aproximadamente y estará integrado por un total 20 personas para poder desarrollar la operación sin paradas técnicas.

ARGENTINA

Otras 194 personas murieron y 13.783 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 44.848 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.744.704 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.619 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,9% en el país y del 59,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Un 50,54% (6.967 personas) de los infectados de este martes (13.783) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

De los 1.744.704 contagiados, el 87,57% (1.527.861) recibió el alta y 171.995 son casos confirmados activos.

CHINA

Heilongjiang, provincia china con más de 37 millones de habitantes, ubicada en el noreste del país, ha declarado este miércoles el «estado de emergencia», en respuesta al crecimiento de los contagios de coronavirus.

El Gobierno local ha instado a los residentes a no abandonar el territorio de la región, a menos que sea urgentemente necesario, llamando a los ciudadanos a cancelar eventos y reuniones masivas, y ha impuesto restricciones de viaje entre varias localidades, que ya están cerradas por la cuarentena. Las medidas han sido implementadas después de que este miércoles China haya registrado el mayor aumento diario de casos en más de 5 meses, mientras que Heilongjiang ha informado de la detección de 28 contagios, incluidos 12 asintomáticos.

China logró contener la propagación del coronavirus después del brote inicial, que tuvo lugar a principios del 2020. Sin embargo, las últimas semanas vieron el aumento de los casos, lo que obligó a las autoridades a efectuar cierres localizados, restricciones de viaje y test masivos a millones de personas. El Gobierno aspira poner coto a la ola de infecciones antes de la celebración del Año Nuevo Lunar del próximo mes, cuando cientos de millones de personas viajarían por todo el país para reunirse con sus familiares.

JAPON

Este miércoles Japón ha expandido a otras siete prefecturas el estado de emergencia que se declaró la semana pasada para el área de Tokio en medio del aumento constante de casos de covid-19.

Durante el estado de emergencia, el Gobierno también ha decidido suspender la norma que permitía la entrada al país a los viajeros de negocios de 11 países y regiones previamente designados.

El primer ministro, Yoshihide Suga, ha anunciado que las exenciones migratorias para los empresarios de ciertos países quedarán suspendidas hasta el 7 de febrero.

Las medidas llegan después de que los gobernadores de Osaka, Kioto y otras prefecturas más afectadas solicitaran al Gobierno que anunciara el estado de emergencia, que les otorgará la base legal para imponer restricciones locales.

Los casos de coronavirus en Japón superaron los 300.000 el miércoles, mientras que el número de muertos alcanzó los 4.187, según la emisora NHK.

El mes pasado, el Gobierno de Japón anunció que no permitiría la entrada en el país a extranjeros no residentes, una medida que se prolongará hasta el próximo 31 de enero. No obstante, hasta ahora se permitían los viajes de negocios desde y hacia ciertos países asiáticos, entre ellos China, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Singapur y Malasia.

Actualmente Japón solo permite la entrada a sus ciudadanos y a extranjeros con residencia permanente en el país.

COLOMBIA

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este martes 14.179 nuevos contagios de covid-19 y 331 fallecimientos por esta enfermedad registrados en las últimas 24 horas.

Con esta actualización, la nación suramericana suma 1.816.082 casos confirmados de coronavirus y 46.782 decesos desde el inicio de la pandemia. La jornada anterior, Colombia acumulaba 1.801.903 positivos y 46.451 muertes.

ITALIA

Italia extiende la emergencia por coronavirus hasta el 30 de abril

Entre otras facultades, el «estado de emergencia» declarado el 31 de enero de 2020 y luego prorrogado, permite disponer el cierre de fronteras y la prohibición de vuelos desde y hacia los países a los que Italia considere en riesgo epidemiológico.

PAPA

El papa Francisco afirmó este martes que «la salud es un bien común primario», al tiempo que pidió más inversión en el sector y criticó que «los más débiles y vulnerables no siempre tienen garantizado» el acceso a los tratamientos.

«La pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas», lamentó el pontífice en el mensaje que divulgó de cara a la Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el 11 de febrero.

