Dairo Antonio Úsuga y Iván Duque haciendo un Papelón.

Las fuerzas militares colombianas presentaron a Úsuga ante los medios esposado y vistiendo botas de hule como las que usan los granjeros de zonas rurales.

¿Otra payasada más de la DEA? Habían dicho en su momento que con la captura de Escobar el mundo se iba a liberar del narcotráfico y pasaron los años y el narcotráfico se multiplicó por miles en toneladas que entran a EEUU por día.

«Me siento orgulloso de ser su comandante supremo»: El presidente Iván Duque, saluda y felicita a las tropas que estuvieron en la operación Osiris que concluyó con la Captura de alias Otoniel. Vía @CaracolRadio pic.twitter.com/1KsIpeOi9A — Radio Caracas Radio (@RCR750) October 24, 2021



(El acto se parece como un cambio de capo a a capo)

Algo no cierra. Si la entrada de Sustancias a «yanquilandia«, y las narices de los americanos los más grandes consumidores de Sustancias en el mundo,

¿Quién es el culpable de que las Sustancias lleguen a EEUU?.

Elemental Watsón. Algunas de las teorías de consumo hablan que wall street consume al menos una tonelada por día de sustancas para que funcione, y los días donde ganan todos, se consume el doble en parrandas y fiestas a la vista de todos. Es ahi mismo donde el precio de las Sustancias llega a su máximo esplendor.

No vamos a juzgar las narices y las conductas de nadie, pero la detención de este «capo» es una payasada, con la peor actuación del Presidente de Colombia que ha quedado como un idiota. Presidente solo saco a un gerente, la maquinaria de fabrica de falopa esta intacta, por que son todos ustedes partícipes necesarios del tráfico. Finalmente sale de ahí y llega a EEUU en menos de 12 hs. Como dice Charly de Argentina «Say no More«.

En resumen. ahora hay otro narco solucionando los problemas de management de esa fábrica de sustancias que es Colombia como nación ¿Y si se sacan las caretas los productores y consumidores? y finalmente la venden con sello de Colombia y cobran impuestos.

Queda claro que los norteamericanos como consumidores empedernidos, van a aceptarlo, finalmente los yankis son unos «yonkis».

Dairo Antonio Úsuga y Iván Duque haciendo un Papelón.

Actuaron peor que en todas las series de Netflix. Todos.

Dairo Antonio Úsuga David (Necoclí, Antioquia, 15 de septiembre de 1971), conocido por los alias de «Otoniel», «Mauricio» y «Mao», es un narcotraficante colombiano, ex miembro de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Era el jefe máximo del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, cargo que ocupó hasta el 23 de octubre de 2021 después de su captura en el Cerro el Yoki, en la cordillera occidental por parte de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Fue necesaria la movilización de más de 500 hombres de las fuerzas especiales, 150 unidades de inteligencia, 50 expertos en inteligencia satelital y 22 helicópteros. Después de su detención, el presidente Iván Duque afirmó que su captura «es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90». Por su parte, el Ministerio de Defensa, Diego Molano, le calificó como «uno de los mayores símbolos del mal en Colombia».

Las autoridades colombianas capturaron el sábado a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, el narcotraficante más buscado del país. Úsuga, máximo líder de la organización criminal Clan del Golfo, se mantuvo prófugo durante más de una década sobornando a funcionarios estatales y alineándose con combatientes de izquierda y derecha.