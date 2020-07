De Palermo Soho a Palermo muerto ó Palermo «dead deceased».

Compartí :-) .













Palermo Soho. Palermo Viejo. Barrio de Palermo. Palermo muerto y no por rey muerto, muerto por que se cayó el polo gastronómico más importante de la Ciudad. El 95% de los negocios esenciales y no esenciales que abrieron sus puertas ayer en el inicio de la nueva etapa del aislamiento social obligatorio. Los comercios barriales de la ciudad de Buenos Aires reabrieron con la mirada puesta en recuperar las ventas que disminuyeron por la pandemia y con protocolos sanitarios estrictos para evitar los contagios. Pero el fuerte de Palermo es gastronómico, moda, ropa, zapatos y accesorios. Palermo está muerto. ¡Maldito seas, Palermo! Me tenés seco y enfermo.

La épocas doradas de Palermo

Ya nadie pone en duda que Palermo es súper, requeterecontra cool. Además de las Cañitas se fueron sumando luego Hollywood, Soho, Madison, y vamos por más. Caminando por sus calles no solo pudimos ver a Robert Duval, Francis Ford Coppola o Robert De Niro, ¡qué va!. También muchas de las chicas más requetebién del ambiente. Hoy en pandemia no encontrás ni al loro.







Los años pasan y la tendencia se mantiene: Palermo es y seguirá siendo todavía el corazón de Buenos Aires por que está en el centro y es el más grande.

Bares de los alrededores de a Plaza Serrano, en Palermo, presentaron protocolo para volver a abrir. Ahora están abiertos y trabajan con delivery. La ideas es simple sacar las mesas a la vereda.

Palermo Soho es la denominación no oficial de una zona del barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires delimitads por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Scalabrini Ortiz y Santa Fe, aunque en inmediaciones a esta última se superpone con los también difusos Palermo Pacífico y Palermo Botánico.

Palermo Soho

Ya nadie pone en duda que Palermo es súper, requeterecontra cool. Además de las Cañitas se fueron sumando luego Hollywood, Soho, Madison o Palermo Vip, Bronx, y vamos por más. Caminando por sus calles no solo pudimos ver a Robert Duval, Francis Ford Coppola, Mick Jagger, Barak Obama o Robert De Niro. También muchas de las chicas más requetebién del ambiente farandulero de la TV de cabotaje.

El término “Palermo Soho” surge a partir de un auge inmobiliario en la zona en los años 80! la cual diseñadores de moda, artistas, vieron que los locales de Palermo se alquilaban por monedas en ese momento histórico, pero la verdad es que fué una ocurrencia del enigmático director de Palermonline Noticias Pablo Rubin, hoy Presidente de la Asociación de Medios Vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, por el año 2001, 2002, como fué el invento de Palermo Bronx y de Palermo Vip, HOy nace palermo muerto, por que hoy Palermo está más muerto que nunca. Palermo es hoy sinónimo de desastre.

En los 80 y 90

En los 80 y 90 se le dió ese nombre para emular al Soho Neoyorquino por sus diseñadores, artistas que en los años ochenta convirtieron un ex barrio de inmigrantes, donde prosperaban casas viejas y derruidas con talleres mecánicos y casas de alquiler, fué también la cuna del Rock and Roll Argentino, por ejemplo, pasaron monstruos sagrados por «La Esquina del Sol», espacio cultural donde comenzó la movida nocturna, con los Redonditos, Sumo, Virus y Chary como vecino ilustre super especial, Santa Fé y Coronel Diaz, (no es Soho), pero si el ex departamento de Charly, hasta Nito Mestre vive en Palermo Viejo, al lado del Soho, la calle ex Canning es de vital importancia para ese nacimiento Palermitano, caminando te los podes encontrar ese espiritú de los años ochenta, luego se convirtió en los 90 el sofiticado y glamoroso Soho de Palermo. Donde Diplomáticos, Presidentes, empresarios, artistas y turistas llenan cada día esta zona del Barrio.

Ya nadie pone en duda que Palermo hoy es un desastre humanitario y pasó de ser súper, requeterecontra cool a suer recontra muerto.

Palermo pas´de ser Viejo a Soho y hoy a muerto

Algunas van a sus boliches o sus restaurantes o los negocios tan fashion de moda que actualmente atraen ya a turistas del mundo entero.

Palermo Soho es Palermo Viejo es una de las diversas subdivisiones del Barrio de Palermo, uno de los barrios más extensos y atractivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Mi vecino Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges definía así este sector del barrio de Palermo, limitado por la Avenida Córdoba, Godoy Cruz, Charcas y Julián Álvarez (zona amplia). En él deben considerarse dos partes: primero, entre Dorrego y el Arroyo Maldonado, el territorio de la antigua quinta Bollini; segundo, pasando el Maldonado y hasta Scalabrini Ortiz, Villa Alvear, que su centro en la llamada placita de Serrano (y Honduras).

Está la plaza que lleva ahora el nombre del escritor Julio Cortázar. La zona ha sido bautizada como Palermo Soho y sirve de sede a las tendencias en diseño de moda, muebles, objetos, multiespacios y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires. Uno de sus paisajes más interesantes son las calles cortadas, en las que las hileras de casas iguales son símbolo de una época y de una manera de vivir.

La zona armenia de Palermo toma como columna vertebral la calle Armenia. Allí, la Asociación Cultural Armenia, de la que nos ocupamos más detalladamente en otro capítulo, ocupa dos importantes edificios en los que cuenta con un teatro para 300 personas, bibliotecas, la redacción de dos publicaciones e instalaciones deportivas. (Armenia 1366).

En un radio de cuatro cuadras hay más de 20 instituciones de origen armenio: colegios, iglesias, centros sociales e inmobiliarias. El barrio es el centro natural de residencia de gran parte de la colectividad armenia en Argentina. Allí, se localiza el que es el templo más antiguo de la colectividad armenia en Argentina: la Iglesia Apostólica Armenia Basílica San Gregorio.

Lo mejor en cuanto a marcas «top» se encuentra en pleno Palermo Soho, en Honduras, Serrano, en Costa Rica y Armenia. En la esquina de Honduras y Armenia, por ejemplo, está La Mercería, donde es posible hallar zapatos, ropa pero lo mejor que tiene son accesorios como bijoux, sombreros y anteojos