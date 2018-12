Declaración de Líderes del G20

Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y

sostenible

1. A 10 años de la primera Cumbre de Líderes del G20, nos reunimos en Buenos Aires los días 30 de

noviembre y 1 de diciembre de 2018 para construir consenso para un desarrollo equitativo y sostenible a

través de una agenda inclusiva, centrada en las personas y con visión de futuro.

2. Este año, nos hemos concentrado en los siguientes pilares: el futuro del trabajo, infraestructura para el

desarrollo, un futuro alimentario sostenible y una perspectiva transversal de género en toda la agenda del

G20.

3. Hemos abordado nuestra agenda promoviendo el diálogo y la búsqueda de puntos en común. La

construcción de consensos requiere el compromiso de la sociedad en su totalidad. Nuestros debates se

han enriquecido gracias al aporte de diversas organizaciones de la sociedad civil.

4. Celebramos el sólido crecimiento económico mundial, pero reconocemos que ha sido cada vez menos

sincronizado entre los países y que algunos de los riesgos clave, como las vulnerabilidades financieras y

las problemáticas geopolíticas, se han materializado parcialmente. También reconocemos los problemas

comerciales actuales. Reafirmamos nuestro compromiso de usar todas las herramientas de políticas para

lograr un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo, y de salvaguardarnos de los riesgos,

aumentando las instancias de diálogo y las acciones para mejorar la confianza. La política monetaria

continuará apoyando la actividad económica y garantizará la estabilidad de los precios, en consonancia

con los estatutos de los bancos centrales. La política fiscal debería reconstruir los mecanismos de

amortiguación donde sea necesario, ser empleada de manera flexible y favorecer el crecimiento,

asegurando al mismo tiempo que la deuda pública esté en un sendero sostenible. La implementación

continua de reformas estructurales mejorará nuestro potencial de crecimiento. Reafirmamos los

compromisos en materia de política cambiaria asumidos por los ministros de Finanzas y los presidentes

de Bancos Centrales en marzo pasado. Endorsamos el Plan de Acción de Buenos Aires.

5. Renovamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta para lograr un orden internacional

basado en reglas que sea capaz de responder manera efectiva a un mundo que cambia rápidamente.

6. Se espera que las tecnologías transformativas traigan consigo enormes oportunidades económicas,

como mejores y nuevos trabajos, y mejores estándares de vida. No obstante, la transición podría generar

desafíos para las personas, las empresas y los gobiernos. Las respuestas de políticas y la cooperación

internacional ayudarán a garantizar que los beneficios de la transformación tecnológica sean compartidos

por todos. Endorsamos el Menú de Opciones de Políticas para el Futuro del Trabajo al cual vamos a

recurrir, considerando las circunstancias particulares de cada país, para aprovechar la tecnología para

fortalecer el crecimiento y la productividad; acompañar a las personas durante las transiciones y enfrentar

los desafíos distributivos; asegurar sistemas impositivos sostenibles, y garantizar que nuestra toma de

decisiones esté informada por la mejor evidencia posible.

7. Seguimos comprometidos a construir un futuro del trabajo inclusivo, equitativo y sostenible mediante la

promoción del trabajo decente, la formación vocacional y el desarrollo de habilidades, incluida la

recalificación de los trabajadores y la mejora de las condiciones laborales en todas las formas de empleo;

reconociendo la importancia del diálogo social en esta aérea, incluido el trabajo realizado a través de

plataformas digitales, poniendo énfasis en la promoción de la formalización laboral y la construcción de

sistemas de protección social que sean sólidos y portables, sujetos a leyes y circunstancias nacionales.

Continuaremos fomentando las habilidades cognitivas, digitales y emprendedoras, y fomentando la

recolección e intercambio de buenas prácticas. Promoveremos una mayor participación en la fuerza laboral

de los grupos subrepresentados y vulnerables, como las personas con discapacidades. Implementaremos

políticas destinadas a mejorar la situación laboral de los jóvenes, de acuerdo con el Objetivo de la Juventud

establecido en la Cumbre del G20 en Antalya. Tomaremos medidas para erradicar el trabajo infantil, el

trabajo forzoso, la trata de personas y las formas modernas de esclavitud en el mundo del trabajo, incluso

a través de la promoción de cadenas de suministro sostenibles. Nos comprometemos a seguir creando

condiciones que permitan movilizar recursos públicos, privados y multilaterales, incluidos mecanismos

financieros innovadores y participaciones, como, por ejemplo, inversiones que tengan un impacto social

para el crecimiento inclusivo y sostenible, en línea con el Llamado del G20 para el Financiamiento de

Negocios Inclusivos.

8. El acceso a la educación es un derecho humano y un área estratégica de políticas públicas para el

desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas. Resaltamos la importancia de la educación

de las niñas. A fin de preparar a nuestros ciudadanos para que puedan aprovechar los beneficios de las

innovaciones tecnológicas y sociales, promoveremos la coordinación entre políticas de empleo y

educación educativa y de calidad que sean equitativas, de modo que podamos elaborar estrategias

integrales que promuevan competencias clave, como aprender a aprender, habilidades básicas y digitales,

con una perspectiva de aprendizaje para toda la vida, desde la primera infancia. Reconocemos la

necesidad de promover innovadoras estrategias pedagógicas y métodos basados en la evidencia para

todos los niveles educativos.

9. A fin de maximizar los beneficios de la digitalización y de las tecnologías emergentes para un crecimiento

innovador y la productividad, impulsaremos acciones que fomenten el desarrollo de micro, pequeñas y

medianas empresas y de emprendedores, cierren la brecha de género digital y promuevan la inclusión

digital, apoyen la protección de los consumidores y mejoren el gobierno digital, la infraestructura digital y

la medición de la economía digital. Reafirmamos la importancia de abordar las cuestiones de seguridad

relacionados con el uso de las TIC. Apoyamos el libre flujo de la información, ideas y el conocimiento, al

tiempo que se respeten los marcos jurídicos aplicables, trabajando para fomentar la confianza de los

consumidores, la privacidad, la protección de los datos y la protección de los derechos de propiedad

intelectual. Celebramos el Repositorio de Políticas Digitales del G20 para compartir y promover la adopción

de modelos de negocios innovadores de la economía digital. Reconocemos la importancia de la interfaz

entre comercio y economía digital. Continuaremos nuestra labor en materia de inteligencia artificial,

tecnologías emergentes y nuevas plataformas de negocios.

10. La infraestructura es un motor clave de la prosperidad económica, el desarrollo sostenible y el

crecimiento inclusivo. A fin de abordar la persistente brecha de financiamiento en infraestructura,

reafirmamos nuestro compromiso de atraer capitales privados para la inversión en infraestructura. Para

lograrlo, endorsamos la Hoja de Ruta hacia la Infraestructura Como una Clase de Activo y los Principios

del G20 para la Fase de Preparación de Proyectos de Infraestructura. Estamos tomando medidas para

lograr una mayor estandarización contractual, abordar las brechas de información y mejorar los

instrumentos de mitigación de riesgos. En congruencia con la Hoja de Ruta, esperamos lograr avances en

materia de infraestructura de calidad en 2019.

11. A partir del G20 Food Security and Nutrition Framework (Marco para la Seguridad Alimentaria y

Nutricional del G20), reafirmamos nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos sobre seguridad

alimentaria, que resulta crucial para lograr un mundo sin hambre ni otras formas de desnutrición.

Impulsaremos el dinamismo en las zonas rurales y la agricultura sostenible, conscientes de la importancia

del manejo sostenible de los suelos y de los recursos hídricos, que cuente con el aval individual de los

países y teniendo en cuenta las necesidades específicas de las empresas agrícolas familiares y pequeñas.

Animamos el uso y el intercambio voluntarios de prácticas y tecnologías agrícolas tradicionales e

innovadoras. Resaltamos la importancia de la colaboración entre los actores públicos y privados para

fortalecer el manejo de los riegos, facilitar las capacidades de adaptación a un medio ambiente cambiante,

proteger la biodiversidad y brindar respuestas efectivas para reducir los efectos de los eventos climáticos

extremos sobre la agricultura. Aumentaremos nuestros esfuerzos para trabajar con el sector privado, la

comunidad científica y todas las demás partes interesadas relevantes, a fin de agregar valor y mejorar la

productividad, la eficiencia y la sostenibilidad, y optimizar las cadenas de valor agroalimentarias globales

y promover iniciativas para reducir la pérdida y el desecho de alimentos.

12. La igualdad de género es esencial para el crecimiento económico y para el desarrollo equitativo y

sostenible. Hemos logrado avances en lo que respecta al cumplimiento del compromiso que asumimos en

Brisbane de reducir la brecha de género en las tasas de participación de la fuerza laboral en 25% para

2025, pero reconocemos que debemos hacer más en este sentido. Continuaremos impulsando iniciativas

destinadas a eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres y niñas, y la violencia basada

en género. Nos comprometemos a fomentar el empoderamiento económico de las mujeres trabajando

junto al sector privado para mejorar las condiciones laborales de todos, por ejemplo, mediante el acceso a

infraestructura de atención médica de calidad y asequible, y a licencias por paternidad, y para reducir la

brecha salarial de género. Además, asumimos el compromiso de promover el acceso de las mujeres a

puestos de trabajo de liderazgo y de toma de decisiones, el desarrollo de las habilidades digitales de

mujeres y niñas, y de incrementar su participación en sectores altamente tecnológicos y en ciencia,

tecnología, ingeniería y matemática (CTIM). Celebramos la implementación continua de la Iniciativa de

Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) y agradecemos la labor del task force de Mujeres

Líderes en Negocios. A partir de las lecciones aprendidas, consideraremos formas para trabajar mejor

junto con mujeres emprendedoras.

13. Movilizar las finanzas sostenibles y fortalecer la inclusión financiera es importante para el crecimiento

global. Celebramos el Sustainable Finance Synthesis Report 2018 (Reporte sobre Finanzas Sostenibles

2018), que presenta opciones voluntarias para ayudar al despliegue de capitales privados sostenibles.

Endorsamos la G20 Financial Inclusion Policy Guide (Guía de Políticas de Inclusión Financiera del G20),

que brinda recomendaciones de políticas voluntarias para facilitar servicios financieros digitales, teniendo

en cuenta los contextos particulares de los países y la Global Partnership for Financial Inclusion Roadmap

(Alianza Global para la Hoja de Ruta hacia la Inclusión Financiera), que define un proceso para dinamizar

su programa de trabajo y estructura.

14. Lanzamos la Iniciativa del G20 para el Desarrollo de la Primera Infancia y estamos listos para trabajar

junto con todas las partes interesadas en la mejora de los programas para la primera infancia de calidad

financiados sosteniblemente que tienen un enfoque multidimensional sobre el desarrollo de la primera

infancia, como medio para formar capital humano y así romper el ciclo de pobreza intergeneracional y

estructural, y para reducir las desigualdades, en especial, en los casos donde los niños son más

vulnerables.

15. Impulsamos las actividades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con otros actores

relevantes, para elaborar un plan de acción para la implementación de aspectos de los ODS relacionados

con la salud hacia 2030. Elogiamos los avances hechos por la comunidad internacional en el desarrollo y

la implementación de planes de acción nacionales y regionales de resistencia antimicrobiana (RAM)

basados en el enfoque Una Salud. Reconocemos la necesidad de acciones multisectoriales para reducir

el avance de la RAM, dado que se está convirtiendo en una responsabilidad mundial. Destacamos el

trabajo realizado por el Centro Mundial de Investigación y Desarrollo sobre la RAM y, a partir de su labor,

esperamos poder evaluar en profundidad los incentivos prácticos de mercado. Afrontaremos la

malnutrición, con especial énfasis en el sobrepeso y la obesidad infantil a través de enfoques nacionales

colaborativos, basados en la comunidad y que involucren a las diferentes partes interesadas. Reafirmamos

la necesidad de contar con sistemas de salud que brinden intervenciones eficientes y basadas en la

evidencia para lograr un mejor acceso a la atención médica mejorando su calidad y asequibilidad, a fin de

avanzar hacia una Cobertura de Salud Universal (CSU), de acuerdo con los contextos y las prioridades

nacionales. Esto puede contemplar, cuando corresponda, medicina tradicional y suplementaria probada

científicamente, que garantice la seguridad, la calidad y la efectividad de los servicios médicos.

Continuaremos fortaleciendo las capacidades centrales requeridas por el Reglamento Sanitario

Internacional (RSI, 2005) para la prevención, detección y respuesta ante emergencias de salud pública,

reconociendo el rol central de la OMS en este sentido. Nos comprometemos a erradicar el VIH/SIDA, la

tuberculosis y la malaria, y esperamos una sexta reposición exitosa del Fondo Mundial en

2019Destacamos el 2018 G20 Annual International Migration and Displacement Trends and Policies

Report (Informe Anual de Políticas y Tendencias sobre Desplazamientos y Migraciones en el Mundo)

preparado por la OCDE en colaboración con la OIT, la OMI y la ACNUR. Consideraremos formas de

continuar el diálogo en estas áreas durante la siguiente presidencia del foro.

17. Los grandes movimientos de refugiados representan una problemática internacional con

consecuencias humanitarias, políticas, sociales y económicas. Enfatizamos la importancia de las acciones

comunes para abordar las causas centrales de los desplazamientos y para dar una respuesta a las

crecientes necesidades humanitarias.

18. Reafirmamos nuestro compromiso de liderar la transformación hacia un desarrollo sostenible y de dar

nuestro aval para que la Agenda 2030 sirva de marco para lograr avances en torno a este objetivo del Plan

de Acción del G20. En la Actualización de Buenos Aires, se definen las medidas colectivas y concretas

actuales del G20 para el logro de la Agenda, reconociendo que la cooperación Sur-Sur y la cooperación

triangular desempeñan un papel importante en su implementación. Subrayamos nuestro aval continuo a

la Alianza de África del G20, incluido el Compacto de África y otras iniciativas relevantes. Reafirmamos

nuestro compromiso de hacer frente a los flujos financieros ilícitos, que tienen un efecto detrimental en la

movilización de recursos nacionales y continuaremos evaluando los avances en la materia. Avalamos los

Principios de Alto Nivel sobre Hábitat Sostenible a través de la Planificación Regional del G20.

19. Una economía sólida y un planeta saludable se refuerzan mutuamente. Tomamos nota del último

Informe Especial del IPCC sobre el Calentamiento Global de 1,5 °C. Reconocemos la importancia de contar

con estrategias integrales de adaptación, incluidas inversiones en infraestructura resistente a las

inclemencias del clima y a los desastres. En este sentido, apoyamos la implementación de acciones y la

cooperación en los países emergentes, en especial, en aquellos más vulnerables, incluidos los pequeños

estados insulares tales como aquellos en el Caribe. Discutimos estrategias de desarrollo a largo plazo para

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alinear las corrientes internacionales de

financiamiento. Además, compartimos las experiencias de los países y consideramos el Programa de

Trabajo sobre Adaptación para 2018-2019, en el que reconocemos que cada país puede trazar su propio

camino para alcanzar un futuro bajo en emisiones. Esperamos tener resultados positivos en la CP 24 de

la CCNUCC y participar en el Diálogo Talanoa.

20. Los signatarios del Acuerdo de París, que también se han incorporado al Plan de Acción de Hamburgo,

reafirman que el Acuerdo de París es irreversible y se comprometen a alcanzar una implementación plena,

que refleje las responsabilidades y las capacidades que correspondan, de acuerdo con las circunstancias

particulares de cada país. Seguiremos combatiendo el cambio climático mientras promovemos el

desarrollo sostenible y el crecimiento económico.

21. Los Estados Unidos reiteran su decisión de retirarse del Acuerdo de París y afirman su fuerte

compromiso con el crecimiento económico, así como con el acceso y la seguridad energética, utilizando

todas las fuentes de energía y las tecnologías relacionadas, y protegiendo el medio ambiente.

22. Reconocemos el rol fundamental que cumple la energía al configurar el futuro de todos nosotros. Por

ello, fomentamos la cooperación en materia de eficiencia y transiciones energéticas que combinen el

crecimiento con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de alcanzar

sistemas más limpios, flexibles y transparentes. Reconocemos las oportunidades de innovación,

crecimiento y creación de empleo que surgen a partir de la mayor inversión en fuentes de energía más

limpias y sostenibles —como las renovables—, en tecnologías y en infraestructura. Reconocemos el rol

de todas las fuentes de energía y las tecnologías de la matriz energética, así como los distintos caminos

nacionales posibles para implementar sistemas de energía más limpia como parte de las transiciones.

Promoveremos la seguridad, la sostenibilidad, la resiliencia, la eficiencia, la asequibilidad y la estabilidad

energética, reconociendo que existen distintas fuentes de energía y avances tecnológicos que pueden

alcanzar un futuro bajo en emisiones. Seguimos promoviendo el acceso universal a la energía mediante

la erradicación de la pobreza energética y cooperamos para que las personas desplazadas, y las zonas

remotas y afectadas por desastres, puedan acceder a ellas mediante una mejor implementación de los

planes regionales del G20.

23. Al contar con entidades financieras internacionales sólidas y efectivas, podremos apuntalar el

crecimiento y el desarrollo sostenible. Reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo la red

de seguridad financiera global, construida en torno a un FMI fuerte, que se base en cuotas y que cuente

con los recursos adecuados y en el centro. Nos hemos comprometido a concluir la Decimoquinta Revisión

General de Cuotas, lo que contempla que se fije una nueva fórmula de cuotas para las Reuniones de

Primavera, antes de las Reuniones Anuales de 2019. Instamos al FMI y al Banco Mundial a trabajar con

los prestatarios y con los acreedores para mejorar el registro, el monitoreo y la transparencia en la

presentación de informes sobre las obligaciones de deuda pública y privada. Esperamos la revisión que

realizará el FMI sobre la condicionalidad de los programas y su política de limitación de la deuda.

24. Seguiremos supervisando los flujos internacionales de capital y profundizando nuestra comprensión

de las herramientas disponibles, a fin de aprovechar sus beneficios. Controlaremos también los riesgos y

mejoraremos la resiliencia. Continuaremos tomando medidas para abordar las vulnerabilidades

relacionadas con la deuda en los países de bajos ingresos, a fin de respaldar la construcción de

capacidades de gestión de la deuda y de finanzas públicas, y de consolidar el marco de políticas

nacionales. Trabajaremos para incrementar la transparencia y la sostenibilidad de la deuda, y mejorar las

prácticas financieras sostenibles de prestatarios y acreedores, tanto públicos como privados, incluido el

financiamiento en materia de infraestructura. Apoyamos el trabajo continuo del FMI, el Grupo Banco

Mundial y el Club de París en lo que respecta a las deudas de los países de bajos ingresos, así como las

iniciativas continuas del Club de París para lograr una inclusión más amplia de los acreedores emergentes.

Acogemos con beneplácito el Informe Final del Grupo de Personas Eminentes del G20 sobre Gobernanza

Financiera Global.

25. Un sistema financiero abierto y resiliente, cimentado en las normas internacionales acordadas, resulta

fundamental para el crecimiento sostenible. Mantenemos nuestro compromiso con la implementación y

finalización plena, oportuna y consistente de la agenda acordada de reformas financieras, así como la

evaluación de sus efectos. Seguiremos supervisando —y, de ser necesario, combatiendo— los riesgos y

las vulnerabilidades que surjan en el sistema financiero y, mediante la cooperación continua en materia

reglamentaria y de supervisión, resolveremos la fragmentación. Esperamos seguir avanzando para dotar

de resiliencia a la intermediación financiera no bancaria. Reforzaremos nuestros esfuerzos para garantizar

que se puedan obtener los beneficios potenciales de la tecnología en el sector financiero mientras se

mitigan los riesgos. Reglamentaremos los criptoactivos para luchar contra el lavado de dinero y combatir

el financiamiento del terrorismo, en línea con las normas del Grupo de Acción Financiera, y analizaremos

otras respuestas según sea necesario. Agradecemos al Sr. Mark Carney por los servicios prestados en

capacidad de presidente del Consejo de Estabilidad Financiera y celebramos la designación de los Sres.

Randal K Quarles y Klaas Knot como presidente y vicepresidente del Consejo, respectivamente.

26. Seguiremos trabajando para lograr un sistema tributario internacional justo, sostenible y moderno

basado, en particular, en los tratados tributarios y en las reglas de precios de transferencia, y damos la

bienvenida a la cooperación internacional para fomentar políticas fiscales que propicien el crecimiento. La

implementación global del Paquete de Lucha contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de

Beneficios de la OCDE y el G20 continúa siendo esencial. Continuaremos trabajando de manera conjunta

para lograr una solución consensuada que aborde los impactos de la digitalización de la economía en el

sistema tributario internacional, con una actualización en 2019 y un informe final para 2020. Damos la

bienvenida al comienzo del intercambio automático de información sobre cuentas financieras y

reconocemos el fortalecimiento de los criterios desarrollados por la OCDE para identificar aquellas

jurisdicciones que no hayan implementado satisfactoriamente los estándares de transparencia fiscal. Se

consideraran medidas defensivas contra las jurisdicciones listadas. Todas las jurisdicciones deben firmar

y ratificar el Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales. Seguimos apoyando

mejoras en certeza tributaria y el desarrollo de capacidades tributarias en los países en vías de desarrollo,

incluido a través de la Plataforma para la Colaboración en Materia Tributaria.

27. El comercio internacional y la inversión son motores importantes del crecimiento, la productividad, la

innovación, la creación de empleo y el desarrollo. Reconocemos el aporte que el sistema de comercio

multilateral ha realizado en pos de este objetivo. Actualmente, el sistema no está cumpliendo sus objetivos,

y existen posibilidades de mejora. Por lo tanto, respaldamos la reforma necesaria de la OMC para mejorar

su funcionamiento. Revisaremos el avance en tal sentido en nuestra próxima Cumbre.

28. En virtud de nuestros compromisos asumidos en Hangzhou y Hamburgo, celebramos las soluciones

concretas en materia de políticas que se elaboraron en el Foro Global sobre Exceso de Capacidad del

Acero, facilitado por la OCDE. Hacemos un llamado a todos los miembros para que implementen las

recomendaciones y los compromisos ministeriales del Foro Global sobre Exceso de Capacidad del Acero

de Berlín y París. Esperamos contar con un informe sustantivo antes de junio de 2019.

29. Mantenemos nuestro compromiso para prevenir y combatir la corrupción, y liderar con el ejemplo.

Acordamos el nuevo plan de acción 2019-2021 y respaldamos los Principios de Alto Nivel del G20 para la

Prevención de la Corrupción y la Garantía de la Integridad en las Empresas de Propiedad Estatal y

Principios de Alto Nivel para la Prevención y Manejo de Conflictos de Intereses en el Sector Público. Estos

promoverán la transparencia y la integridad de los sectores público y privado. Seguiremos fomentando la

cooperación práctica para combatir la corrupción, en línea con los compromisos asumidos como miembros

del G20. Continuaremos explorando los vínculos entre la corrupción y otros delitos económicos, así como

maneras de combatirlos, lo cual incluye la cooperación para el retorno de personas buscadas por estos

delitos y de los activos sustraídos, en consonancia con las obligaciones internacionales y los sistemas

jurídicos de cada nación. Les solicitamos a las organizaciones internacionales correspondientes que nos

vuelvan a informar sobre estas cuestiones durante la siguiente presidencia. Instamos a todos los países

del G20 a implementar de manera eficaz la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo

que contempla la penalización de los sobornos a funcionarios públicos extranjeros, y destacamos la labor

hecha en pos de la posible adhesión a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

30. Reafirmamos nuestra enérgica condena contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Nos comprometemos con la implementación plena de la Hamburg G20 Leaders Statement on Countering

Terrorism (Declaración de Líderes del G20 contra el Terrorismo de Hamburgo). Reforzaremos nuestros

esfuerzos para luchar contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación, y el lavado de dinero.

Instamos a la industria digital a trabajar juntos para combatir la explotación de internet y de las redes

sociales con fines terroristas.

31. Agradecemos a la Argentina por haber presidido el G20 y haber celebrado esta exitosa Cumbre en

Buenos Aires. Quedamos expectantes ante nuestras próximas reuniones en Japón, en 2019, y Arabia

Saudita, en 2020.

ANEXO

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las organizaciones internacionales, entre ellas, el Banco de Pagos Internacionales, el

Consejo de Estabilidad Financiera, el Grupo de Acción Financiera, la Organización Internacional del

Trabajo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo Banco

Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de

Cooperación y Desarrollo Económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CAF-Banco de

Desarrollo de América Latina, por sus informes y su asesoramiento, que han sido invaluables aportes para

las discusiones en el marco del G20.

Reconocemos el valioso trabajo llevado a cabo por los grupos de afinidad del G20: Business 20, Civil 20,

Labour 20, Science 20, Think 20, Women 20 y Youth 20.

Declaraciones ministeriales y communiqués

1. Communiqué. Reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales.

2. Communiqué. Reunión de ministros de Energía del G20 (15 de junio)

3. Communiqué. Reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales (22 de junio).

4. Declaración. Reunión de ministros de Agricultura del G20 (28 de julio).

5. Declaración ministerial. Reunión ministerial de Economía Digital del G20 (24 de agosto).

6. Declaración. Reunión ministerial de Educación del G20 (5 de septiembre).

7. Declaración conjunta de ministros de Educación, Trabajo y Empleo del G20 (6 de septiembre).

8. Declaración. Reunión ministerial de Trabajo y Empleo del G20 (7 de septiembre).

9. Declaración ministerial. Reunión ministerial de Comercio e Inversiones del G20 (14 de septiembre).

10. Informe ministerial. Foro Global sobre Exceso de Capacidad del Acero (20 de septiembre).

11. Declaración. Reunión ministerial de Salud del G20 (3 de octubre)

