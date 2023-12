Dieta para deportistas: ¿Cuáles son los alimentos permitidos?

Un estudio de la Universidad de Harvard ha demostrado que los deportistas que consumen carbohidratos de alta calidad tienen menos riesgo de aumento de peso y enfermedades crónicas.

Los carbohidratos de alta calidad son aquellos que se encuentran en las frutas, verduras, granos enteros y legumbres. Los carbohidratos de baja calidad, por su parte, se encuentran en los alimentos procesados, como los jugos, los cereales refinados y las patatas.

El estudio, que se realizó con 136.000 personas, encontró que los deportistas que consumían más carbohidratos de alta calidad tenían un 27% menos de riesgo de aumentar de peso que los que consumían más carbohidratos de baja calidad. También tenían un riesgo 18% menor de desarrollar enfermedades cardíacas y un 23% menor de desarrollar diabetes tipo 2.

Los investigadores creen que los carbohidratos de alta calidad ayudan a los deportistas a mantener un peso saludable al proporcionarles energía de forma constante y lenta. También ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre estables.

A continuación, se presentan los seis alimentos permitidos en la dieta de un deportista:

Frutas: Las frutas son una excelente fuente de vitaminas, minerales y fibra. Son una buena opción para los deportistas antes, durante y después del ejercicio.

Verduras: Las verduras son bajas en calorías y grasas y son una buena fuente de vitaminas, minerales y fibra. Son una buena opción para los deportistas en cualquier momento del día.

Granos enteros: Los granos enteros son una buena fuente de fibra, vitaminas y minerales. Son una buena opción para los deportistas para el desayuno, el almuerzo y la cena.

Legumbres: Las legumbres son una buena fuente de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Son una buena opción para los deportistas como fuente de proteína alternativa a la carne.

Pescado: El pescado es una buena fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3 y vitamina D. Es una buena opción para los deportistas para el almuerzo o la cena.

Huevo: El huevo es una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Es una buena opción para los deportistas para el desayuno o como refrigerio.

Además de estos alimentos, los deportistas deben asegurarse de beber mucha agua para mantenerse hidratados. También deben evitar los alimentos procesados, los azúcares añadidos y las grasas saturadas y trans.

A continuación, se presentan 10 tips para que los deportistas se alimenten correctamente:

Come una variedad de alimentos de todos los grupos alimenticios.

Elige alimentos integrales en lugar de alimentos procesados.

Limita el consumo de azúcares añadidos.

Elige grasas saludables, como las que se encuentran en las nueces, las semillas y el aguacate.

Bebe mucha agua.

Come con regularidad, incluso si no tienes hambre.

Come antes, durante y después del ejercicio.

Escucha a tu cuerpo y come cuando tengas hambre.

No te saltes las comidas.

Consulta con un dietista o nutricionista si tienes alguna duda sobre tu alimentación.