Las redes 5G, con una velocidad muy superior a la de las redes existentes y una latencia entre 20 y 30 veces más baja, permiten incrementar la densidad de dispositivos conectados y mejorar la comunicación en tiempo real y la computación en red. En octubre 31, 2019, varias empresas como China Mobile, China Unicom y China Telecom salieron líderes en 5G en el mundo y EEUU está por debajo de este estandard. Se estima que a partir del 2021 y de forma progresiva los países irán implementando la nueva red de telefonía móvil 5G. Esta nueva tecnología promete revolucionar el mundo con el nuevo ‘internet de las cosas’.

El tema central del problema diplómatico es que el Pentagono no puede usar esas redes de comunicación Chinas por que sería un desproposito miltar usar tecnológia extranjera para la defensa de EEUU y sus aliados.

Es un tema muy obvio. Una política «picarona» de China. En China una empresa de tecnológia de EEUU le sería imposible instalar por ejemplo G5.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes que Pekín se opone rotundamente a cualquier acción de Estados Unidos que busque revocar la autorización de China Telecom Corp. para proveer servicios de telecomunicaciones internacionales desde y hacia Estados Unidos. Según las autoridades chinas es una medida discriminatoria que contradice a las normas establecidas del mercado.

«Las agencias del Poder Ejecutivo identificaron riesgos considerables e inaceptables de seguridad nacional y de aplicación de la ley asociados con las operaciones de China Telecom, lo que hace que las autorizaciones de la FCC sean inconsistentes con el interés público», dijo el jueves el Departamento de Justicia en un comunicado.

«Insistimos en que la parte estadounidense cumpla con los principios de la economía de mercado, cese sus prácticas erróneas de generalizar la seguridad nacional y politizar las cuestiones económicas, y cese la injustificable presión a las empresas chinas», dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, durante una rueda de prensa.

El jueves 9 de abril el Departamento de Justicia de EE.UU. y otras agencias federales que incluyen a los Departamentos de Defensa, Estado, Comercio y Seguridad Nacional pidieron a la Comisión Federal de Comunicaciones que anule los servicios del operador de telefonía chino China Telecom en el mercado norteamericano.

Las agencias «recomendaron por unanimidad que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) revoque y rescinda las autorizaciones de China Telecom (Americas) Corp. para proveer servicios de telecomunicaciones internacionales hacia y desde Estados Unidos», reza la declaración conjunta.

China Telecom ha rechazado las acusaciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino manifestó el viernes su «firme oposición» a la recomendación.

«Instamos a Estados Unidos a cumplir con los principios del mercado, detener sus prácticas erróneas de usar la seguridad nacional como un argumento y politizar los asuntos comerciales, así como detener la represión injusta a las empresas chinas», dijo el portavoz Zhao Lijian.

En septiembre de 2019, dos senadores, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Tom Cotton, pidieron a la FCC que considerara prohibir a China Telecom y a otra compañía de ese país, China Unicom, que participen en el mercado estadounidense por cuestiones de seguridad nacional.

