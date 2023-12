¿El mismo valor que el original?

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Se presenta con el sello de Marcel Duchamp y la seducción de la copia, editado por Paul B. Franklin, estudio independiente y con la gran esperanza de Marcel Duchamp, todo inédito en la colección desde el 14 de octubre de 2023, hasta el 18 de marzo de 2024. .

Saludando a los numerosos periodistas e invitados presentes, la directora Karole P. B. Vail subrayó la importancia de este homenaje a Duchamp, el primer gran homenaje personal que el museo veneciano dedicó a uno de los artistas más influyentes e innovadores del nuevo siglo, el histórico amiga y consejera La mecenas estadounidense Peggy Guggenheim. “Duchamp es una figura fundamental en la carrera del Guggenheim que inició la aspiración del arte moderno. Si encontramos París, en 1923, el Guggenheim era todavía el fundador de lo que sería la capital mundial del arte, y de Europa, mi aventura en solitario y de vanguardia con mi amigo y síndico del fideicomiso”, recuerda Vail. “Y luego, más tarde, en 1941, Guggenheim compró a Duchamp la primera edición de lujo de su obra maestra Caja en una maleta, con lo que tuvo uno de sus principales partidarios”.

«Duchamp es un artista que siempre aceptó las convenciones, desde el momento en que comenzó su arte en 1902 hasta su muerte en 1968», dijo el curador Franklin. “Duchamp creó un duplicado o copia mecánica con el mismo valor que el original; Sin embargo, su funcionamiento demostrará la veracidad de esta afirmación, proponiendo un nuevo paradigma para la historia del arte moderno, en segundo lugar, existen algunas copias e imágenes originales que surgen de manera similar a la obra estética. Este es el comienzo de la película de Marcel Duchamp y de la seducción de la copia, que «espero encontrar muchas maneras de hacer coincidir al artista para duplicar al propietario para que pueda sucumbir a la copia pura y simple», continúa Franklin.

Con una performance creada entre 1911 y 1968, la mayoría de las obras más emblemáticas proceden de la colección de Peggy Guggenheim, como Desnudo (boceto), Joven triste en un tren (1911-12) y la obra de Marcel Duchamp o Rrose Sélavy ( Caja) . en una maleta) (1935-41), y otros prestigiosos museos y estatuas italianas, en la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma, en el Museo de Arte de Filadelfia, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Museo Solomon Museo R. Guggenheim de Nueva York. Es cierto que este precioso núcleo de la operación es una serie de obras que no pertenecen al gran público y que pertenecen a la colección privada del artista. Esta es la publicación, el meta más o menos, de la eminente colección veneciana de Attilio Codognato, una colección de larga data de finales de la década de 1970 si estaba interesado en la producción del artista francés. A primera vista, un núcleo tan grande de obras de Duchamp pertenece a la colección co-firmada y se presenta con motivo de una representación pública.

A pesar de crear algunas de las pinturas más conocidas del siglo XX, entre ellas Desnudo (boceto), Joven triste en un tren y El rey y la reina rodeados de desnudos veloces (1912), obra maestra del Museo de Arte de Filadelfia, presente en En la exposición –y por primera vez puesta en diálogo con su reproducción coloreada por el artista (coloriage original), contenida en La caja en una maleta- Duchamp abandonó la pintura de caballete a la edad de treinta y un años, en 1918. En los cincuenta años siguientes se dedicó a múltiples actividades creativas, casi ninguna de las cuales era considerada verdadero arte en su momento. Además de estas iniciativas, reproduce repetidamente sus propias obras en diferentes técnicas y tamaños y con el máximo cuidado, y gracias a estas copias difunde su por lo demás modesto corpus de obras sin generar nada indiscutiblemente nuevo, evitando así hábilmente el mercado del arte y su voracidad. Al recrear sus obras, Duchamp demuestra que algunos duplicados y sus originales ofrecen un placer estético similar y, al cuestionar constantemente la jerarquía tradicional entre original y copia, redefine lo que constituye una obra de arte y, por extensión, la identidad del artista. “Distinguir lo verdadero de lo falso, así como la imitación de la copia, es una cuestión técnica completamente idiota”, declaró Duchamp en una entrevista en 1967, mientras en otra ocasión afirmó: “Un duplicado o repetición mecánica tiene el mismo valor que la original». Según el artista, las ideas que encarna una obra de arte tienen el mismo significado que el objeto mismo. Es la importancia que atribuye a los conceptos estéticos lo que le empuja a reproducir sus obras repetidamente y con minuciosa exactitud, y lo hace a partir de la Caja de 1914 de 1913-14/15, donde reúne una serie de facsímiles fotográficos de notas manuscritas. , para luego continuar hasta los años 1960, con réplicas de sus ready-mades históricos.

Marcel Duchamp y la seducción de la copia explora los múltiples enfoques adoptados por el artista para duplicar sus obras sin sucumbir a la copia pura y simple. Organizado en torno a varios temas interrelacionados: orígenes, originales y parecidos familiares; el pasado es un prólogo; la magia del facsímil; copias certificadas; disciplinar y hacer la mano más audaz; clonar el yo, vestir al otro; repetición hipnótica; temas y variaciones: la exposición gira en torno a Box in a Suitcase, una innovadora colección de reproducciones y réplicas en miniatura de las obras de Duchamp, antes de una edición de lujo de veinte maletas de viaje, cuyos primeros ejemplos, incluida ésta, son Louis Vuitton, que contienen el dedicación del artista al Guggenheim: “Pour Peggy Guggenheim ce No. 1 de vingt boîtes-en-valise contenant chacune 69 items et un original et par Marcel Duchamp Paris Janvier 1941”. “Todo lo importante que he hecho podría caber en una maleta pequeña”, afirmó Duchamp. Box in a Suitcase es la síntesis más atractiva jamás creada por el artista de su pasión por la replicación como modo de expresión creativa. Gracias a esta visión general, uno puede captar el extraordinario alcance de la obsesión de Duchamp por la copia como medio específico de expresión artística y comprender hasta qué punto sus creaciones extrañas y a menudo híbridas confundían y, a veces, eludían por completo las clasificaciones artísticas vigentes en el momento en que fueron creadas.

La exposición también incluye una sección dedicada a la larga amistad que unió a Duchamp y Guggenheim: fotografías, documentos de archivo y publicaciones recorren el vínculo entre ellos, dos personalidades muy diferentes pero igualmente vivas, revelando el lugar especial que ocupa Duchamp en la colección que recoge Guggenheim. gracias a sus consejos. Fue Duchamp quien la presentó a los artistas y le enseñó, como ella misma dijo en su autobiografía, «la diferencia entre el arte abstracto y el surrealista». Respecto a Box in a Suitcase, nuevamente en su autobiografía, Guggenheim escribe: «A menudo pensaba que sería muy divertido ir a pasar un fin de semana llevando esa maleta conmigo en lugar del bolso habitual que se consideraba indispensable».

Marcel Duchamp y la seducción de la copia ofrece la oportunidad única de conectar una selección fundamental de obras del irreverente artista francés, que siempre desafió las convenciones negándose a respetar las jerarquías culturales y comerciales dictadas por el mundo del arte de principios del siglo XX. A través de la exposición comisariada por Franklin, no sólo será posible discernir las intrincadas conexiones visuales, temáticas y conceptuales que unen las diferentes obras de Duchamp en un solo corpus, sino que también será posible captar hasta qué punto estas extravagantes, a menudo híbridas «objetos», han perturbado y a veces evitado por completo las clasificaciones artísticas tradicionales de la época en la que fueron creados. La exposición va acompañada de un rico catálogo ilustrado, publicado por Marsilio Arte, con un ensayo del curador.

Paralelamente a la exposición se desarrolla una sección científica, organizada por el departamento de conservación de la Colección Peggy Guggenheim y el Opificio delle Pietre Dure de Florencia. Marcel Duchamp: un viaje por la «Caja en una maleta» presenta los resultados del estudio científico y la intervención de conservación de la obra Caja en una maleta realizada en dos fases, en 2019 y 2023, en los laboratorios de restauración del Opificio delle Pietre Dure , y apoyado por EFG, patrocinador institucional de la Colección Peggy Guggenheim desde 2006. Un estudio científico y educativo que, a través de una instalación multimedia, introduce a los visitantes en el mundo de un conservador y restaurador de arte, permitiéndoles descubrir las opciones técnicas y materiales que el artista utilizó para crear un ícono de la historia del arte del siglo XX, así como las técnicas de investigación científica utilizadas para profundizar sus conocimientos y las soluciones elegidas para asegurar una mejor conservación de la obra. El vídeo y la pantalla táctil ofrecen la posibilidad de visualizar virtualmente la obra como una obra unitaria y leerla en su conjunto, como pretendía el artista, pero también de examinar cada uno de los 69 elementos que la componen individualmente y comprender su complejo sistema. construcción.