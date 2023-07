El mito del yogur griego

El yogur griego es un tipo de yogur que se ha colado para eliminar el suero, lo que le da una textura más espesa y cremosa. También contiene más proteína que el yogur regular.

El yogur griego se puede disfrutar como desayuno, postre o merienda. También se puede usar en recetas como salsas, aderezos y sopas.

Desde que aparecieron en las góndolas los yogures griegos comencé a preguntarme cuál era la diferencia con el yogur que mi mamá hacía desde siempre. Por falta de tiempo me quedaba con la incógnita. ¿Qué tendrá el yogur griego? Una vez lo compré y lo único distinto que detecté era su consistencia. Tanta historia marketinera me hizo desconfiar de mis instintos e ir a investigar un poquito más. Y hete aquí mi sorpresa, aunque cada maestrito con su librito, que se hace con leche entera, con descremada, que se le agrega crema, con leche de oveja, con leche de cabra, con la leche que quieras, que nada en especial, en fin. Intríngulis dilucidado, la base es la misma que la de cualquier yogur, sólo que hay que sacarle un poco de suero para lograr que quede con una consistencia a mitad de camino entre el yogur recién hecho y el labneh (o yogur tipo queso crema que me enseñó mi mamá).

Lo cierto es que el yogur griego (porque a partir de ahora así lo llamaremos al yogur un poco más espeso) es ideal en la cocina para preparar salsas o dar consistencia a los guisos. Así que vamos primero a elaborar el yogur griego.

Para comenzar hay que preparar el yogur natural y luego filtrarlo en una bolsa de tela de algodón de trama fina (esto se hace durante un par de horas). Para finalizar, se lo envasa en una botella bien limpia y que se pueda tapar. Así de fácil.

Ahora, ya se lo puede usar en una rica salsa griega de yogur con ajo, ideal para aderezar ensaladas o pescados crudos o cocidos. También es ideal para lucirse con una receta que tenga una base de carne y este yogur sea la salsa, como el cordero asado con arroz y yogur.

El yogur griego es una variedad de yogur que se ha vuelto muy popular en muchos países debido a su textura cremosa y su alto contenido de proteínas. Aunque su nombre sugiere una conexión con Grecia, su origen no es exclusivamente griego.

Características del yogur griego:

Textura: Se diferencia del yogur común por su textura espesa y cremosa. Esto se logra mediante un proceso de filtración que elimina parte del suero lácteo y reduce el contenido de agua, concentrando los sólidos lácteos.

Sabor: Generalmente, el yogur griego es más rico y sabroso que el yogur tradicional debido a su mayor contenido de proteínas y grasas.

Nutrición: El yogur griego es una fuente excelente de proteínas y calcio. También contiene probióticos, que son bacterias beneficiosas para la salud digestiva.

Menor contenido de azúcar: En su forma natural, el yogur griego tiene menos azúcar que muchos yogures comerciales. Sin embargo, algunos productos comerciales pueden tener azúcares añadidos, así que siempre es recomendable revisar la etiqueta nutricional.

Versatilidad: El yogur griego es un alimento versátil que se puede disfrutar solo, mezclado con frutas, miel o frutos secos, o utilizado en recetas tanto dulces como saladas.

Es importante mencionar que aunque el yogur griego tiene beneficios nutricionales, su consumo debe ser parte de una dieta equilibrada y no como único sustituto de otros alimentos. También se debe tener en cuenta que algunas personas pueden ser intolerantes a la lactosa o tener alergia a los lácteos, por lo que deben evitar el consumo de este producto.

Aquí hay algunos beneficios para la salud del yogur griego:

Es una buena fuente de proteína. Una taza de yogur griego proporciona 17-20 gramos de proteína. La proteína es esencial para la salud muscular y la reparación.

Es una buena fuente de calcio. Una taza de yogur griego proporciona 250-300 miligramos de calcio. El calcio es esencial para la salud ósea.

Es una buena fuente de vitaminas y minerales. El yogur griego es una buena fuente de vitaminas B, vitamina A y vitamina D. Estas vitaminas son esenciales para una variedad de funciones corporales.

Puede ayudar a promover la pérdida de peso. El yogur griego es un alimento rico en proteínas y bajo en calorías. Las proteínas pueden ayudar a promover la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a reducir el apetito y la ingesta de calorías.

Puede ayudar a mejorar la salud digestiva. El yogur griego es una buena fuente de probióticos, que son bacterias vivas que pueden beneficiar la salud digestiva. Los probióticos pueden ayudar a prevenir el estreñimiento, la diarrea y otros problemas digestivos.

Si está buscando un alimento saludable y delicioso, el yogur griego es una excelente opción.

En resumen, el yogur griego es una deliciosa opción para aquellos que buscan una alternativa más espesa y rica en proteínas en comparación con el yogur tradicional.