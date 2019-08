Compartí :-) .







Los números ya están en el escritorio del Presidente: pierden, así de simple.

Mientras la clase gobernante se pavonean por los canales de televisión hablando tonteras, prometiendo pan paz y trabajo, entre nueve funcionarios, como los ministros Dujovne y Sica, pasando por los secretarios Pena y Bausili, los titulares de la AFIP Cuccioli y del Central Sandleris, suman un patrimonio de $ 811 millones, cuyo 64% está depositado fuera del país.

Es decir quienes nos gobiernan no confian ni en sus propias políticas económicas. Y quizas sea este el gran motivo por el castigo que va a sufrir el Gobierno en las elecciones.

Lidera el ranking de exteriorización Verónica Rappoport, casi duplicó los $ 31.431.934 con los que, declaró, inició el 2018, al terminar el 31 de diciembre con $ 60.368.443. El incremento se explica, en su mayor parte, por la revaluación de un departamento en Londres que pasó de $ 18 a $ 34 millones. Leandro Cuccioli (AFIP, un caradura) mantiene el 89% de sus bienes en el exterior. Su patrimonio creció el 93% del 2017 al año pasado, al declarar al final $ 13.473.572, con poco más de $ 12 millones afuera. Por otra parte el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne su patrimonio aumentó en el año casi un 80% y mantiene el 68% de sus activos en el exterior, que implican $148.187.473 de sus $ 218.354.834 totales. Sandleris mantiene exteriorización un 46%, con $ 5,3 millones de sus $ 11,5 millones totales. El titular del BCRA aumentó su patrimonio un 83% durante 2018, en parte explicado por la devaluación del la moneda nacional al mantener una cuenta corriente en los Estados Unidos que pasó de u$s 138.050 a u$s 141.626. Todos patriotas. Solo Dante Sica es el único del listado que no posee fondos en el exterior.

Después le piden sacrificios a los Monotributistas, un espanto.

El resultado de las PASO: El Castigo.

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) cedió un 6,9% interanual en mayo, por lo que acumuló 14 meses consecutivos en terreno negativo, anunció este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El rubro automotores y otros equipos de transporte lideró la tendencia negativa del índice con un 29,1% en la medición interanual.

A su vez, el indicador retrocedió 8,8% con respecto de mayo, y el acumulado del primer semestre presenta una disminución de 9,4% respecto de igual período de 2018, según el sondeo oficial.

Durante junio último, y en la medición interanual, en las divisiones y subclases de la industria manufacturera, el segmento de “Otro equipo de transporte” cayó 32,2%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” bajó 28,7% y “Productos textiles” disminuyó 18,5%.

“Muebles y colchones y otras industrias manufactureras” reflejó un descenso de 15,3%, “Sustancias y productos químicos” mostró una retracción de 10,5% y “Prendas de vestir, cuero y calzado”, de 10,2%.

También tuvieron fuertes bajas los rubros de “Productos de metal”, con 11,8%; “Maquinaria y equipo”, con 9,1%; “Productos minerales no metálicos”, con 8,2%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con 8,8%, e “Industrias metálicas básicas”, con 4,6%.

Además, “Productos de caucho y plástico” registró una caída de 6,2%; “Productos de tabaco”, de 3,4%; y “Madera, papel, edición e impresión”, de 3,2%.

Con resultados positivos se ubicaron la división “Alimentos y bebidas”, con un aumento de 1,3%, y “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con un avance de 2,8%.

El análisis puntualizó que la división correspondiente a vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes reflejó una merma de 22,7% en el primer semestre de 2019, en comparación con el mismo período de 2018.

“La fabricación de vehículos automotores y la producción de autopartes presentan las principales incidencias negativas en junio”, advirtió el informe.

Al resaltar el incremento de junio en el rubro de “Alimentos y Bebidas”, el estudio destacó que “la principal incidencia positiva en el mes bajo análisis se observó en la molienda de oleaginosas”.

Señaló que en junio y en el acumulado del primer semestre experimentó un crecimiento de 26,5% y 7,3%, respectivamente.