El Rey de la Bondiola

La Bondiola o Bondiolita es un producto de charcutería elaborado a partir de carne y grasa de cerdo extraída de la región adyacente al cuello del animal y compactada dentro de una membrana mediante el atado con hilos. Los condimentos tradicionales son la sal y pimienta.

Qué dicen los comensales.

Buena comida…buena atención. Buenos precios. Todo bien. Un poco sucio. No hay lavamanos. Y el mismo que cocina, toca plata, no me pareció nada correcto. No puedo decir nada de sus productos porque consumí sólo una bebida, pero atendió al público sin barbijo en plena pandemia. Estuve sentada en su carrito por más de una hora y en ningún momento se colocó el barbijo. Manipuló la comida, atendió a la gente, y cerró el barbijo. A mi entender, cero respeto por la situación, cero respeto por la gente. Un irresponsable irresponsable. mientras que otro dice, Excelente el servicio, muy amable y cordiales unos capos sin dudas, precios normales y razonables. Muy lindo lugar para pasear un finde con la familia.

Palermo CABA Argentina

Palermo es un área extensa que abarca enclaves pequeños, como los concurridos Palermo Soho y Palermo Hollywood, que albergan restaurantes eclécticos, coctelerías y tiendas de moda. El parque Tres de Febrero, que incluye un jardín de rosas, un planetario y lagos, suele ser un sitio popular para hacer pícnics. En el museo de arte vanguardista MALBA se exhiben obras maestras modernas de arte latinoamericano, mientras que el Museo Evita relata la vida de Eva Perón.









