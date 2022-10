Elon Musk ¿Qué futuro le depara a Twitter?.

El multimillonario Elon Musk, que adquirió la semana pasada la red social Twitter, ha anunciado una revisión completa del proceso de verificación de las cuentas de los usuarios de la plataforma.

«Todo el proceso de verificación está siendo renovado ahora mismo», escribió Musk en Twitter el domingo pasado, sin dar más detalles.

Una vez verificada o autentificada la cuenta de un usuario, aparece un icono azul junto al nombre. Según las normas de la plataforma, la cuenta debe estar activa y «asociada a una persona o marca conocida» para pasar la verificación.

Según fuentes familiarizadas y la correspondencia interna vista por el portal especializado The Verge, la nueva directiva va a cambiar Twitter Blue, la suscripción opcional de la compañía de 4,99 dólares al mes, por una de 19,99 dólares que también incluye la verificación de los usuarios. Los empleados que trabajan en el proyecto fueron informados el domingo pasado de que tienen que cumplir un plazo hasta el 7 de noviembre para lanzar la función o serán despedidos, según el citado medio.

SAUDITA SOCIO

El multimillonario príncipe saudita Al Walid bin Talal se ha convertido en el segundo mayor inversor de Twitter, después de que el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, completara la adquisición de la red social por 44.000 millones de dólares y ahora esté al frente de la empresa.

De acuerdo con un comunicado publicado el pasado viernes en la cuenta de Al Waleed bin Talal, su conglomerado Kingdom Holding Company (KHC), una de las empresas de inversiones internacionales más exitosas, y la oficina privada del propio príncipe «anuncian el traslado de su propiedad de las acciones existentes de Twitter (34.948.975 acciones) valoradas en 1.890 millones de dólares a la ‘nueva’ Twitter, dirigida por Elon Musk».

Al mismo tiempo, se señala que KHC y el príncipe «son conjuntamente el segundo mayor inversor», después de Musk. «Este acuerdo está en consonancia con la estrategia de inversión a largo plazo por la que es conocida Kingdom Holding Company», concluye el comunicado publicado bajo el comentario del príncipe: «Querido amigo ‘Chief Twit’ (jefe de Twitter), Elon Musk. Juntos en todo el camino».

En abril, Twitter anunció que había llegado a un acuerdo definitivo con Musk para la venta de la compañía por 44.000 millones de dólares, es decir 54,20 dólares por acción. En julio, el magnate canceló repentinamente el acuerdo de adquisición, por lo cual la red social interpuso una demanda para obligarlo a cumplir su oferta. Posteriormente, presentó una contrademanda.

El pasado jueves, el empresario confirmó la compra de la plataforma a menos de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado un tribunal para abrir un proceso si no se formalizaba la adquisición.

DESPIDOS

Aproximadamente una cuarta parte del personal de Twitter perderá su trabajo en una primera ronda de despidos dentro de la compañía, ahora que Elon Musk ha asumido su control, asegura el diario estadounidense The Washington Post con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto.

Miembros del círculo íntimo de Musk, quien hace poco completó su adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares, se reunieron este fin de semana con ejecutivos de la compañía para discutir los detalles sobre las nuevas políticas que regirán la red social y los planes iniciales de recorte de personal.

Según el reporte de WP, el abogado Alex Spiro, representante legal de Musk desde hace mucho tiempo, dirigió tales conversaciones, a las que asistieron David Sacks y Jason Calacanis, antiguos socios del magnate. Se estima que cerca de 2.000 personas pueden ser retiradas de la nómina de la compañía, cuya fuerza laboral se calcula en más de 7.000 empleados. Los despidos de los próximos días afectarán a todos los departamentos, pero especialmente a las secciones de ventas, productos, ingeniería, legal y seguridad, detalló una de las fuentes en condición de anonimato.

El sábado, el periódico The New York Times informó de que los despidos tendrán lugar «antes del 1 de noviembre, fecha en la que se suponía que los empleados debían empezar a recibir subvenciones en acciones como parte de su indemnización». No obstante, al día siguiente el propio Musk calificó de «falso» el reporte.

El jueves, el magnate descartó que tuviera planes para expulsar al 75 % de la plantilla, algo que habían insinuado algunos medios. Mientras tanto, una tercera persona indicó que el porcentaje de despidos sería de aproximadamente el 50 %, citando a Jared Birchall, la mano derecha de Musk.

Hasta el momento, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX solo ha destituido a algunos altos ejecutivos y envió a ingenieros de su automotriz para evaluar el código de ‘software’ de Twitter, precisando que planea formar un consejo de expertos en moderación de contenido.

EUROPA

Luego de haber adquirido Twitter, Elon Musk aseguró a la Comisión Europea que la red social respetará las normas sobre la publicación de contenidos para evitar ilegalidades, según comentaron funcionarios del organismo con conocimiento del tema a Reuters.

De acuerdo a los reportes, Musk se ha comprometido con Thierry Breton, comisionado de Mercado Interno de la Comisión Europea, a cumplir la Ley de Servicios Digitales de la región, que prevé cuantiosas multas a las empresas que no regulen la publicación de contenidos ilegales.