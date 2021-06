La Esquina del Sol, Buenos Aires

La Esquina del Sol en Palermo, Buenos Aires

En la esquina de las calles Gurruchaga y Guatemala, en el centro de lo que hoy conocemos como Palermo Soho, hubo alguna vez un pub con capacidad menor a 200 personas; en el cual pasaron, una tras otra, las mejores bandas del rock argentino. El sitio no poseía escenario propio: las bandas tocaban al mismo nivel del piso que su público. Apenas tenía un juego de luces, digno de una fiesta para infantes y solo entraban 120 personas. Ese lugar era La Esquina del Sol.

Acá estaba el Stud Free Pub, Libertador 5665.

De todos modos, tan solo eso bastaba para que ese pub abarrotado se llenara de la magia del rock y el pop que florecía apenas devuelta la democracia. Hacia 1984, Soda Stereo, los Redonditos de Ricota, Los abuelos de la Nada, Sueter, Los Twist, Sumo, Virus, Celeste Carballo, Memphis la Blusera, Fito Paez, Baglietto, Los Violadores, etc, etc, y más etcéteras, pasaban por la mítica esquina de Gurruchaga y Guatemala, tal como lo adelantaba cada folleto pegado en la calle, con la banda de turno.

En donde está el banco ciudad, alguna vez estuvo el Café Einstein; el banco ni siquiera lleva la misma numeración.

Desde el lugar de alguien que está en su juventud, viviéndola en este contexto tan aburrido y restringido a la hora de pensar en conciertos y recitales, imagino que aquél tiempo debe haber sido un momento increíble para ser jóven; cuando de cultura musical y salidas nocturnas se trata. Obvio, esta apreciación no deja de tener en cuenta que se trataba de un momento delicado y que también tuvo sus cosas horribles. Recién se volvía a la institucionalidad republicana democrática y poco después llegaría la hiper.

La Esquina del Sol en el tiempo presente; difícil imaginar los eventos que esa esquina atestiguó.

Bueno, en la dirección de ese último párrafo es que va esta nota. La intención de la misma es recopilar testimonios de nuestros lectores y lectoras. Somos jóvenes, no tuvimos la suerte de que la salida de un viernes a la noche cualquiera implicara poder ir a este lugar (o cualquiera de los pubs del momento) a ver tocar bandas que hoy son parte de la cultura nacional. Por eso, estamos tratando de recopilar información para poder reconstruir la verdadera historia de estos lugares.

Ciertamente, es intrigante no saber en detalle el proceso que han vivido estos pubs a lo largo del tiempo. Cómo emergieron, su auge y esplendor, y su posterior sumisión ante los embates del tiempo en nuestro país, que no fueron ni pocos ni simples de sobrellevar.

El encuentro del equipo de Stud Free Pub con Charly García.

La Esquina del Sol, lugar de míticas anécdotas

Cuenta la leyenda que se cruzaron sólo una vez, y de noche. Fue en el pub La Esquina del Sol, en el centro de lo que ahora se conoce como Palermo Soho y en esos tiempos era apenas el off de la bohemia. Charly intercepta a los Redonditos de Ricota, Skay y el Indio quienes estaban en compañía de su célebre manager, la Negra Poly- rumbo al camarín. Era el tiempo en que García había reclutado a Los Twist de Pipo Cipolatti en el mismo circuito under para producirlos, y no tuvo mejor idea que hacerles esa propuesta a los Redondos. Ellos se negaron cortésmente. Jamás volvieron a cruzar caminos o verse; fin.

Topo Raiman, Pipo Cipollati y Damián Originario.

La Esquina del Sol, lugares similares

Café Einstein, en Córdoba y Pueyrredón, demolido, lo mismo que el Stud Free Pub, La Pampa y Libertador, donde Michel Peyronel compuso No más. Eran lugares tan pequeños que los llamaban guaridas y en ése grabó su primer disco el baterista de Riff nombrando esos lugares. En el Zero Bar, República de la India y Las Heras, debutó Soda Stereo. La lista es más amplia, pero la mayoría de los lugares ya no existen, construyamos su memoria.

