Faldas Midi: ¿Cuáles son las Faldas Midi?

Faldas Midi es una prenda de vestir que cae desde la cintura. Parte de la vestimenta desde la cintura hacia abajo. Cada una de las partes de una prenda de vestir que cae suelta sin ceñirse al cuerpo.

Llega el momento de quitarse la cabeza la idea de que la ropa sienta mejor a un tipo de cuerpo que a otro, o que la sobrevalorada idea de que hay prendas exclusivas para personas muy delgadas. Y es que en realidad la clave no radica en el peso ni la talla sino en la proporción. Por eso a la hora de elegir el look es tan importante guardar ciertas reglas que la mantengan, algo no muy sencillo si no se saben ciertas cosas.

Nos preparamos para disfrutar del fin de semana con FALDAS que enamoran muy mucho. Para cuando vamos a una ocasión semiformal, pero no queremos usar vestido!

¿Por qué nos encantan las Faldas Midi?

– Son súper versátiles, la puedes llevar con tacones y zapatillas

– Es una prenda apta para cualquier ocasión

– Le da un toque chic a tu look en tiempo record

¿Cuáles son las Faldas Midi?

La midi es un tipo de falda que tiene un largo especifico. Me gusta pensarla como la transición de una mini a una maxi o falda larga. Su dobladillo es pasando la rodilla y puede llegar hasta los tobillos, sin sobrepasarlos. Generalmente la vamos a encontrar con una largo que cae a mitad de la pantorrilla.

¿Qué faldas están de moda para el 2021?

Tendencias verano 2021: los tipos de faldas que quieres tener en tu armario

Faldas y pareos. Son las faldas la tendencia en el verano 2021.

Estilos diferentes.

¿Qué es MIDI en la moda?

‘Midi’ se refiere a faldas, pantalones, vestidos o abrigos. Estos se caracterizan por presentar un corte medio en cuanto a la longitud, que se ha convertido en tendencia.

¿Cómo usar una falda Midi?

Las 8 Simples Reglas Para Usar Una Falda Midi

Equilibra tu look.

Siempre femenina.

Atrévete con líneas verticales.

Elige colores fuertes.

Juega con las proporciones.

Encuentra la silueta correcta.

Combínala con botines puntiagudos.

Tip para usar Faldas Midi

En contra de la creencia popular, las faldas midi y largas son perfectas para todos los tipos de cuerpo. Las más delgadas deben optar por plisados y con vuelo, y las que tienen más curvas deben apostar por telas más rígidas y siluetas rectas. Y muy importante, que la falda midi llegue justo dos palmos por encima del tobillo y la larga tapa los pies casi por completo.

Nosotras no somos partidarias de llevar toda la ropa con el tiro alto, porque en vaqueros por ejemplo, puede hacer el efecto contrario sobre unas caderas pronunciadas- Sin embargo en pantalones de tela nuestra apuesta es siempre subirlo un poco para marcar cintura. Y funciona tanto para zona superior ancha como inferior.

