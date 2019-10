Falleció Cacho Castaña.

Compartí :-) .







El cantante falleció en un sanatorio luego de estar internado por varios días. Marcó un antes y un después en la historia de la música de nuestro país. El popular cantante, dueño de una carrera que incluye más de 50 discos y compositor de temas como “Café la humedad” y “Garganta con arena”, falleció hoy a los 77 años en el Sanatorio de Los Arcos de Palermo. Marcó una época.

Durante 2017 y 2018 la canción Si te agarro con otro te mato (escrita y compuesta por Castaña), que fue un éxito en los años 1970, fue señalada negativamente en varios medios de comunicación en el contexto de una tendencia a revisar la letra de canciones populares que promoverían el machismo o la violencia contra las mujeres. Las canciones señaladas involucraban a cantantes y bandas que iban desde Edmundo Rivero y Maluma hasta Attaque 77 y Café Tacvba.

Humberto Vicente Castagna, más conocido por su nombre artístico “Cacho” (Flores, 11 de junio de 1942 – Buenos Aires, 15 de octubre de 2019), fue un cantante y compositor argentino, autor de famosas canciones como Para vivir un gran amor, Café La Humedad y Garganta con arena, entre otras. También ha trabajado como actor en varias películas argentinas.

Discografía

Cacho Castaña (1972) Polydor

Cacho Castaña (conocido como “Cara de tramposo”) (1975) Polydor

La historia del ladrón (1976) Polydor

Quiero un pueblo que baile (1977) Polydor

Para vivir un gran amor (1978) Microfón

Lo llaman el matador (1980) Microfón

Definitivamente (1981) CBS

Estoy cambiando (1983) RCA

Mujeres… mujeres (1984) Tonodisc

Escándalo (reeditado como “Todavía puedo”) (1985) Music Hall

El regreso del ladrón (1987) Polygram

Para sacar las castañas del fuego (1988)

La vuelta del matador (1991)

Soy un tango (1994)

Cacho de Buenos Aires (1998)

Buenos Aires lado B (2001)

En vivo (2003)

Espalda con espalda (2005)

Y ya nada fue lo mismo (2007)

Yo seré el amor (en vivo, 2008)

Más atorrante que nunca (2010)

Aquellos viejos amores (2013)

Vivo (2017)

Concierto inolvidable Sinfónico (2017)

Distinto (2018)

Recopilaciones

Los grandes éxitos de Cacho Castaña (1980)

Románticos (1982)Polydor

Más allá de la leyenda (2000)

Café la Humedad (2003)

Septiembre del 88 (2003)

Los esenciales (2004)

De colección (CD + DVD, 2008)

Los elegidos (2009)

Deluxe (2 CD, 2011)

Singles

Yo soy casado / Si me permite voy a llamarla mamita (1970) CBS

Parate y tomate un mate / Son las seis de la mañana ( 1970) CBS

Me gusta me gusta / Son las once y no has venido (1971) PHILIPS

Dame dame / Sabes lo que me está pasando (1971) PHILIPS

El italiano / No sabes lo que te estas perdiendo (1971) PHILIPS

Vieja contame un cuento / (1971) PHILIPS EP VARIADO

Sabes lo que me está pasando / Y hoy no me llama (1971) PHILIPS EP VARIADO

Café “La Humedad” / 4000 amaneceres (1973) PHILIPS

Tu quieres yo quiero / Nos dijimos tantas cosas (1973) POLYDOR

Mi amor seguí bailando / Desde el balcón de mi casa (1974) POLYDOR

Canciones son canciones / El mundo de la fantasía (1974) POLYDOR

Quieren matar al ladrón / Tenés a Buenos Aires en los ojos (1975) POLYDOR

Cara de tramposo ojos de atorrante / Yo vendré por ti (1977) POLYDOR

Si te agarro con otro te mato /A Buenos Aires se le perdió un violín (1975) POLYDOR

Atraparon al ladrón / Yo quiero ser un brujo (1976) POLYDOR

Sabes una cosa / Fotos de colores (1977) POLYDOR

Quiero un pueblo que baile / La última canción de moda (1977)POLYDOR

La vendedora de fantasías / Balada para una vedette (1977) POLYDOR

Y yo seré el amor / Esta noche es siempre (1978) POLYDOR

Vamos a vivir amiga mia / Atrapada por mi amor (1978) MICROFON

Para Vivir un Gran Amor / Te acordás que fuiste mía (1978) MICROFON

Últimamente no pasa nada / Un insolente cantor (1979) MICROFON

Yo soy hijo de italianos / Siempre me pasa lo mismo (1979) MICROFON

Lo llaman el matador / Mi dulce aventurera (1979) MICROFON

Un divagante, un aventurero / Los buenos autos, la buena ropa y las malas mujeres (1979) MICROFON

Para vivir un gran amor / Un divagante un aventurero (1979) BRASIL EN PORTUGUES

A donde vas Martin? / Mirame las manos (1980) MICROFON

Yo me hacía el distraído / Para mi que son mentiras (1980) MICROFON

Para mi que son mentiras / Pueblo tu nombre es Argentina (1981) CBS

Oe oe las Malvinas son nuestras / Vamos a la calle (1982) INTERDISC

Al flaco lo queremos (1982)

La vida es bonita / Dice que soy un león (1983) RCA

De repente sola / Tengo la piel vacante (1983) RCA

Que tal te va? / Recuerdos de la milonga (1984) TONODISC

El regreso del ladrón / Sabes una cosa? (1987) PHILIPS

Videos

Vida de artista (DVD, 2006)

Yo seré el amor (DVD, 2008)

Vivo (DVD, 2017)

Concierto inolvidable Sinfónico (DVD, 2017)

La Beriso y Cacho Castaña – Cacho de Buenos Aires (sept. 2017)

Filmografía

Como actor

El mundo es de los jóvenes (1970)

El cabo Tijereta (1973)

Los éxitos del amor (1979)

La carpa del amor (1979)

La playa del amor (1980)

La discoteca del amor (1980)

Ritmo, amor y primavera (1981)

Abierto día y noche (1981)

Felicidades (2000)

Traficante de ilusiones: Cacho Castaña (2003)

Odisea de un viento de cambio (2006)

Clipeado (2011)