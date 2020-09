Familias ensambladas: Como no fracasar.

Compartí :-) .













En la actualidad vemos que el modelo de familia ensamblada -los míos, los tuyos y los nuestros-va en aumento, lo cual nos obliga a pensar de manera diferente, dejando de lado los aprendizajes incorporados sobre cómo funciona la estructura familiar tradicional. Esta situación nos exige tener conductas proactivas para poder tener una adaptación saludable en la organización de las diferentes áreas de la vida cotidiana como, cumpleaños de los chicos; programas de fines de semana; vacaciones de verano; etc.

Por lo tanto, al momento de tener que planificar las vacaciones, la familia ensamblada tiene que tener en cuenta diferentes factores que pueden influir de manera negativa. Algunos de ellos pueden ser:

-tratar de negociar y llegar a acuerdos con los ex sobre la organización de las vacaciones con los hijos;

-evaluar cómo es la relación de los hijos de cada uno entre ellos;

-elegir un lugar en el cual todos puedan disfrutar.

¿Cuándo las vacaciones pueden resultar un caos?

Si bien los dos integrantes de la pareja pueden tener las mejores intenciones de compartir las vacaciones en familia, no alcanza con los buenos deseos cuando las relaciones entre los adultos y los chicos no están consolidadas y afianzadas, ya que no es lo mismo compartir unas horas los fines de semana que estar juntos todo el día.























Por lo tanto, cuando los vínculos no están fortalecidos, resulta muy difícil poner límites y corregir conductas en las vacaciones, sin que los chicos no reaccionen o no actúen de manera desafiante, ya que no están habituados a las nuevas reglas de convivencia lo cual provoca conflictos y discusiones. Por ejemplo, “vos no sos mi papá para retarme”; “por culpa tuya se separaron mis papás”, “mi mamá es más buena que vos”.

También tenemos que tener en cuenta que cuando los niños son pequeños pueden extrañar mas a los padres que no están presentes en las vacaciones, con lo cual, los berrinches y los comportamientos transgresores van a estar a la orden del día.

Algunos consejos:

Algunos tips que pueden utilizar las familias ensambladas al momento de planificar las vacaciones son:

-si la pareja recién se está consolidando y todavía no hay un conocimiento pleno de los hijos del otro, es mejor que la pareja viaje sin chicos;

– decirles siempre la verdad a los chicos – es mi pareja y no mi amiga – para evitar confundirlos;

-tener en cuenta que al momento de organizar el viaje, no alcanzan las buenas intenciones, sino como son los vínculos entre los integrantes de la nueva familia;

-la planificación del viaje tiene que armarse de manera realista, objetiva, y no dejarse llevar por las fantasías;

-es saludable que puedan participar todos en la elección del lugar y en los programas a realizar en vacaciones;

– los adultos tienen que tener una actitud negociadora y no autoritaria;

– el lugar que se elige para las vacaciones, tiene que incluir entretenimientos para los chicos.

Tengamos en cuenta los consejos mencionados anteriormente para poder disfrutar de unas lindas vacaciones!.

Para mayor información:

Psicólogo Santiago Gómez

Twitter: @PsSantiagogomez / www.facebook.com/ps.santiagogomez