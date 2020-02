¿Fanático de los videojuegos?

Compartí :-) .







¿Alguna vez escuchaste “cuerpo sano, mente sana”? Si el videojuego se ha convertido en tu gran pasión, tal vez hay algunas cosas que debas saber para cuidar tu rutina y que las largas horas que pasás frente a una pantalla no amenacen tu salud.

Cuando estás por mucho tiempo frente a una pantalla, parpadeas menos que cuando realizas otro tipo de actividades. Además, tu vista se enfoca en un punto por mucho tiempo. Estos dos factores fatigan los músculos oculares, secan los ojos y generan una sensación generalizada de agotamiento. Para evitar todo esto, es imprescindible que el monitor esté justo a la altura de los ojos y que cada cierto tiempo dejes de mirarlo y te concentres en un objeto más lejano para reajustar tu visión. Además, tené en cuenta lo que los líderes de la industria te proponen como Acer VisionCare, de Acer, que incluye Flickerless, BlueLightShield, ComfyView y tecnologías de baja atenuación para mejorar la comodidad de visualización durante largos períodos y minimizar la fatiga ocular.

Cuando estamos sentados por mucho tiempo generalmente no tenemos una buena postura. La posición de tu espalda debe ser la correcta, es decir, recta, con apoyo lumbar, con la columna en una buena postura y no forzada, por lo que no solo tendrás comodidad, sino que prevendrás lesiones y molestias. Te recomendamos poner especial atención a la hora de comprar tu silla gaming. Podrás regular su altura; que esté fabricada con materiales que tengan resistencia y sean ergonómicos; que incluya dos almohadones, tanto para la zona lumbar como para la zona del cuello y que posea unas buenas ruedas que vayan acorde con el tamaño de la silla gaming.

Sabemos que amas los maratones, pero, por favor, hacé descansos. Se recomienda descansar cada 15 o 20 minutos, ya sea solo para alejarte de la pantalla o prepararte un snack.

La comida es otro tema importante. La velocidad de respuesta ojo-mano y la capacidad de decidir estratégicamente con rapidez dependen directamente de la alimentación. Por tanto, mientras mejor alimentado estés, mejor desempeño tendrás. ¿Recomendaciones? Tener una ingesta de alimentos de buena calidad cada 3 o 4 horas, tomar el tiempo necesario para preparar algo saludable antes de empezar a jugar y, lo más importante, rodearse de snacks saludables.

Por último, no pierdas tu vida social y mucho menos tu rutina de ejercicios. Obligate a salir a correr o caminar cada día y a reunirte con los amigos y familia. Cuidate para que puedas disfrutar siempre de tu gran pasión.