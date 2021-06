La calle Gascón de Buenos Aires

La calle Gascón de la Ciudad de Buenos Aires

La calle Gascón tiene un tramo pequeño, que pasa por los barrios de Almagro y Palermo. Su trayecto está definido por las avenidas Rivadavia y Scalabrini Ortiz. Cruza por Palermo Sensible con sentido diagonal, siendo de amplia utilidad para los peatones. Su recorrido en el barrio palermitano es de tan solo siete cuadras en total. El nombre de esta calle es en honor a Esteban Agustín Gascón; quien fue un político argentino en los tiempos de la revolución independista. Se unió al Ejército del Norte a las órdenes del general Manuel Belgrano, y luchó en la batalla de Salta, en febrero de 1813.

Ahora bien; vamos a proseguir a comentar algunos de los locales, plazas y sitios más atractivos o de interés que hay sobre la calle Gascón. Si usted tiene la certeza de que nos faltó alguno o que vale la pena mencionarlo y le urge hacernos saberlo, por favor no dude en escribirnos, recibiremos agradecidos los mensajes.

Plazoleta Antonio Abraham Zinny

Plazoleta Antonio Abraham Zinny

La Plazoleta Antonio Abraham Zinny está ubicada en la intersección de la calle Gascón con Gorriti. Es un lugar perfecto para tomarse un pequeño descanso en medio de una caminata. Con su ambiente tranquilo también es ideal para sentarse a leer, jugar ajedrez o tomar unos mates y charlar con familia o amigos.

Restaurantes, bares, cervecerías

En esta zona de Palermo ya hay cierto aire al tan conocido Palermo Soho. Si bien le faltan los locales de ropa de marca que aquella parte del barrio posee, Gascón no se queda corto en su variedad de lugares que ofrecen comida y bebida. En consecuencia, acá te dejamos algunas de las opciones más llamativas o conocidas que hay dentro de las siete cuadras de esta calle en Palermo.

Latinos Restó Bar, en Gascón al 1172. Comida que recuerda a Caracas, arepas excelentes. Siempre con ingredientes frescos y como si fuera preparado en casa, la atención que brindan suele ser excepcional. Buon Sangue, bar ubicado a la altura 1272 de la calle en cuestión. Se trata de un muy buen bar de vinos, así que ya saben que ir a buscar allí. Alsanabel, en Gorriti 4098, esquina con la calle de la nota. Lugar de comida árabe con cerveza artesanal que sorprende, rubia o roja. Muy buenos precios en relación a las porciones. El hummus, la empanada abierta y el shawarma se llevan la mención de honor.

La Primavera, también en esquina de Gorriti y Gascón. La excepción de la lista, es una panadería. Manejada por mujeres, siempre que paso caminando me tienta entrar. Todo lo que allí tienen, resulta muy tentador a la vista. Al lado de ahí, está Sakura Sushi Bar Palermo; sushi económico y decente, no se diga más. La Alacena, la esquina con la avenida Honduras. Ciertamente, ya hice una nota sobre este lugar. Cocina Italiana de autora, con una prolijidad y propuestas que no se encuentran fácilmente en la ciudad.

El Imperfecto, a la altura 1417 de nuestra calle. Restaurante pequeño pero comida exquisita. Entre sus propuestas destacan sus empanadas salteñas y la tortilla de molleja. Bar El Destello, en Gascón 1460. Es un lugar peculiar; un bar de arcades clásicos de los 80’ con variedad de cervezas, tragos y diferentes platos. En el salón hay arcades que seguro jugaste alguna vez, como Bubble Bobble, Mortal Kombat, Wonderboy, Tetris y el Glorioso Pacman, entre otros. En el medio hay dos mesas largas comunitarias para charlar y comer algo.

