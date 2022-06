Groove Discoteca y Club nocturno

Desde su apertura en el año 2010, Groove se convirtió en el venue referente de la cultura musical representando todos los estilos. Groove es la «sensación», rítmicamente expansiva, un tipo de música que incita al movimiento o al baile.

Av. Santa Fe 4389 (C1425BHF)

Buenos Aires, Argentina.

http://palermogroove.com.ar/

Teléfono: (+54 011) 4775-8033 | 011 5368-0679

https://www.facebook.com/palermogroove

info@palermogroove.com.ar

Con un fácil acceso, se ubica estratégicamente en el centro del barrio de Palermo, ofreciendo 3 niveles y 4 barras que albergan 1658 invitados, quienes acceden cómodamente gracias a la cantidad de transporte público que ofrece la zona.

Su escenario de 120 m2 y su equipamiento de última generación garantizan a su diverso público una atmósfera relajada y divertida en cada una de sus fiestas y shows en vivo.

Usuarios dicen

«Ojo con las fiestas de egresados, maltratan a los chicos. Un patova se llevo a una egresada e Intento golpearla. Lo vieron sus compañeros y fueron todos detrás de ella sino no se sabe que hubiese pasado. Cobardes se meten con una adolescente que no tiene chance de defenderse.»

«Qué onda este boliche fui con unos amigos a pasarla bien la noche y nos trataron re para el orto, un personal nos pidió disculpas porque sabían que no estábamos haciendo nada. Muy mal trato. Lo único que falta es que pase lo mismo que con Fernando. Tienen q diferenciar los buenos los que van y los giles que hacen bardo.»

«Malos tratos de parte del personal de seguridad y miembros del Staff de Groove, vi como sacaron a una persona por pedir cordialmente que no traten mal a un chico, después los de «Prevención» (Que realmente están para PREVENIR) Salieron con este miembro del Staff del complejo, fuera de las vallas de seguridad para insultar y agredir por ser «MORALISTA, este miembro del Staff lo invitaba a pelear, por haberse metido cuando el agredía a una persona.»

«Los porteros son agresivos con cualquiera que se les atraviese, mal educados. Hacen pasar mal rato a la gente. No saben hablar, son simplemente animales e ignorantes. Si no les gusta atender al público, búsquense otro trabajo. Vergüenza da este lugar que le da laburo a personas así.

No se ve bien los artistas en el escenario de tanto humo. Bastante mal.

La gente fuma adentro y está permitido.»

«El personal del boliche trata muy mal a la gente, son agresivos, te empujan, te insultan sin motivo nunca vi algo así, el «CHINO» (Moro, de barba y Gorrita) parte del Staff estaba agrediendo a un chico insultando, le pedí que sea cordial y un seguridad me trabó sin necesidad por que nunca fui agresivo, para así sacarme del boliche, estábamos afuera esperando (Al lado del boliche) para volvernos con nuestros amigos, tranquilos y el personaje este salió con dos de PREVENCIÓN para amenazarme a mi y a mi hermano, nos apuraron, nos invitaban a pelear…Una vergüenza eso es lo que son.

¿Pará qué trabajan con gente si la van a tratar así? ¿El personal de PREVENCIÓN no está para prevenir conflictos? Incluso uno de sus compañeros que miraba todo desde la puerta me pidió disculpas por que no podía creer lo que hacían.

Fuimos con las intenciones de pasarla bien y terminamos pasándola terriblemente mal.»

«Estructuralmente hablando no está mal, si bien el lugar tiene una sola pista en todo el predio se escucha bien la música, abusan demasiado de la capacidad al punto de explotar el lugar de gente y particularmente creo que cobran mucha entrada para las comodidades que ofrecen sin mencionar que los tragos son caros y no tienen una buena calidad»

«Fui a la Tokyo Stream y vi como los de Seguridad tratan mal a la gente, son un asco, el de boletería una mala onda, había un moreno de barba gorrita super agresivo, estaba con el Staff se le re notaba lo pasadito.»

«En Groove Palermo, la seguridad trata muy mal a las personas, es un lugar que la gente va a divertirse, no una correccional.

Hay un flaco de gorra y barba que trabaja en el lugar que prepotea a los pibes»

«una verguenza que teniendo el boliche estallado de gente no se dignen a prender un ventilador. Con 15 grados de frio aun asi se siente un calor infernal adentro pero ellos no te prenden nada. Un desperdicio de lugar. Y mejor que ni salgan con la excusa del virus porque para meter cientos de monos adentro no tienen drama ahora para darles aire nada.»

«El lugar es muy chico para bandas que llevan mucha gente. Hacía un calor insoportable aunque afuera hacía 14 grados. No se ve bien salvo que estén adelante, lo que es casi imposible si está muy concurrido. El sonido no es de lo mejor. No es recomendable.»

EQUIPAMIENTO.:

• Sistema Array EV X-LINE X2-212/90 (6xlado) https://products.electrovoice.com/la/es/x2-21290/

• Sistema Sub-Array EV X-LINE X12-128 (4) https://products.electrovoice.com/la/es/x12-128/

• ElectroVoice TG7/RCM-28 – Iris Net Software

Monitores:

• 8 JBL VRX 915M https://jblpro.com/en-US/products/vrx915m

• 4 LABGRUPPEN IPD2400 Total 8 Mix

Consolas:

• Allen&Heath Dlive C2500(FOH) + CDM32

• Yamaha M7CL(MONITORES)

• Splitter patch 48CH

Micrófonos:

1 AKG 112

1 Shure Beta 91

8 Shure SM 58

8 Shure SM 57

4 Senhheiser 604

4 Sennheiser 614

2 Condenser BEHRINGER C2

1 Inalámbrico SENNHEISER EW100 G3/cap.835

10 Cajas Directas

3 Clamp LP

22 pies de Micrófono

• Pantalla P6 3 x 7 mts. (640 x 288 pixeles)

• HDMI o VGA IN

• PC con Resolume Arena

• Control en cabina o escenario segun requiera el show.

• Cenefa 640 x 96 pixeles