Grupo Núcleo realizó con éxito su evento de Fin de Año

El distribuidor y fabricante realizó un encuentro para celebrar el 2018 junto a las marcas, resellers, prensa y proveedores. Estuvieron presentes Lenovo, Intel, MS, Acer, Epson, WD, AMD, PCBOX, Brother, Asus, ASRock y SanDisk, entre otras compañías.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2018.- Grupo Núcleo, distribuidor y fabricante de tecnología, anunció que realizó con éxito su encuentro para despedir el año en el Peugeot Lounge, el pasado 12 de Diciembre, con más de 250 invitados entre marcas, clientes, entidades bancarias, resellers, medios de comunicación, influencers, y proveedores. Estuvieron presentes Lenovo, Intel, MS, Acer, Epson, WD, AMD, PCBOX, Brother, Asus, ASRock y SanDisk, entre otras marcas.

“Fue un evento excelente en el que, además de lograr un récord de convocatoria, hemos compartido un lindo momento con las marcas, clientes, entidades bancarias, y proveedores para empezar a delinear los objetivos para el 2019. Fue muy importante la asistencia de la prensa al igual que resellers y clientes. Presentamos toda la línea de Educación, Robótica, Impresión 3D y el lineal de Audio de PCBOX,” afirmó Mauro Guerrero, Presidente de Grupo Núcleo y agregó: “2018 fue año complejo, pero hemos crecido en capilaridad de clientes, mejorando nuestra oferta y logística que nos permitió llegar a todo el país. Logramos una venta federal, penetrando en diferentes segmentos. Otro objetivo cumplido fue plasmar los proyectos en los que la empresa trabajó en 2017, dentro del plan de reconversión tecnológica, tales como Smart City, Seguridad Integral aplicada a la tecnología, Instalación y Desarrollo de tecnología y educación.”

“Hemos vivido la reconversión del negocio de tecnología, por el ingreso de una mayor oferta en variedad de marcas y, también, por cambios en los hábitos de consumo. Implementamos nuevas estrategias de comercialización, exploramos nuevos mercados y realizamos alianzas con nuevas marcas,” destacó Luciano Huarte, Director General de Grupo Núcleo y subrayó: “Hemos readecuado diferentes líneas de productos y negocios, capacitando a nuestro personal, realizando inversiones en estudios de mercado, desarrollo de productos e inversión de capital en nuevos stocks. Hemos logrado junto a la asociación con varias marcas y fábricas tener un abanico de ofertas y desarrollo en tecnología para alcanzar los objetivos planteados en la facturación y seguir creciendo e innovando.”

“Con nuestra marca PCBOX hemos definido los objetivos de mantener el constante crecimiento en líneas de productos, priorizando el Diseño y la Innovación. Hemos logrado productos de excelente armonía entre precio y calidad y Grupo Núcleo será nuestro referente clave en Argentina,” sostuvo Maximiliano Gonzalez Kunz, Chairman de PCBOX y añadió: “Seguiremos explorando nuevos nichos de negocios, lanzando nuevas categorías, seguir presentes en las categorías de Tablets y Audio, por ejemplo, y, por sobre todo, mejorar las ofertas de la marca para llegar mejor a los usuarios.”

“Para 2019 vamos a seguir trabajando muy fuerte con las marcas y sumando nuevos fabricantes para la distribución en Argentina. Un año que seguirá marcado por varios cambios en el mercado. Seguiremos explorando nuevos segmentos de negocios, lanzando nuevas categorías. Vamos a trabajar con cada marca, presentando productos de tecnología aplicada a la Educación, ampliando nuestro portfolio y acercando la tecnología al Aula. También seguiremos creciendo en el mercado de Energías Renovables con nuestros equipos Led; y, como siempre, acercando la tecnología a todos los puntos del país y explorando nuevos mercados con proyectos de desarrollo, de ventas, de instalación, generando nuevos mercados con nuestra solución móvil “Aulas Móviles”, pensada para acercar la tecnología a la educación,” especificó Guerrero.

“Grupo Núcleo tiene todas las marcas, todas las variantes, todos los medios de pago, y todo lo que hace falta para no perder ninguna venta. Negocios verticales tales como educación, vialidad, luces led, y demás herramientas para que estemos a la vanguardia de todo. Más allá de los canales de venta que todos conocen de nuestra empresa, tenemos otras divisiones de negocios entre las que se destacan los Planes de afinidad, Blister Pack y la División de Educación y verticales,” resumió Luciano Huarte.

“Vamos a trabajar con mucho foco con ADN, Aula Digital Nativa, nuestra División dedicada a la Transferencia de Conocimiento. En 2018 fuimos elegidos para ser parte del proyecto Ruta 40 del Ministerio de Educación de Nación. Ganamos la licitación y entregamos el Camión que recorre la ruta. Se trata de un Tráiler con apertura de ambos lados que se convierte en un laboratorio de experiencias tecnológicas. De esta manera hemos abierto un nuevo mercado de la mano de los Trailers, pero con especial foco en la tecnología aplicada a la educación. El ministerio de Educación necesitaba eso y ahí estuvimos con la mejor propuesta para realizarlo,” dijo para concluir Mauro Guerrero.

Entre las soluciones de ADN se destacan: tablets, convertibles y notebooks, muebles de carga inteligente, guarda y transporte de dispositivos, software participativo de gestión de clases, con Access Point con repositorio de datos, Kits modulares de electrónica, Laboratorio de Ciencias, y Kits Makers para estimular la creatividad, introducirse en la electrónica y la programación robótica educativa e impresión 3D. La División Educativa cuenta con una mesa de ayuda permanente y un gabinete de apoyo técnico-pedagógico, que favorece las aplicaciones colaborativas entre los distintos establecimientos, documentará los sucesos e interactuará con organismos oficiales y privados contribuyendo a la mejora de la calidad educativa en los procesos de educación formal, no formal y social.

Acerca de Grupo Núcleo

Grupo Núcleo es una empresa de capitales argentinos, fundada en Mar del Plata en 1996, se especializa en la fabricación y comercialización de productos, insumos y accesorios tecnológicos con desarrollo nacional e internacional. La empresa cuenta con más de 200 empleados, entre los que se destacan, profesionales y especialistas en tecnología que brindan atención personalizada y servicio post-venta.

Grupo Núcleo posee tres centros logísticos en Argentina, uno se encuentra ubicado en su Fábrica de Chaco 1670, Mar del Plata con más de 5.000m², la misma cuenta con un robot para la fabricación de memorias y placas electrónicas, y con un sector de armado y ensamble de notebooks, tablets y PCs de la marca PCBOX. Los departamentos que funcionan en el edificio son: Administración y Finanzas, Créditos, RRHH, Ventas (Retail, Reseller y Corporativo), Armado y Ensamble, RMA, SMT, Logística, Compras, Marketing y Diseño, Sistemas, y Auditoría.

El centro de logística y distribución en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en Av. Brasil 3237, en el barrio de Parque Patricios, con un depósito de 2000m², showroom, salón de ventas, y áreas de Comercio Exterior, Marketing, Corporativo, Logística y Producción. El centro de logística y distribución Córdoba se ubica en General Paz 1536, Teléfono 0351 4728928 con un espacio de 400 mts2, con oficinas, depósito y personal con capacidad para abastecer al todo el NOA y CUYO.

PCBOX, INTEL, MICROSOFT, LG, HP, LENOVO, ALCATEL, ASROCK, ACER, ASUS, WD, AMD, BROTHER, EPSON, LOGITECH, SEASONIC, MOULINEX, DIVOOM, SANDISK, CRUCIAL, AEROCOOL, KANY, GMX, TOTOLINK y VICTROLA son algunas de las marcas que importa y distribuye la compañía.

Grupo Núcleo lanzó en 2011, PCBOX, su propia marca y el desarrollo de productos propios mediante el ensamblado de computadoras (Pc y All in one, notebooks, netbooks y tablets), con garantía a nivel nacional y con más de 200 servicios oficiales en Argentina. Marcas líderes como Intel y Microsoft, reconocen a la planta de ensamblado PCBOX como una planta modelo en el país y participan activamente en la capacitación de los técnicos que trabajan en la empresa, incorporación de maquinarias y visitas que garantizan y certifican la mejora continua. Para mayor información puede ingresar a www.gruponucleo.com.ar