Hackers: Actualiza tus instalaciones de Chrome … “tan rápido como en este mismo instante”

La vulnerabilidad permitió a los atacantes recopilar datos de los usuarios que abrieron archivos PDF dentro del visor de PDF incorporado de Chrome.

El jefe de seguridad de Chrome, Justin Schuh, posteó en su cuenta personal de Twitter para anunciar el arribo del nuevo software y advertir sobre la aparición de una amenaza que afectaba al navegador. La mega tecnológica Google decidió implementar una nueva actualización a su navegador, Chrome, a raíz de la aparición de un fallo inesperado.

“Actualiza tus instalaciones de Chrome … tan rápido como en este mismo instante”

Justin Schuh

https://chromereleases.googleblog.com/2019/03/stable-channel-update-for-desktop.html

El nuevo Chrome se desarrolló para hacerle frente a un ataque denominado “Día cero”, una brecha de seguridad que los hackers hallan en softwares y aplicaciones y cuyos diseñadores no supieron detectar con antelación.

Last week we got to deal with a real 0day chain and a faux 0day at the same time. I wonder which one will get more attention? 🤔 https://t.co/DfeyoB7geY

— Justin Schuh 🗑 (@justinschuh) 6 de marzo de 2019