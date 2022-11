Trio: Bárbara Diez esposa de Horacio Larreta lo mandó al frente por su calentura con Milagros Maylin.

«Yo me casé para toda la vida”: la esposa de Larreta comentó un posteo donde el jefe de Gobierno saludó a su novia por su cumpleaños. La actual esposa de Larreta lo mandó al frente. Implosiona la candidatura del infiel. Sí fue infiel con su esposa será infiel con el electorado, de hecho no cumplió nada de lo que dijo en su campaña, Larreta miente. Hace un mes, Rodríguez Larreta reveló su noviazgo. Quedó claro que la que le va hacer explotar la campaña a Larreta no será el Kirchnerismo, será Bárbara Diez con un posteo. Larreta ya era una mala persona antes de ser infiel. Nunca se aclaró a la sociedad el tema del abortó privado de Milagros Maylin, que es el que hizo detonar su matrimonio.

Barbara Diez en el fondo tiene razón sobre LARRETA. si garcó a la madre de sus hijas, nos va a garcar a todos los argentinos — ALE*desde Cementerio de Boulogne* (@a3sol) November 13, 2022

¿Qué es ser un Garca en Argentina?

Persona que ocasiona daño o menoscabo material o moral a otra persona, o esposa

El posteo de Rodríguez Larreta rápidamente se viralizó y algunos usuarios decidieron arrobar a la exesposa del mandatario porteño, Bárbara Diez, quien recogió el guante y avaló las críticas a su exmarido.

Barbara Diez está a dos minutos de hervir un conejo pic.twitter.com/tmiraL5sEh — Carla (@KrCarlit) November 12, 2022



“¡Feliz cumpleaños Milagros Maylin! La mujer que saca lo mejor de mí cada día, la que me hace reír sin parar. La que, con su corazón enorme, ilumina todo lo que la rodea. Generosa, talentosa y siempre dedicada a los demás. Deseo verte cumplir muchos sueños hoy y siempre. Te amo”, escribió, junto a un carrusel compuesto por dos fotos en donde se la ve sonreír, mientras la ilumina un rayo de sol. Asimismo, republicó el posteo en sus Historias de Instagram y lo acompañó con un simple “te amo”.

“Sin ninguna necesidad este posteo adolescente cuando todos sabemos que es muy difícil de leer para su ex esposa y familia… innecesario. Qué lástima”, fue el comentario de una usuaria del que se hizo eco la organizadora de eventos, que respondió: “Muchas gracias por tu apoyo y amor. Gracias de corazón. Yo me casé para toda la vida”.

El 13 de octubre, Horacio Rodríguez Larreta blanqueó su nuevo noviazgo tras meses de rumores y especulaciones. En diálogo con Luis Novaresio, manifestó: “Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso”.

Y agregó: “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”.

Con una enorme sonrisa y con la intención de que no quedara lugar a dudas, recalcó: “Es una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada. Es muy graciosa, tiene mucha energía positiva, mucha buena onda. Es también muy sensible y familiera. Realmente, estoy muy feliz”.

Sin embargo, remarcó: “Soy muy cuidadoso y prudente [sobre mi vida privada]. Lo hago para proteger a mis hijas. No exponerme es una forma de cuidarlas”. El economista es padre de Manuela, Paloma y Serena, fruto de su relación con la empresaria Bárbara Diez, con quien estuvo casado durante 20 años.

Fuí infiel… ¿Confieso? ¿Qué es ser fiel e infiel?

Del latín infidelĭtas, la infidelidad es aquello que se produce cuando un individuo no respeta la fidelidad que le debe a alguien o algo. Una persona fiel es quien se comporta con lealtad, mantiene un compromiso asumido o desarrolla algo con precisión. El individuo infiel, por lo tanto, hace exactamente lo contrario.

¿Qué quiere decir ser fiel?

La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. También es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás.

Dice el refrán que un tropezón cualquiera da en la vida. Pero hay “tropezones” como la infidelidad, que provocan graves daños a terceros. Así como hay quienes son incapaces de engañar a su pareja, existen los infieles crónicos y también los que, alguna vez – por debilidad, porque la relación no estaba firme o por alguna otra razón – engañaron a la persona querida y luego se arrepintieron.

No puede ser que HLR humille a su mujer de esta manera pública. No están divorciados formalmente. Pobre Bárbara Diez. pic.twitter.com/2HvUIGLWeE — Santiago Oría (@Santiago_Oria) November 12, 2022