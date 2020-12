Horacio Rodríguez Larreta: Dejó de hacer la plancha. Fín de zona de Confort.

Compartí :-) .









Horacio Rodríguez Larreta. Fin de zona de Confort. El fin de la plancha eterna.

En la guerra por el poder, el Gobierno Nacional forzó a Horacio Rodríguez Larreta a salir de su estado de confort que le dejó el anterior presidente. Ahora en este momento deberá pensar si la Ciudad necesita cambios cosméticos como plantitas, canteros, o hacer veredas donde hay veredas. Es que el Gobierno Nacional le quitó para el año 2021 una friolera suma de dinero. Hace años que Horacio Rodríguez Larreta gobierna con la comodidad de tener una billetera llena como la que le diera su familia en su infancia.

Al igual que Macri jamás trabajó para ganarse el mango, ni sabe lo que es el hambre o no poder pagar el alquiler o atrasarse en el pago de las expensas. Ayer se le terminó la ficha. La noticia es que el gobierno nacional lo seleccionó para pegarle solo a él. Es el que mejor está posicionado para competirle al Gobierno Nacional en las «Presidenciales 2023». Por eso tanto bondi.

Vamos a ver como desde el Gobierno Nacional le van a dar manija al despeinado Milei, es el único que le drena votos a Horacio. Hoy Milei es la «estrellita» de la «nueva política» que puede llegar a sacar un 15% de todo el electorado. Milei solo le resta a Horacio.

Que dijo Horacio Rodríguez Larreta. Ahora tendrá que hacer política.

Hace 11 semanas hice una conferencia de prensa alertando sobre el avance del Gobierno nacional sobre la autonomía de la Ciudad y los recursos de millones de argentinos que viven, trabajan y estudian acá. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) December 1, 2020

«Una diputada del oficialismo manifestó que nuestra autonomía es reversible. ¿Esto qué quiere decir?, ¿que quieren sacarle la Policía a la Ciudad? ¿Quieren sacarle la Seguridad a la gente para que la calle sea tierra de nadie y que barrabravas violentos puedan tomar la Casa Rosada como el otro día?”

“La Policía de la Ciudad es una fuerza profesional, muy bien equipada y entrenada, que con mucho esfuerzo y trabajo ha logrado bajar los delitos en la Ciudad a los niveles mas bajos en mucho tiempo. Y tenemos que seguir mejorando. Pareciera que quieren desfinanciar, o incluso quebrar a la Ciudad para llevarla al límite del sometimiento”.

“Los 65.000 millones de pesos que la Ciudad deja de percibir se traducen directamente en el 88% del presupuesto de salud. Equivale a menos patrulleros. Equivale a la construcción de 217 escuelas primarias, a 13.000 viviendas nuevas en barrios populares; a la construcción de 475 kilómetros de cloacas y pluviales; a la construcción de obras y al mantenimiento del espacio público”.

“El decreto, ahora la ley; el Consenso Fiscal y la denuncia penal que nos metieron por los episodios durante el velorio de Diego, se suman a ataques políticos a la Ciudad y a mi mismo en forma personal. Todo esto muestra que hay un clara intención política. Y no es que me afecte a mi, a la Ciudad o a los porteños. Esto afecta a toda la Argentina. Porque este camino solo profundiza la grieta que tanto mal le ha hecho a nuestro país. Ahora, no cuenten conmigo para agrandar esa grieta”.

“El Gobierno acelero contra-reloj y a las apuradas tanto el tratamiento en comisión como el llamada a la sesión para el ultimo día hábil de sesiones ordinarias. No hay antecedentes de tanta premura ni tanta improvisación”.

Y enumeró: “Primero, se mantiene el recorte mientras duren las negociaciones. Es decir, nos invitan a debatir algo mientras ejecutan la decisión que ya tomaron. Segundo, la base de calculo que se toma para la negociación no se corresponde con lo que cuesta garantizar un servicio de seguridad. Y tercero, se le pide opinión a un organismo que no es imparcial. La Comisión Federal de Impuestos está compuesta por un representante de cada provincia y del Gobierno Nacional, que ya han manifestado, incluso públicamente, su posición favorable a ellos en este conflicto”.

“El Gobierno nacional dice que nos propone dialogar. Pero en realidad, es como si nos invitara a jugar un partido en el que ellos ponen una cancha que ya está inclinada, designan al árbitro y encima el resultado ya está decidido”

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro le contestó a Horacio.

Si no te quedó claro @horaciorlarreta aquí te lo explica con detalles el jefe de la bancada el groso de Máximo Kirchner 👏👏👏✌️ #LarretaEsMacri pic.twitter.com/9xzF7XtQcd — Mai Te2 (@mayte19061311) December 2, 2020

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, defendió enfáticamente la reasignación de fondos de la Ciudad de Buenos Aires, al afirmar que «se está corrigendo lo que estuvo de más» y acusó a la oposición de querer «una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias».

«Corregir no es quitar. Estamos corrigiendo lo que estuvo de más. En 2016, aprovechando la transferencia de la policía a la CABA, Macri aumentó de manera desproporcionada y con una clara finalidad partidaria los recursos que le correspondían, de un 1,40% a un 3,75%», sostuvo De Pedro en Twitter.

Tras ello, pidió a los dirigentes de Juntos por el Cambio que critican los cambios impulsados en ese sentido por el Gobierno nacional que «sean honestos con los vecinos» y aseveró que «los fondos para el funcionamiento de la policía están garantizados».

También lanzó un reproche a las autoridades del Gobierno porteño: «Además, el Estado nacional aportó 70 mil millones de pesos para enfrentar el COVID en la ciudad», aseveró.

Sobre el tratamiento de las modificaciones a las partidas para la Capital Federal, De Pedro dijo que «el Congreso es el ámbito para esta discusión».

«Si pierden la votación, dicen que es un ataque. Si la mayoría de los gobernadores -que representan el federalismo- opinan en contra, es un ámbito sesgado», sostuvo.

«Pareciera que quieren una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias. Es hora de que entiendan que el país no tiene dueños y la República es de iguales», completó.























Links Interesantes

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires.