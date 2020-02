Compartí :-) .







La 2 edición del Salón Moto reúne a los grandes protagonistas de la industria de la motocicleta y a sus very fast fanáticos para compartir máquinas, lanzamientos de prototipos, presentaciones de nuevos modelos y las últimas tendencias,o in lo out, y se llevará a cabo entre el 22 y 25 de Octubre en el predio de La Rural en Palermo.

En dos ruedas.

Durante estas jornadas se podrán conocer las novedades de la industria de motos sino también disfrutar de shows e innumerables actividades.

Durante el primer acontecimiento que se llevó a cabo entre el 25 al 28 de octubre del 2018 en La Rural, reunió a toda la industria de la motocicleta argentina y fue organizado por La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina, siendo visitada por algo más de 60.000 personas.

Durante la muestra pasada participaron 80 expositores y 120 marcas realizando alrededor de 50 lanzamientos.

Más info ende motos en La Rural

https://palermonoticias.com.ar/el-salon-moto-2020-en-argentina-ya-tiene-fecha/