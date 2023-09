La residencia de los presidentes

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Pisar sus baldosas es recorrer las páginas de una historia que funda muchos de los pilares que hemos sostenido como banderas de la humanidad.

La historia, no impide vislumbrar la elegancia tradicional combinada con una serena vista vanguardista que resulta de la última renovación.

Un monumento en belleza y en valor histórico no sólo por sus visitantes, sino por lo que sus paredes representaron para el devenir de los hechos. Incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, The Willard InterContinental ha sido un elemento fijo en el centro de Washington durante tres siglos. Debutó en 1816, cuando el Capitán John Tayloe construyó seis casas adosadas en la intersección de 14th Street y Pennsylvania Avenue. Luego, Tayloe arrendó la ubicación a Joshua Tennyson, quien la usaría como el sitio de un nuevo hotel. Las estructuras luego cambiaron de manos varias veces durante las próximas décadas, operando bajo varios nombres a lo largo del proceso. Henry y Edwin Willard finalmente compraron todo el bloque en 1850 y lo rebautizaron como Willard’s City Hotel. Posteriormente, los dos hombres unirían todos los edificios detrás de una fachada común por primera vez en su historia. Esta versión del hotel permanecería activa hasta que se cerró para someterse a una extensa serie de renovaciones en 1900. Finalmente asumió su apariencia actual cuando se relanzó aproximadamente un año después. Los Willard continuaron administrando el negocio durante las siguientes cuatro décadas y finalmente lo vendieron a nuevos propietarios en 1946. Pero el hotel atravesó un período de considerable declive y cerró durante la década de 1960. Afortunadamente, la salvación llegó poco después en la forma de Pennsylvania Avenue Development Corporation (PADC). Junto con Oliver Carr Company y Golding Associates, lograron salvar el hotel de la demolición. El equipo también seleccionó a InterContinental Hotels Group para administrar la ubicación histórica tan pronto como se completó la restauración. Reapertura como The Willard InterContinental en 1986,

El Willard InterContinental también ha estado en el centro de la vida social y política de Washington durante años. El diplomático extranjero Francis Napier celebró un famoso baile en The Willard para marcar el final de su carrera histórica como embajador británico en los Estados Unidos. Una delegación de enviados japoneses que incluía príncipes, aristócratas y nobles residió en el hotel mientras finalizaban uno de los primeros acuerdos comerciales entre su país y los Estados Unidos. Aquí también se fundó el Club Nacional de Prensa. Julia Ward Howe escribió «El himno de batalla de la República» durante un hechizo en el hotel. Y el Dr. Martin Luther King Jr. escribiría su discurso «Tengo un sueño» dentro de The Willard casi un siglo después. Los ex presidentes también se han sentido especialmente atraídos por el hotel. Celebrada como «la residencia de los presidentes», todos los EE.UU. President ha visitado o se ha alojado en The Willard desde la década de 1850. Abraham Lincoln fue introducido de contrabando en el hotel poco antes de su inauguración, para evitar varios intentos de asesinato. Los invitados a menudo encontraban a Ulysses S. Grant en el vestíbulo bebiendo whisky y fumando sus puros característicos. La Liga de Naciones de Woodrow Wilson también comenzó a tomar forma aquí, cuando comenzó a organizar reuniones en el hotel para la Liga para Hacer Cumplir la Paz.

Calvin Coolidge incluso prestó su segundo juramento presidencial en The Willard luego de la muerte de Warren G. Harding en 1923. Miembro de Historic Hotels of America desde 2010, The Willard InterContinental es verdaderamente uno de los monumentos históricos más ilustres de la nación.