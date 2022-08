Larreta gastará 1000 millones para hacer una Playa de Arena

El «Guason» Larreta trabaja para gastar la que no es de él. Pero ahora quiere gastar 1000 millones en una playa de arena. Cuando los políticos desconectan de la realidad llegan estos proyectos que tienen como fin que ellos ganen plata y que vos vecino pierdas.

El Gobierno porteño publicó este lunes en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires las bases y condiciones para la obra «Parque Costero BA», una playa pública de tres hectáreas que estará ubicada sobre tierras ganadas al Río de la Plata, en la Costanera Norte, y a cuya obra destinará un «presupuesto oficial» de $1.047 millones.

El «presupuesto oficial» para la obra «asciende a $1.047.189.182,72 a valores del mes de julio de 2022, con un anticipo financiero del 15%», establece la resolución de la jefatura de Gabinete porteña, a cargo de Felipe Miguel.

En el marco del Plan BA Costa el GCBA anunció la construcción de un parque nuevo en la Costanera, el BA Playa, ubicado en la Costanera Norte a la altura de la Av. Rafael Obligado al 6551 (Comuna 13).

Para la construcción del BA Playa se va a rellenar 2.5 hectáreas del Río de la Plata y se van a gastar $1.047 millones de pesos. Este nuevo espacio tendrá las características de una playa pública con arena.

A simple vista, esta decisión podría considerarse oportuna y necesaria en el marco de recuperación de la costanera y de la relación con el río.

Pero lamentablemente estamos frente a otro delirio urbanístico sólo fundado en la voluntad del GCBA de sostener las explotaciones comerciales (restaurantes y boliches) y las privatizaciones en la Costanera Norte.

La creación del Distrito Joven tuvo por objeto camuflar la reprivatización de este sector de la Costanera Norte que había sido privatizado en los años ´90 transformándose en un polo gastronómico y bailable.

El BA Playa estará ubicado en el Sector N° 2 del Distrito Joven. En este espacio se encontraban los restaurantes Rodizio, Tequila y Gardiner, y el boliche Pacha.

Las concesiones empezaron a vencerse y el GCBA, en algunos casos prorrogó dichas concesiones o avanzó con el otorgamiento de nuevas concesiones en violación a la Ordenanza N° 46.229.

Esta zona de acuerdo al Código de Planeamiento, vigente antes de la creación del Distrito Joven, estaba zonificada como Urbanización Parque (UP), es decir, estaba destinada a ser un gran parque público de acuerdo al mandato de los arts. 8 y 27 de la Constitución de la Ciudad.

La Ordenanza N° 46.229, del año 1993, en su art. 1, establece que desde su promulgación está prohibido otorgar concesión, cesión transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público , se encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal. En consecuencia, los predios zonificados como UP deben ser públicos y espacios verdes y además no pueden ser concesionados ni permisionados, es decir, privatizados. Posteriormente, con fecha 07/06/1994, dicho cuerpo legislativo sancionó la Ordenanza N° 47.666 que, en el mismo sentido y específicamente respecto de la Ribera del Río de la Plata, establece «prohíbase en la rambla Costanera Norte el otorgamiento de permisos de ocupación, uso y explotación, cualquiera sea su índole».

El GCBA previendo futuras acciones judiciales por violar la Ordenanza N° 46.229 y la Ordenanza N° 47.666, decidió establecer por ley una excepción a la prohibición de privatizar espacios zonificados como Urbanización Parque (UP).

Cómo será la playa de la Ciudad

Este parque costero, que es parte del «Plan BA Costa» anunciado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en abril último, consiste en una «playa pública para seis mil personas», ubicada en Avenida Costanera Rafael Obligado 6551, al lado del complejo privado «Parque Norte».

Según lo anunciado, la playa «contará con juegos de agua, un muelle para pescadores y se complementará con una defensa costera de hormigón escalonada de 860 metros de extensión».

La nueva playa es parte también del Distrito Joven, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad que fue aprobada en la Legislatura local en 2018 y abarca cinco sectores de la Costara Norte de la ciudad, los cuales comienzan en el Parque de la Memoria y finalizan en Costa Salguero, con unos siete kilómetros de extensión, pasando frente al Aeroparque metropolitano.

De acuerdo con la ley aprobada en 2018 (N° 5.961), el objetivo es que el «Distrito Joven – Costanera Norte» sea una zona destinada a espacios recreativos, culturales, gastronómicos y de entretenimiento.

BA Playa estará ubicada en el Sector 2 del Distrito Joven, donde funcionaron varios restaurantes y discotecas.

Críticas

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) advirtieron en un comunicado que «estamos frente a otro delirio urbanístico sólo fundado en la voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de sostener las explotaciones comerciales -restaurantes y boliches- y las privatizaciones en la Costanera Norte».

En este sentido, desde el ODC cuestionaron al Gobierno porteño porque «decidió rellenar el Río de la Plata para construir el BA Playa en vez de recuperar los predios de las concesiones vencidas».

El Observatorio menciona entre sus argumentos los artículos 8 y 27 de la Constitución local, los cuales establecen, respectivamente, que «los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación» y que las áreas costeras deben ser «recuperadas».

INCONSTITUCIONALIDADES

El GCBA sigue desbocado en su afán de entregar el contorno ribereño para explotaciones privadas. Todo esto se realiza en completa violación de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que dispone que los “espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación” (Art. 8) y que se debe instrumentar un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve “la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común” (art. 27)”.

El Consejo de Planeamiento Estratégico, órgano creado por la constitución y que está integrado por más de 200 espacios de la ciudadanía, aprobó el “Plan de Estrategias para la Gestión Integrada del Sector de la Ribera del Río de la Plata: Buenos Aires y el Río de la Plata”. En la página 60, se propone la “derogación del Distrito Joven, ya que condiciona el futuro urbano del Contorno Ribereño”. También, en este plan, se apoyó al Proyecto de ley N° 2596-P-2020 “Creación del Parque público Nuestro Río y desprivatización de la Costanera Norte” impulsado por “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, entre otros colectivos. Este proyecto de ley tiene el objeto de desprivatizar la Costanera Norte e impedir su reprivatización que está siendo impulsada desde el marco del Distrito Joven.

El “Contorno Ribereño” no está definido en la Constitución ni en ninguna ley de la Ciudad. El COPE en su el documento “Aportes al Plan de Sector de la Ribera del Rio de la Plata”, materializa el “Contorno Ribereño” como el perímetro que define la costa hasta el límite jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires con el municipio de Vicente López (Arroyo Raggio), la Avenida Cantilo, el Paseo del Bajo, la Avenida Alicia Moreau de Justo, el bajo Autopista, la rambla del barrio de La Boca, el límite jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires con el municipio de Avellaneda (Río Matanza Riachuelo) y el Río de la Plata.

En este Plan también se reconoce que la totalidad del polígono del Distrito Joven se encuentra dentro del “contorno ribereño” y, por lo tanto, debe cumplirse con el mandato del art. 8 de la Constitución de la Ciudad.

Por otra parte, los rellenos se encuentran prohibidos por el Plan Urbano Ambiental, ley de mayor jerarquía que el Código Urbanístico y que la ley del Distrito Joven.

El art. 9.c.e. del Plan Urbano Ambiental (Ley N° 2930), ley de máxima jerarquía en la ciudad luego de la Constitución, establece que se debe “preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes”. Esta Ley fue aprobada en el año 2008.