La Ciudad inauguró el Parque Ferroviario de Palermo, ubicado paralelo a las vías del Tren San Martín que correrá elevado desde Palermo hasta La Paternal. En estemismo lugar hace años intentaron violar a una periodista y en este mismo lugar estaba la villa Palermo Hollywood que fue desalojada hace años. Es la división natural de Palermo Hollywood y Palermo Soho.

Cuando esté terminado por completo sumará 26.500 metros cuadrados de espacios verdes. El parque tendrá un kilómetro de longitud y estará limitado de un lado por el viaducto y por el otro por una calle con bicisenda paralela a Godoy Cruz.

Fue diseñado por los arquitectos Mario Boscoboinik y Jorge Iribarne, quienes resultaron ganadores del concurso organizado por la Sociedad Central de Arquitectos.

El espacio verde será una continuidad de la Plaza de la Ciencia inaugurada por Cristina Kirchner durante su segundo mandato, sobre la calle Godoy Cruz entre Paraguay y Soler. El parque tendrá dos módulos de dos cuadras de largo, mientras que después de Honduras habrá calles abiertas desde y hacia Juan B Justo.

“Era un galpón oscuro y en desuso que transformamos en una nueva plaza en Palermo para que los vecinos disfruten en familia o con amigos”, describió el jefe de Gobierno.

El proyecto tiene como objetivo principal integrar Palermo Soho y Hollywood, hoy divididos por las vías y algunos paredones lindantes a la avenida Juan B. Justo, y brindar a los vecinos actividades culturales, deportivas y recreativas en un solo lugar.

En pocos meses el parque tendrá una senda aeróbica de dos kilómetros de extensión, senderos para caminar, sectores de estar con lomadas y desniveles, nuevo arbolado, parquización, isla de ejercitación, sector de skate, jardín sensorial, iluminación LED, playón para deportes y dos patios de juegos.

El gobierno ya comenzó a subastar los terrenos que se extienden a lo largo de Godoy Cruz y que se convertirán en cotizadas viviendas frente al nuevo parque. Hasta ahora se vendieron dos de las tres parcelas que salieron al mercado y que la empresa Palermo Green compró meses atrás.

La nueva construcción contará con un circuito aeróbico, además de juegos para niños, bicisendas y diferentes especies de árboles. Además está prevista una alineación de tipas a lo largo del y jacarandás en las calles transversales. El parque se completará con algarrobos y paloborrachos en los sectores próximos al ferrocarril.

Un proyecto controvertido



a) En el sector este, de mayor superficie, un trazado curvo continuo, materializado por construcciones de altura uniforme, define un gran espacio verde, de 1 Km de longitud, que incorpora la Plaza de la Ciencia frente al Polo Científico-Tecnológico.

b) En el sector Oste, entre La Av. Juan B. Justo y las vías, se continúa y amplía el trazado de la calle Darwin, para generar un espacio abierto intermedio que se extiende hasta la calle Soler y finaliza en una plazoleta triangular. Las dos manzanas nuevas prevén torres de hasta 50m de altura, sobre un basamento continuo de 15,50m, igual al establecido para las manzanas linderas con codificación E3.

c) En el corredor ferroviario, actualmente a nivel, se mantendrán los cruces ferroviarios existentes y se propone transformar dos de ellos, Gorriti y el nuevo de Costa Rica, en pasos bajo nivel, aprovechando que la cota de la vía está alrededor de 1,70m por sobre Godoy Cruz y Av. Juan B. Justo, lo que requiere descender solamente 3,00m en Gorriti, para permitir el transito de colectivos y 2,00m en Costa Rica para autos particulares.

d) El tejido urbano. En concordancia con lo planteado en el punto 4.4.1.” Código Urbanístico” del Plan Urbano vigente, la normativa debe concurrir a dos objetivos principales: conformar un espacio público y un tejido edilicio de calidad, entendiendo en ese concepto a sus características ambientales y morfológicas.

e) El parque. Alguien dijo que en la actualidad, el mayor lujo es el vacío. Cabría acotar que es así cuando está adecuadamente definido. El proyecto prevé una alineación de tipas a lo largo del paseo curvo, como en Godoy Cruz y jacarandás en las calles transversales. La forestación se completará con algarrobos y paloborrachos en sectores próximos al ferrocarril, para no comprometer el buen asoleamiento del verde. Su trazado permite incorporar, de modo transitorio o permanente, las superficies del área del ferrocarril no ocupadas por la actividad.

Concurso Playa Ferroviaria Palermo Premio Primer Lugar Arquitectos Mario Boscoboinik, Jorge Iribarne Ubicación Palermo, Argentina Colaboradores Julián Santarsiero, Pablo Vrecic y Javier Herrera Año Proyecto 2013

2013 años de conflictos

El titular de la Anses, Diego Bossio, resolvió “objetar” ante la Sociedad Central de Arquitectos el otorgamiento del primer premio del Concurso para el Desarrollo de un Plan Maestro en la Playa Ferroviaria de Palermo, del que resultó beneficiario un funcionario del gobierno porteño. Tal como publicó Página/12 el 2 de mayo del 2013, el ganador del concurso resultó ser el arquitecto Mario Boscoboinik, director de Fiscalización y Control de Obras del gobierno porteño. “Esta persona no debería haberse presentado, porque no podía cumplir los requisitos para ganar el primer premio”, dijo Bossio a este diario. Es que, para la Anses, promotora del concurso, la condición de funcionario público de Boscoboinik “constituye un claro impedimento legal para su participación”. El otorgamiento del primer premio al funcionario porteño había sido cuestionado por el legislador Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico). “No es ético que un funcionario tenga que controlar las obras de su propio proyecto”, afirmó el legislador, quien no cuestionó la transparencia del concurso, pero pidió la renuncia de Boscoboinik. “Como promotor del concurso, me veo en la obligación de objetar la decisión adoptada en el marco del jurado”, dijo Bossio a este diario. “Estamos llevando adelante este proceso con total transparencia y de cara a la sociedad, por lo que no vamos a permitir que cuestiones de esta naturaleza dejen la más mínima duda.”

Si el jurado resuelve anular el primer premio, el proyecto ganador sería el que fue calificado en segundo término. Algo que no ocurrió, teniendo en cuenta que estamos en el 2019.