Las vacunas contra el Coronavirus no generan confianza en todo el planeta.

A todas las vacunas les falta los tiempos necesarios para que sean confiables, Todas han acelerado los tiempos. Hay diferencias importantes entre países: en China el 90% de los ciudadanos asegura que se pondría una vacuna probada, segura y eficaz, un porcentaje que en Rusia cae al 55%. En España siete de cada 10 ciudadanos optarían por inmunizarse. En Polonia, en cambio, el 30% de sus habitantes rechazan la inmunización. ¿En Argentina?

Alertan que, al enorme desafío de lograr desarrollar una vacuna segura, eficaz, a gran escala y que pueda distribuirse de manera equitativa, ahora hay que sumar la reticencia creciente de muchos ciudadanos a vacunarse, lo que podría retrasar los esfuerzos globales para intentar lograr inmunidad de grupo.

Una vacuna genera confianza por su proceso científico, por su seguridad y eficacia, por los antecedentes del laboratorio. Una vacuna no genera confianza porque la promocione un famoso.

Las vacunas no generan confianza… Pero ¿qué es la Confianza?

En sociología y psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deberá actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones y de valores.

La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne al futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo.

La confianza es la seguridad hacia una persona firme que alguien tiene hacia otra persona o cosa. “Tengo la confianza necesaria para derrotar al rival”. Confianza se refiere, por otra parte, a la familiaridad en el trato:“No hace falta que te peines cada vez que voy a tu casa, ya tenemos bastante confianza”, “¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? Nunca te di semejante confianza”. Para la psicología social y la sociología, la confianza es una hipótesis que se realiza sobre la conducta futura del prójimo. Se trata de una creencia que estima que una persona será capaz de actuar de una cierta manera frente a una determinada situación: “Voy a contarle todo a mi padre, tengo confianza en que me entienda y me ayude”. En este sentido, la confianza puede reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona. En el ejemplo anterior, si el padre ayuda a su hijo, la confianza saldrá fortalecida; pero de lo contrario, la confianza se verá violada y, en el futuro, lo más probable es que el hijo no actúe de la misma forma. La confianza supone una suspensión, al menos temporal, de la incertidumbre respecto a las acciones de los demás. Cuando alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones y comportamientos. La confianza, por lo tanto, simplifica las relaciones sociales.

El término confiabilidad es usado generalmente para expresar un cierto grado de seguridad de que un dispositivo o sistema opera exitosamente en un ambiente específico durante un cierto período. La moderna concepción cuantitativa de la confiabilidad tuvo sus orígenes en la tecnología militar y espacial. Sin embargo, el incremento en la complejidad de los sistemas, la competitividad en el mercado, y la creciente competencia por presupuesto y recurso han originado la expansión de la disciplina a muchas otras áreas. Cuando la confiabilidad se define cuantitativamente puede ser especificada, analizada, y se convierte en un parámetro del diseño de un sistema que compite contra otros parámetros tales como costo y funcionamiento.

De acuerdo a la mayoría de las teorías que la abordan, se trata de una suspensión temporal de la situación básica de incertidumbre acerca de las acciones de los semejantes; gracias a ella, es posible suponer un cierto grado de regularidad y predictibilidad en las acciones sociales, simplificando el funcionamiento de la sociedad.

Esta explicación, típicamente funcionalista, corresponde a la orientación teórica de la mayoría de los autores que han abordado el tema; en la teoría estructural-funcionalista, la confianza se considera por lo general la base de todas las instituciones, y funciona como correlato y contraste del poder, consistente en la capacidad de influir en la acción ajena para forzarla a ajustarse a las propias expectativas.

El término se aplica a estadísticas (valores de confianza o índice de confianza) y también a medición y calibración de máquinas destinadas a medir una magnitud (grado de confianza de la medición).

El término aplicado a una organización o una empresa se refleja a base de varios factores como la calidad con la que realiza sus productos y por tanto de las evaluaciones de calidad, de códigos éticos y de su cultura o clima laboral, pero por encima de todo ello se refleja mediante el ethos de la empresa (hábitos de su corazón), lo que define su carácter y los rasgos que la distinguen de cualquier otra.

¿QUIEN SE VA A HACER CARGO SI NO FUNCIONA?

La UE celebró el anuncio de eficacia en la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, elogió los resultados promisorios de una vacuna contra el coronavirus anunciados hoy por los laboratorios Pfizer y BioNTech, mientras el mundo acumulaba más de 50 millones de contagios y de 1,2 millones de muertes por la enfermedad.

«Buenas noticias de Pfizer y BioNTech sobre resultados exitosos de sus últimos ensayos clínicos para una vacuna contra el Covid», escribió Von der Leyen en Twitter, y adelantó que la Unión Europea (UE) podría firmar «pronto» contratos por «hasta 300 millones de dosis».

Horas antes, los dos laboratorios -el estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech- anunciaron que en las pruebas realizadas su vacuna mostró ser «en un 90% eficaz», en base a los resultados de su ensayo en fase 3, abriendo con ello una esperanza de poder controlar en la primera mitad del próximo año la pandemia global.

En un comunicado, declararon que tenían previsto proveer hasta 50 millones de dosis de vacunas en el mundo en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021.

La CE había anunciado el 9 de septiembre pasado un acuerdo para reservar 200 millones de dosis de la vacuna desarrollada por esos laboratorios, con una opción por 100 millones de dosis adicionales.

La declaración de Von der Leyen -que fue repetida por la Comisaria de Salud, Stella Kyriakides- sugiere que la Unión Europea (UE) ejercerá esa opción por las dosis adicionales para un total de 300 millones.

En tanto, luego del anuncio de Pfizer y BioNTech, la Agencia Europea de Medicamentos (AEM) dijo que aún analizaba los resultados presentados por estos laboratorios aunque todavía no había recibido los «datos clínicos».

«A través de revisiones escalonadas, la AEM puede excepcionalmente evaluar información, a medida que se torna disponible, antes de su autorización de salida al mercado»

LA VACUNA CHINA AL BORDE DEL DESASTRE EN BRASIL



El laboratorio chino Sinovac se expresó este martes «confiado» en la seguridad de su vacuna experimental contra el coronavirus, luego de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), el ente regulador, suspendiera en forma temporaria los ensayos en más de 9.000 voluntarios en ese país tras la muerte de una persona.

«Estamos confiados en la seguridad de la vacuna», declaró Sinovac en un comunicado en el que afirmó que el incidente en cuestión no tenía «relación» con la vacuna.

Esta mañana, Dimas Covas, director del Instituto Butantan, el laboratorio público del estado de San Pablo que desarrolla en forma local la fase 3 de la vacuna china, dijo a la prensa que la suspensión se debió a «una muerte ajena al ensayo, es como si muriera en un accidente de tránsito».

Ayer, Anvisa había indicado en un comunicado que fue notificada de un «evento adverso grave» el 29 de octubre, aunque no explicó la causa específica de la suspensión de la vacuna Coronavac.

El organismo de control no dio detalles sobre lo ocurrido, pero indicó que esos incidentes podían incluir la muerte, efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y otros «acontecimientos clínicamente significativos».

El anuncio de Anvisa se produjo el mismo día en que la farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene un 90 por ciento de efectividad.

Las vacunas de Pfizer y Sinovac se encuentran en la fase 3 de los ensayos, la última antes de obtener o no el visto bueno de las autoridades reguladoras.

Ambas se están probando en Brasil, el país con el segundo mayor número de muertos por Covid-19 detrás de Estados Unidos, con más de 162.000 fallecidos.