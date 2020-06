Compartí :-) .













Puto, putita re puto, maraca, marimacho, etc, etc.. Orgullosos como la «Fábrica del humo», un grupo de chat de ex estudiantes de la Escuala 34, donde hacen competencia de «pelota» a «paleta», y se hacen preguntas muy de putos. Hoy se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, también conocido como Día del Orgullo LGBT o simplemente Orgullo LGBT,en inglés, LGBT pride, es una serie de actos que la comunidad LGBT celebra anualmente de forma pública para instalar la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene lugar el 28 de junio, día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall,Nueva York, Estados Unidos, de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Comentariosde los usuarios de Redes sociales: «El día del orgullo con mi privilegio de ser heterosexual, mi mensaje no es para colgarme de ninguna lucha, sino para reflexionar para adentro: criemos hijos que no reproduzcan más las violencias que hacen que algunos se sientan superiores a otras y sepamos que aún falta muchísimo»

Diputadas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y de la izquierda buscan avanzar en un consenso para poder sancionar en los próximos meses en la Cámara de Diputados un proyecto de inclusión laboral para las personas trans travestis, donde se dispone que el Estado Nacional deberá asegurar un cupo para contratar empleados de esta población.

La Comisión de Mujeres y Diversidad abrió esta semana el debate de un paquete de iniciativas que proponen que las personas trans travestis tengan un cupo entre el 0,5 por ciento y el 1,5 de en la Administración Publica Nacional, sistema de capacitación y financiamiento de microempredimientos.

Las organizaciones que agrupan a estos colectivos vienen reclamando que se establezca la inclusión para sus integrantes, ya que tienen graves problemas de acceder a un trabajo estable, debido a que en su mayoría se dedican al trabajo sexual y su nivel educativo es precario.

Los proyectos fueron presentados por las presidenta de las comisiones de Mujer, Monica Macha (Frente de Todos) y de Legislación del Trabajo Vanesa Siley; la secretaria parlamentaria del bloque, Cristina Alvarez, la diputada de Todos Gabriela Estévez, el diputado Leonardo Grosso, la radical Brenda Austin, y la diputada de izquierda Romina Pla, entre otros.

El 27 de octubre, tras ganar las elecciones dijimos que íbamos a construir un municipio feminista, disidente, plural, diverso, inclusivo, nacional y popular. pic.twitter.com/8kPRdPdQXA — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) June 28, 2020

GLOSARIO PUTO

A

Acoso (s) Bullying en inglés. Comportamiento agresivo repetido destinado a herir a alguien. Puede ser físico, mental, y/o emocional. No sólo las personas LGBT son objeto de acoso homofóbico o transfóbico. En los países europeos, la homofobia y la transfobia son con demasiada frecuencia causa de acoso.

Afeminado (adj) Un modo afectado o amanerado de comportamiento masculino; un estereotipo gay.

Aliados/as (s) Personas que no se identifican como LGBT pero apoyan la igualdad de las personas LGBT.

Androginia (s) Rechazo del modelo binario (ver Binario) y defensa del potencial de dinamismo o ‘fluidez de los géneros’. Muchas personas consideran que los estereotipos de género nos presionan desde la infancia para que nos atengamos a las pautas de comportamiento asociadas con el género que se percibe en nosotros.

Arcoíris (s) En inglés Rainbow. Emblema del orgullo LGBT. Su forma de expresión más utilizada es una bandera, que se llama a veces “la bandera de la libertad”. El rojo representa la vida, el naranja la curación, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el azul la serenidad/armonía, el violeta el espíritu.

El diseñador original de la bandera del arcoíris fue Gilbert Baker en 1978. La bandera de la paz se parece, pero no es igual: esta bandera de siete colores se basa en un diseño de Picasso y se enarboló por primera vez en una protesta en Italia en 1961.

Armario (s) –estar en el armario. (En inglés: closet, in the closet). Expresión utilizada para describir a lesbianas, gays y bisexuales que no declaran abiertamente su orientación sexual. Puede ser de modo total o parcial, dependiendo de los entornos en los que se viva abiertamente o no la propia orientación sexual. -Salir del armario: dar el paso para declarar abiertamente la propia homosexualidad o bisexualidad.

B

Bandera del Orgullo (s) Ver Arcoíris.

Binario (modelo binario) (s) Un modelo de representación y división de los géneros que presupone que todo el mundo es exclusivamente masculino o femenino.

Bisexualidad (s) Orientación sexual en la que una persona se siente atraída por ambos sexos, mujeres y hombres.

Bollera (s) Término despectivo para lesbiana. En nuestra lengua existen diversos términos despectivos para referirse a las lesbianas, como marimacho, bollera, tortillera o camionera. Alguno de ellos, como el de bollera, ha sido recuperado por algunas lesbianas, quienes se han reapropiado de este nombre para afirmarse en él. Ver también Marimacho.

Bullying (s y vt) Término inglés para Acoso/acosar. Ver Acoso.

C

Celebrar (la diversidad) (vt) Celebrar la diversidad y los distintos modos de acentuar los valores positivos de una sociedad diversa como método de promover la igualdad y los derechos humanos.

Cisgénero (s & adj) Término que designa a la persona en la que el sexo de nacimiento encaja exactamente con su identidad sexual.

Closet (in the closet, en inglés) (s) En el armario. Ver Armario –estar en el armario.

Coming Out (prep. v int, en inglés) Declararse abiertamente gay, lesbiana o bisexual. Proceso a través del cual alguien reconoce que es gay, lesbiana o bisexual y decide declararlo abiertamente ante las demás personas. En nuestra lengua se conoce como “salir del armario”. Las personas pueden “salir” total o parcialmente; por ejemplo, con respecto a sus amigos y amigas, pero no a su familia, o viceversa. Ver Armario –salir del armario.

Cross-dressing (v int & t) En inglés, travestirse.

D

Delitos de discriminación (s) Son delitos motivados por prejuicios hacia las personas consideradas diferentes. En la mayoría de los Estados europeos la homofobia y la transfobia, en tanto que conductas expresivas del odio hacia las personas LGBT, pueden llegar a ser constitutivas de esta clase de delitos.

Derechos humanos (s) criterios comúnmente acordados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo respeto debe ser reconocido para todas las personas, por ej. la justicia, la libertad de expresión y de movimiento, la igualdad de trato, la vida, la integridad física y moral, la dignidad, la intimidad, etc.

Diferencia (s) Reconocimiento de que no todas las personas somos iguales. Reconocer, aceptar y celebrar la diferencia forma parte del desarrollo de una sociedad igualitaria. Ver Diversidad.

Disforia de género (s) Sentimiento de pertenecer a un género distinto del sexo de nacimiento de una persona.

La disforia de género es una condición reconocida como enfermedad, que puede someterse a distintos tratamientos médicos dirigidos a adecuar el sexo sentido al sexo con el que se nace. Define a personas que interiormente no se sienten del mismo sexo que se percibe en sus cuerpos. “Muchas de ellas experimentan un malestar tan intenso y prolongado que se lanzan a un proceso de transición de un sexo a otro y suelen someterse a un tratamiento médico para modificar sus cuerpos y ponerlos en consonancia. Puede atribuírseles la condición designada como transexualismo.” (Whitte, 2002)

El término “transgénero” es más amplio y define también a las personas que cambian temporalmente de género. Hay quienes prefieren utilizar “variación de género” porque el término disforia sugiere una disfunción y tiene por ello connotaciones negativas e implica un trastorno mental. Es un sentimiento que la persona tiene desde una edad muy temprana.

Existe actualmente un importante movimiento de personas “trans” en favor de la despatologización de la transexualidad y el transgenerismo.

Diversidad (s) Enfoque de la igualdad que persigue celebrar las diferencias entre las personas.

Drag (s) dragging up (v int en inglés) Hombre vestido de mujer; mujer vestida de hombre; normalmente con fines de entretenimiento. En nuestra lengua se utilizan comúnmente los términos drag-queen y drag-king para designar a quienes se visten y presentan con una apariencia estereotipadamente atribuida al sexo contrario, y de manera exagerada, por gusto y diversión, o en medio de un espectáculo alegre y divertido. La drag-queen es la reina de la fiesta y el drag-king el rey.

E

Estereotipo (s) Noción o imagen fija que se tiene comúnmente de una persona o grupo, basada en una simplificación excesiva de algunos comportamientos o rasgos observados en esas personas. Generalmente los estereotipos son negativos. Normalmente se espera que los niños y niñas se atengan a los estereotipos de género.

F

Familia (s) Una familia afectuosa verdadera no necesita tener una madre mujer y un padre hombre. La fertilización in vitro, el progreso en la legislación sobre adopción y el reconocimiento en muchos países del derecho al matrimonio o a la pareja legal, a gays y lesbianas han producido un aumento de las familias con figuras parentales del mismo sexo. Además, en la sociedad occidental, los niños y niñas se declaran LGB y se presentan como transexuales en edades más tempranas, de modo que muchas familias están criando niños y niñas conociendo su condición de lesbianas, gays, bisexuales o transexuales. Esto debe reflejarse en los contenidos y los recursos escolares.

Freedom Flag Bandera del Orgullo (s). Ver Rainbow y Arcoíris.

FTM (abr) Siglas en inglés de Female-to-male transsexual (Transexual de mujer a hombre).

G

Gay (s & adj) Hombre que se siente atraído emocional o físicamente por alguien del mismo sexo.

Genderqueer En inglés, un término alternativo para designar a una persona que rechaza el modelo binario de presunción de género vigente en la sociedad. Véase Androginia.

Género (s) Puede ser masculino o femenino, a partir de sus características psicológicas o emocionales.

Género, afirmación de (Ver Reasignación de sexo)

Género, discordancia de (Ver Disforia)

Género, disforia de (Ver Disforia)

Género, reasignación de (Ver Reasignación de sexo)

H

Hetero (s & adj). Straight en inglés, término coloquial que designa a las personas heterosexuales. Ver Straight

Heteronormatividad (s) norma social que parte de que todo el mundo es heterosexual, blanco, no-discapacitado, joven, de clase media, varón y cristiano. Las demás personas son diferentes y se las presenta como un “problema”.

Heterosexismo (s) Presunción de que todo el mundo es heterosexual y de que la heterosexualidad es la norma. El heterosexismo institucionalizado significa un heterosexismo que está profundamente arraigado socialmente y es sistemático o estructural; provoca que las personas LGB se sientan invisibles o aisladas.

Heterosexual (s & adj) Que se siente emocional o físicamente atraído por miembros del sexo opuesto.

Homofobia (s) Miedo irracional, odio, intolerancia, prejuicio o discriminación contra las personas LGB. Se puede manifestar como abuso verbal, emocional, físico y sexual contra gays, lesbianas y bisexuales. La homofobia interiorizada es el odio infligido por personas LGB contra sí mismas. La homofobia institucionalizada es la homofobia arraigada socialmente como un síntoma estructural o sistemático. En nuestra lengua se habla también de lesbofobia para referirse específicamente a comportamientos de miedo, odio, intolerancia, prejuicio o discriminación contra las lesbianas. Igualmente se puede hablar de lesbofobia interiorizada y lesbofobia institucionalizada, en el mismo sentido expuesto antes respecto a la homofobia.

Homosexual (s & adj) Término genérico que designa a alguien que generalmente se siente atraído física/emocionalmente por personas del mismo sexo. Puede aludir tanto a mujeres lesbianas como a hombres gays. En algunos países o contextos, esta palabra puede tener connotaciones negativas, por lo que muchas personas de orientación homosexual, especialmente si viven abiertamente dicha orientación, prefieren emplear los términos lesbiana o gay.

Hostigamiento (s) Conducta indeseable que puede utilizarse para molestar, ofender o coaccionar; suele ser de naturaleza sexual (acoso sexual); al igual que el bullying, otra forma de acoso, el hostigamiento suele estar motivado por la homofobia o la transfobia.

I

Identidad sexual o de género (s) Describe el sexo o el género con el que una persona se identifica (hombre, mujer, masculino o femenino). Así pues, identidad sexual no es lo mismo que orientación sexual, de manera que una persona a quien se asigna en el momento de nacer el sexo varón, puede sentirse mujer y tener relaciones con hombres o con mujeres. Su identidad sexual o de género será mujer y su orientación sexual será heterosexual, lesbiana o bisexual, según a qué sexo o sexos se sienta emocional y físicamente atraída.

Igualdad (s) Concepto según el cual todas las personas deben ser tratadas igual y recibir los mismos derechos políticos, económicos, sociales y civiles, independientemente de su raza, discapacidad, edad, orientación sexual, género, religión, ideología, etc. Se trata de un principio que debe informar todas las actuaciones públicas en los Estados democráticos; además es un derecho fundamental de todas las personas.

Igualdad de oportunidades (s) El concepto según el cual todas las personas deben tener igualdad –en el sentido de iguales posibilidades reales- de acceso al empleo, a los servicios sociales, a la vivienda, a la sanidad, etc., independientemente de su raza, discapacidad, edad, orientación sexual, género, religión, ideología, etc. Todos los países europeos tienen legislación en materia de igualdad, pero su alcance varía.

Intersexualidad (s) Posesión de características físicas de ambos sexos. Son intersexuales las personas nacidas sin un sexo cromosomático que las defina como hombre o mujer; también conocidas vulgarmente como hermafroditas. Normalmente, el sexo de nacimiento de muchos niños que nacen intersexuales se define con cirugía. Esto suele provocar después disforia de género.

Intolerancia (s) el término intolerancia significa no aceptación de las otras personas en su diferencia respecto a uno mismo, y se basa en gran parte en el fanatismo; equivale también a ejercer la exclusión basada en la ignorancia. Algunas personas confunden la “tolerancia” con la aceptación, porque es lo opuesto de la intolerancia. No obstante, también “toleramos” cosas malas, como un cierto grado de criminalidad y vandalismo en nuestra comunidad. De esa manera, la mera tolerancia a veces tan solo indica una ambigua y poco convencida aceptación de la diferencia. Por esa razón, a la hora de expresar la plena aceptación de la diferencia, puede resultar más oportuno utilizar el término “celebrar” en lugar de “tolerar”.

Ver Celebrar.

L

Lesbiana (s & adj) Palabra que se usa para describir a una mujer que se siente emocional o físicamente atraída por mujeres.

LGB (abr) Abreviatura de Lesbianas (L), Gays (G) o Bisexuales (B). Es una abreviatura de uso muy común. A menudo se añade la T de Transexual o personas Trans y se forma LGBT. Podemos encontrarnos también con la abreviatura QQIA añadida, que en inglés quiere decir Queer (que designa a toda sexualidad o género no normativo), Questioning (que está cuestionándose su identidad sexual), Intersex (intersexual, personas nacidas sin un sexo cromosomático que las defina como hombre o mujer, también conocidas vulgarmente como hermafroditas) y Allies (aliados y aliadas).

M

Maricón (s) Faggot en inglés Término despectivo que designa a un hombre gay o bisexual. El términio maricón se usa despectivamente o como insulto y su uso común denota una homofobia latente en nuestra sociedad. El término en inglés significa literalmente “haz de leña”. Se piensa que está relacionado con una tradición medieval de arrojar a los “sodomitas” al fuego mientras los criminales convictos eran ejecutados en la hoguera.

Marimacho (s & adj) Dyke en inglés Término despectivo para lesbiana. El término en inglés significa literalmente dique, y su origen es dudoso. Podría ser una referencia sexual a bloquear el paso de algo. O puede que proceda de “constructor de diques”, en referencia a un estereotipo macho. Algunas lesbianas se han reapropiado del término en inglés Dyke y lo utilizan para afirmarse. Otros términos despectivos para referirse a las lesbianas en nuestra lengua son tortillera, camionera o bollera. Algunas lesbianas se han reapropiado de este último para afirmarse orgullosamente. Ver también Bollera.

Mes de la historia LGBT (s) Se celebra en octubre en Estados Unidos y en febrero en el Reino Unido. Afirmación anual de la historia de las personas LGBT y sus logros en todo el mundo. Conmemora sus historias ocultas y sensibiliza al público sobre quiénes son y lo que han conseguido.

Modelo o concepción médica o de patologización (s) Modelo que considera que la orientación sexual o la discordancia entre sexo y género son cuestiones médicas. Las personas partidarias del modelo médico tienden a considerar que las personas LGBT tienen un “problema” que debe “solucionarse” con intervención médica. El modelo médico tiende a calificar la homosexualidad y el hecho transgénero como algo patológico. Fue un modelo común en Europa Occidental durante el siglo XX, aunque actualmente la homosexualidad está ya retirada del listado de enfermedades. En Francia, la “transexualidad” se retiró de la lista de trastornos mentales en 2010. Hasta la fecha, es el único país que lo ha hecho. (Ver Modelo Social).

Modelo o concepción social (s) Modelo que considera la orientación sexual y/o la discordancia de género como parte de la diversidad de la raza humana y no como una enfermedad. Las personas defensoras de la concepción social de la diversidad en la orientación sexual y en la identidad de género ven a la sociedad y a sus instituciones más bien como los obstáculos en caso de discriminación contra las personas LGBT, si sus necesidades no son cubiertas. El discurso en el que se inspira el llamado modelo o concepción social se está extendiendo socialmente y está impregnando las políticas públicas de la mayoría de los países europeos en el siglo XXI. (Ver supra Modelo o concepción médica).

MTF (abr) Abreviatura en inglés de Male-to-female (transexual hombre a mujer).

O

Opresión (s) Ejercicio de la autoridad o el poder de manera gravosa, cruel o injusta.

Orgullo (s) El orgullo es el sentimiento de afirmación de una o uno mismo y de la comunidad a la que pertenece en su conjunto. El movimiento del orgullo LGBT moderno comenzó después de los disturbios de Stonewall en 1969. Las marchas del orgullo (LGBT), que se celebran anualmente el día 28 de junio, son un hecho generalizado en las sociedades occidentales.

Orientación sexual o Sexualidad (s) Atracción emocional, romántica, y/o sexual hacia personas del mismo sexo o del sexo opuesto.

Outing (a alguien) (v t) Verbo que en inglés significa sacar del armario o desvelar que una persona es LGB o T en contra de su voluntad. En el Reino Unido y en algunos estados americanos un empresario no puede legalmente desvelar el estatus de transexual de un empleado a terceros sin permiso.

P

Prejuicio (s) Creencia, opinión o juicio preconcebido sobre un grupo de personas.

Q

Queer (s y adj) Significa torcido en inglés. Término inglés alternativo a LGBT. También se ha utilizado con propósitos despectivos, y por ese motivo no gusta a algunos gays y lesbianas, pero muchas personas LGBT jóvenes lo utilizan como un modo de autoafirmarse. Describe también toda una corriente de pensamiento que se ha expresado a su vez en un movimiento o corriente social (con presencia especialmente en los EEUU, a partir de los años 80 y 90), que busca potenciar la diferencia humana en sentido amplio y huye de las identidades fijas o estáticas, abogando por la versatilidad y variedad de las potencialidades humanas.

Questioning (v int) Literalmente: Cuestionándose. Describe a la persona que se cuestiona, que no está segura de su orientación sexual.

R

Rainbow, ver Arcoíris.

Reasignación de sexo (cirugía) intervención médica para el cambio del sexo físico, incluyendo los genitales. Algunas veces se la llama reafirmación de sexo. Es una cirugía que está a disposición de las personas adultas en toda Europa y que algunos sistemas sanitarios públicos incluyen como prestación a la ciudadanía.

S

Sexo (s) Según las características sexuales, puede ser masculino o femenino.

Straight (s & adj). Hetero. En inglés, término coloquial que designa a las personas heterosexuales.

Straight ‘acting’ (adj) (literalmente, personas que tratan de parecer heteros) designa a los gays o lesbianas que no tienen apariencia exterior de serlo.

Ver Afeminado. Ver Hetero.

T

Tolerancia (s) Ver Intolerancia.

Tolerancia Cero (s) Enfoque de la igualdad que aboga por el rechazo radical de cualquier forma de racismo, de homofobia, de transfobia, de minusvaloración de la diversidad funcional, etc., incluyendo los insultos durante la infancia.

Trans (Persona trans) (s) Alguien que, en general, no se ajusta a los papeles de género predominantes.

Transfobia (s) El odio, miedo, intolerancia, discriminación o prejuicio irracional contra las personas trans. Puede manifestarse en forma de abuso verbal, emocional, físico y sexual contra las personas trans.

Transgénero (adj) (Persona Transgénero) (1ª acepción) Lo mismo que Trans.

Transgénero (adj) (Persona Transgénero) (2ª acepción) Persona que vive con un sexo/género que no es el que le fue asignado al nacer, pero que no ha pasado por cirugía de reasignación de género.

Transexual (s y adj) Término legal que designa a una persona que está en vías de llevar a cabo, llevando a cabo o que ha llevado a cabo una cirugía de reasignación de sexo. Es ofensivo describir a una persona como transexual, igual que puede serlo en algunos casos, llamar homosexual a un gay o una lesbiana) y siempre deberíamos identificar a una persona citando el sexo con el que ella se identifica (hombre o mujer). No obstante, se puede utilizar como adjetivo, por ej., “Estatus transexual” o “condición transexual”.

Travesti (s) Alguien que se viste con ropa que se asocia al sexo opuesto al suyo de nacimiento. Puede darse en público o en privado; ocasionalmente o continuamente. En inglés se define también con el término cross-dressing.

Cross-dressing y travesti se usan más para describir el travestismo de hombre a mujer con fines de satisfacción sexual. No obstante, hay una tradición histórica de travestismo, tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre, por comodidad, seguridad y por toda otra serie de motivos.

V

Victimización (s) Trato desfavorable que se dispensa a una persona solo por haber actuado contra la discriminación, por ejemplo denunciándola. La victimización es ilegal.

Visibilidad (s) Lo visible que es un grupo para el público en general. Los jóvenes LGBT se sienten muchas veces “invisibles”, porque no ven ni escuchan a nadie que sea como ellos. La invisibilidad afecta especialmente a las mujeres en general, y también en particular, a las lesbianas, quienes, por esa razón, reivindican con particular énfasis más visibilidad.