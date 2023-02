La Chiqui. Mirtha Legrand cumple 96 años

Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida por su seudónimo de Mirtha Legrand o por su apodo de la Chiqui, llegó este 23 de febrero a los 96 años y, lejos del retiro, pretende conducir la temporada 55 de los Almuerzos.

La conductora realizará una fiesta para sus más íntimos en su departamento en Avenida del Libertador, en el barrio de Palermo.

Mirtha nació en la localidad santafesina de Villa Cañas un 23 de febrero de 1927, cuando el país era gobernado por el radical Marcelo Torcuato de Alvear, y no habían comenzado los golpes de Estado que empañaron al siglo XX.

Aunque conocidos, es bueno recordar que la cumpleañera tuvo 2 hijos: Marcela Tinayre, actual conductora de un envío por cable, y Daniel Tinayre, ya fallecido.

Tiene a sus más que conocidos nietos Juana y Nacho Viale, y los bisnietos Ámbar de Benedictis, Alí Valenzuela, Ringo Valenzuela, Silvestre Valenzuela.

Además, seguramente recordará a sus hermanos ya fallecidos, Silvia Legrand y José Martínez Suárez. Su recordado cónyuge era el cineasta de origen francés Daniel Tinayre.

Mirtha Legrand. El paso del cine a la TV

Mirtha Legrand puede ser catalogada como la figura más perdurable del espectáculo argentino. Comenzó actuando junto a su melliza, María Aurelia, quien tomó el nombre de Silvia Legrand. Su carrera arrancó en 1940 con Hay que educar a Niní y al año siguiente fue la protagonista de Los martes, orquídeas. A partir de allí protagoniza películas como Un beso en la nuca, Como tu lo soñaste, Pasaporte a Río y Vidalita. Se retiró del cine en 1965 para, tres años más tarde, comenzar su ciclo de almuerzos televisivos, con figuras públicas, incluso internacionales.

¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión?

Después de su regreso durante tres meses en 2022, cuando retomó su histórica mesaza luego del parate impuesto por la pandemia, la Chiqui quiere este año permanecer más tiempo en la pantalla. Para ello, deben ponerse de acuerdo Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, con Nacho Viale, productor de StoryLab, que lleva adelante el programa.

Durante los dos años y medio que estuvo resguardada por cuestiones sanitarias, la conducción del mítico programa que se prepara para su temporada número 55 al aire, estuvo a cargo de Juana Viale. La nieta de la diva se desdobló los sábados a la noche y los domingos a la mañana en la señal de constitución, que alberga ininterrumpidamente a Legrand desde su desembarco en 2014.

Lo dice Mirtha Legrand

1- «Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan»

2- «Yo no soy recorosa, pero sí memoriosa»

3- «Este es el último año de los almuerzos»

4- «Yo.. ¡Soy la Dueña!»

5- «Estás muy politizada, querida»

6- «Este programa trae suerte»

7 – «No, no, no, corte, corte… así no, así, yo, no. De perfil, allá, no»

8- «¿Qué se creen, que tengo 20 años? ¿Bastante esfuerzo hago! ¡Carajo, mierda!»

9 – «Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida»

10- «¿Se viene el zurdaje?»