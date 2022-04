| Homenaje |

Miguel y D’Alessandro inauguraron el Monumento a los Policías y Bomberos de la Ciudad Caídos en cumplimiento del deber

El jefe de Gabinete, Felipe Miguel y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro dejaron ayer inaugurado el Monumento a los Policías y Bomberos Caídos en cumplimiento del deber en el barrio de Palermo.

En el mismo acto, se aprovechó la oportunidad para rendirles homenaje a los Héroes de Malvinas, en la semana de la conmemoración del cuadragésimo aniversario del comienzo de la guerra.

En el acto estuvieron presentes el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, el jefe de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi, y demás funcionarios de Gobierno y representantes de Fuerzas Armadas, Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el creador del monumento, el escultor Armando Ramaglia.

“La mejor manera de honrar a nuestros caídos es mantener viva su memoria y ese es el sentido de este monumento. Recordar a quienes lucharon y dieron su vida por defendernos. Cada uno de estos hombres y mujeres son un orgullo porque se arriesgaron, pusieron el cuerpo y asumieron el acto de mayor valentía, que es dar su vida por defender la de los demás. No hay palabras que puedan aliviar el dolor, por eso queremos recordarlos por lo que fueron, personas nobles, valientes y comprometidas con sus familias, profesión y sociedad”, comentó Felipe Miguel durante la ceremonia.

Por su parte, D’Alessandro expresó: “La vida que elige llevar adelante un policía y un bombero es muy difícil. La cifra de 26 hombres y mujeres que cayeron en cumplimiento del deber nos duele a todos, es tremendo, pero no es una cifra, atrás hay padres, madres e hijos. No hay peor momento que entregar una bandera y cada que vez que lo hacemos pido que sea la última. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, recordar y no permitirnos olvidar nunca lo que hicieron y hacen todos los días estos hombres y mujeres por la sociedad. Y no se podía dejar de recordar a nuestros soldados que entregaron la vida en la gesta patriótica de Malvinas. Simplemente lo que digo siempre, no nos permitamos olvidar, es nuestro deber y obligación recordar a nuestros caídos. Honor y gloria por nuestros hombres y mujeres que entregaron su vida por todos nosotros”.

Berard, en línea con lo apuntado por los demás funcionarios, destacó el hecho de tener un espacio para rendirles homenaje a los efectivos caídos y aseguró que siente “una enorme satisfacción”.

“Para nosotros, esta es una forma de homenajear a nuestros camaradas y a sus familias y la Ciudad le debía este lugar a los servidores públicos. No los olvidaremos nunca”, agregó el jefe de la Policía de la Ciudad.

El Monumento

Está ubicado en la avenida Intendente Bullrich, entre las avenidas Cerviño y Del Libertador. Fue creado por el escultor Armando Ramaglia. Cuenta en el centro con una llama votiva, una placa en reconocimiento a los caídos y dos estructuras geométricas que representan a cada una de las fuerzas: Policía de la Ciudad, en azul, y Bomberos de la Ciudad, en rojo.

Además, las chapas laterales de cada columna tienen dibujos de siluetas de manos que simbolizan la “Humanidad”, referida tanto a los homenajeados fallecidos como a sus familiares y amigos.

Cada columna cuenta también con una iluminación interna para que se produzca un efecto de calidez y recogimiento. A los costados de las estructuras geométricas se hallan bloques con las figuras de manos, simbolizando un abrazo hacia el efectivo caído en cumplimiento del deber, y un arreglo floral.

El Monumento es bordeado por una pared, donde se encuentran los escudos de las fuerzas a los costados y las insignias izadas de Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad en el centro, además de las banderas de la República Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la pared se encuentran enmarcados en placas los nombres de los efectivos caídos junto a los valores que representan a las fuerza de seguridad porteña: Honor, Integridad, Servicio, Disciplina, Respeto y Excelencia.







Enlaces Populares del Barrio de Palermo

Entrada Popular en las cocinas del barrio de Palermo