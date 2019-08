Nicolás Dujovne renunció. Hernán Lacunza es el nuevo ministro de Economía.

Compartí :-) .







A los botes. Nicolás Dujovne No pegó una, ni una.

Macri sigue triturando funcionarios.

Nicolás Dujovne renunció al Ministerio de Finanzas.

El saliente funcionario aseguró que el área económica necesita “una renovación significativa”.

El economista Nicolás Dujovne renunció al cargo de ministro de Finanzas de la Nación, confirmaron fuentes gubernamentales.

Dujovne, presentó su renuncia al cargo a través de una carta dirigida al presidente Mauricio Macri en la que afirmó que la gestión necesita “una renovación significativa en el área económica”.

¿Cuáles el motivo de seguir cuando en casi cuatro años el Presidente Macri no pegó una a nivel económico?

No es más digno adelantar las elecciones lo más rápido posible y terminar con está farsa de TN Panqueque y la Revista gorila Panqueque La Nación, o un Majul mamarracho Panqueque, o un Galperin dando pena Panquequeando en San Telmo, hasta Costantini, pidiendo a gritos que Alberto gane en primera vuelta o Cabrales regalando cafés en los actos del Alberto en Chacarita, sabiendo que un mes antes todos estos gansos y empresarios estaban en cenas colaborando con Macri Presidente…, no tienen moral, por que nunca lo obtuvieron, Empresarios prebendario y panqueques, únicos defensores de un cambio que no solo no llegó, si no que lo ha empeorado todo. El mejor equipo de los últimos 50 años, ha demostrado ser un desastre total.

Lo coherente, por lo tanto, mantiene una misma línea con una posición previa. Si un Presidente afirma que puso en la cancha al mejor equipo, y a las pocas semanas, lo cambia, habrá tenido una conducta incoherente.

Eso es Macri hoy incoherecia. No se puede dibujar más lo que no tiene ni lapíz ni papel. La historia lo va a destruir a él y a su Cambiemos.

Hoy la consigna de Cambiemos es a los botes.

El texto completo del mensaje de Nicolás Dujovneal grupo de whatsapp de ministros.

Queridos amigos, compañeros de ruta. Simplemente queria saludarlos y mandarles un no aflojen. En mi caso, se cumplio un ciclo. La economia fue el flanco mas cuestionado por la oposicion en estas elecciones y creo que era muy saludable generar una renovacion en mi area. Voy a seguir cerca y ayudando en los primeros dias a Hernan Lacunza, un gran profesional y amigo al que le toca seguir el camino del cambio junto a Mauricio y ustedes. Recien hablaba con Marcos acerca de lo que fueron estos años y ha sido un orgullo trabajar con Mauricio, con todos el equipo de Gobierno y con cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Fuerza.