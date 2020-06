La Organización Mundial de la Salud aconseja que los Gobiernos alienten al público en general a usar mascarillas de tela donde haya “una transmisión generalizada y sea difícil el distanciamiento físico, como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados”.

La Organización Mundial de la Salud aconseja que los Gobiernos alienten al público en general a usar mascarillas de tela donde haya “una transmisión generalizada y sea difícil el distanciamiento físico, como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados”.La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía en la que recomendó el uso de tapabocas a la población en general en lugares donde hay «transmisión generalizada» de Covid-19 y «sea difícil el distanciamiento físico», pero advirtió que «por sí solas no nos protegerán».

