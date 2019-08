Panqueque y “rendimientos negativos”: Marcos Galperín.

Compartí :-) .







La necesidad tiene cara de Panqueque. Cuentan los rumores que los que enviaron a dialogar con Alberto fueron grandes inversionistas de Wall Street. Le dijeron algo así como “a nosotros no nos importa tu Macrismo ve y habla con Alberto”, como burrito como zanahoria, Marcos Galperín resultó ser un panqueque de dulce de leche y crema. “We don’t care about your Macrismo go and talk to Alberto”.

Los inmorales nos han igualao.

Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor

Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, recibió en sus oficinas de la calle México al CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, quien valoró el encuentro y afirmó: “Pensar el país para adelante es muy positivo”.

Luego del triunfo sobre Macri en las PASO del domingo, Fernández busca apaciguar a los mercados y al sector empresarial.

Galperín dijo: “Vinimos a buscar un diálogo. Puntos de encuentro, un consenso. A calmar un poco a la gente y pensar el país para adelante es muy positivo”. “Mi postura en la campaña fue pública y clara, y creo que el hecho de que me hayan recibido para este diálogo es muy constructivo y es lo que Argentina necesita”.

El encuentro fue en las oficinas que el Frente de Todos tiene sobre la calle México, en el barrio porteño de San Telmo, tan solo dos días después de que el empresario tuvo que tranquilizar a sus clientes por las pérdidas que el lunes registró el fondo de inversión de la empresa.

“El 12/08 tuviste rendimientos negativos por primera vez. Esperemos que en los próximos días la situación se normalice y sigas aumentando el valor de tu dinero”, avisó la compañía de Galperin a sus clientes.

Porque quiero q mis hij@s vivan en una República Democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro. pic.twitter.com/dbuCmnsPDj — Marcos Galperin (@marcos_galperin) 9 de agosto de 2019

Ese mismo lunes, el fundador y CEO de Mercado Libre se había sumado al apoyo a Macri retuiteando el mensaje de Martín Migoya, fundador y CEO de Globant, quien lanzó a las redes: “Ayer (por el domingo) los argentinos elegimos una vez más a nuestros candidatos para octubre, celebremos la democracia! Sigamos trabajando para un país grande y mejor”.

Antes, en la noche del jueves, Galperin brindó su apoyo público al Presidente al postear en su cuenta de Twitter una foto del eslogan oficialista “Yo lo voto”.

“Porque quiero que mis hij@s vivan en una República Democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro”, escribió entonces el empresario, sumándose así a la campaña lanzada por referentes del macrismo.

PANQUEQUE DEL MES y SIN NINGUNA VERGÜENZA

Costantini: “Sería mejor que Alberto Fernández ganara en primera vuelta”.

El empresario inmobiliario opinó que, en la situación actual, “el presidente que está es casi saliente y el entrante todavía no entra, por lo que falta liderazgo político para implementar un programa”.

DESPEGAR. COM: MENDOCINO Y PANQUEQUE: Cornejo

Alfredo Cornejo se despegó de Macri: “Hoy Alberto Fernández también tiene poder”. El gobernador de Mendoza habló luego de las elecciones y buscó despegarse del mandatario, con quien comparte la coalición gobernante. “Hay que acordar con él (por Fernández) una gobernabilidad económica, entre otras cosas para que los ciudadanos voten en libertad y no condicionados solamente por lo económico, sino reflexionando sobre su voto. Ningún resultado es irreversible”, continuó Cornejo.

Las ratas son las que primero abandonan el barco. La patria es el otro!, que otro?, el otro bolsillo.

LA ÚNICA QUE NO ES PANQUEQUE

Carrió: “No se borren, de Olivos nos sacan muertos”. La diputada de Juntos por el Cambio dijo que en octubre se “gana por paliza”. “Los que se borran son cobardes. Este es el momento de la victoria”, afirmó.

Comentario final sobre Marcos

Si uno vive en la impostura

Y otro roba en su ambición

Da lo mismo que sea cura

Colchonero, rey de bastos

Caradura o polizón.